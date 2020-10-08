В українських лікарнях перебуває понад 20 тис. пацієнтів з COVID-19, - Степанов

Станом на ранок 8 жовтня в лікарнях з COVID-19 перебуває понад 20 тис. пацієнтів.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"У лікарнях на ранок перебуває понад 20 тис. хворих, кожен день ця кількість збільшується ... За добу госпіталізовано 900 осіб з підтвердженим діагнозом", - сказав Степанов.

За добу було проведено 57 331 тест на виявлення COVID-19, з них - 34 295 методом ПЛР 23 036 - методом ІФА.

