УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7806 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
507 5

В українських лікарнях перебуває понад 20 тис. пацієнтів з COVID-19, - Степанов

В українських лікарнях перебуває понад 20 тис. пацієнтів з COVID-19, - Степанов

Станом на ранок 8 жовтня в лікарнях з COVID-19 перебуває понад 20 тис. пацієнтів.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"У лікарнях на ранок перебуває понад 20 тис. хворих, кожен день ця кількість збільшується ... За добу госпіталізовано 900 осіб з підтвердженим діагнозом", - сказав Степанов.

За добу було проведено 57 331 тест на виявлення COVID-19, з них - 34 295 методом ПЛР 23 036 - методом ІФА.

Читайте також: У Чернівцях через грип та COVID-19 можуть почати опалювальний сезон раніше, - міськрада

Автор: 

лікарня (1376) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мерзотники зелені, що ви робите?! Вчителі як мухи вже мруть, а ви тільки колір змінюєте! Видали вчителям одну маску на весь час. В класі по 35 учнів, в день по 5-6 уроків, не рахуючи переповнених коридорів. Діти несуть заразу по родинах. Це і є причина спалаху! https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
показати весь коментар
08.10.2020 10:10 Відповісти
Під Києвом у лікарню з пневманією вже не потрапити: подихайте вдома, якщо нема 1000 гривень в день на приватну лікарню (вони поки ще приймають хворих), плюс 2000 грн в день на ліки. В середньому, день лікування обійдеться в 3 тисячі гривень. Носіть маски, бо влада кинула нас на призволяще.
показати весь коментар
08.10.2020 10:13 Відповісти
сколько выписано за сутки? И как может лечиться 20 тыс в больницах если в день выявляется 4500 случаев из которых 20% госпитализируется (как говорил степанов) или 500 чел. в день, в то же время выписываться должно тоже примерно такое же количество. Вы кем забиваете больницы?
показати весь коментар
08.10.2020 10:16 Відповісти
если предположить, что человека в среднем в стационаре лечат 21 день, то лечиться должно количество людей которое попадает в больницу за 21 день, или около 10 000 человек.
показати весь коментар
08.10.2020 10:20 Відповісти
У ротшильдов больше нет денег на "ковид". Степанов, можешь не выслуживаться. Они тебя уже кинули, как и Бубочку.
показати весь коментар
08.10.2020 10:22 Відповісти
 
 