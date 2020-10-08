РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7090 посетителей онлайн
Новости
2 875 16

ГБР выявило кражу правоохранителями арестованных контрафактных сигарет

ГБР выявило кражу правоохранителями арестованных контрафактных сигарет

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту присвоения правоохранителями арестованных контрафактных табачных изделий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"В ходе осуществления досудебного расследования уголовного производства была проведена инвентаризация контрафактных табачных изделий, которые являются арестованными и хранятся на специализированных складах. При обследовании указанных складских помещений, на одном из них обнаружено несоответствие количества и видов сигарет", - отмечают в бюро.

По факту присвоения должностными лицами правоохранительных органов совместно с другими неустановленными следствием лицами арестованного в ходе досудебного расследования имущества начато уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование по делу поручено провести Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Читайте также: В суд направлено дело по сотруднику СБУ, который вместо служебных командировок судил футбольные матчи, - ГБР

контрафакт (250) сигареты (869) ГБР (3211)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
ну халявные же...сего не взять?
это еще не подымался вопрос о нелегальных штрафплощадках,куда стаскивали евробляхи .и там же их разбирали на запчасти.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:50 Ответить
+5
А "діамантові" прокурори вже сидять за гратами? У мєнтів звичка красти на обшуках, речові докази, тощо ще з часів Дзержинського.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:57 Ответить
+4
"просю выдать во временное пользование"
показать весь комментарий
08.10.2020 10:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну халявные же...сего не взять?
это еще не подымался вопрос о нелегальных штрафплощадках,куда стаскивали евробляхи .и там же их разбирали на запчасти.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:50 Ответить
На халяву і оцет солодкий !!))
показать весь комментарий
08.10.2020 10:55 Ответить
Може щури з'їли? Як при ссср.
показать весь комментарий
08.10.2020 11:01 Ответить
не дивно , зе марадьорать краще за всіх попередніх "мародьорів"
показать весь комментарий
08.10.2020 10:56 Ответить
Следаки, расследуя контраыкт сигарет не спали ночами и прикуривали их одна от другой 😂
показать весь комментарий
08.10.2020 11:42 Ответить
"просю выдать во временное пользование"
показать весь комментарий
08.10.2020 10:51 Ответить
Як ти його не називай, а мент залишиться ментом довіку !!))
показать весь комментарий
08.10.2020 10:54 Ответить
Для мусоров обычное дело ,у меня тварюки помыли ноут,два телефона и с концами ...
показать весь комментарий
08.10.2020 10:56 Ответить
А "діамантові" прокурори вже сидять за гратами? У мєнтів звичка красти на обшуках, речові докази, тощо ще з часів Дзержинського.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:57 Ответить
ну буває) https://sivator.com/51913-indijskie-policejskie-konfiskovali-160-kilogrammov-kannabisa-i-skurili-ego.html Индийские полицейские конфисковали 160 килограммов каннабиса и скурили его
ГБР выявило кражу правоохранителями арестованных контрафактных сигарет - Цензор.НЕТ 8964
показать весь комментарий
08.10.2020 10:57 Ответить
Переданы во временное пользование.
показать весь комментарий
08.10.2020 11:10 Ответить
ДБР виявило крадіжку правоохоронцями заарештованих контрафактних сигарет - Цензор.НЕТ 1722
показать весь комментарий
08.10.2020 11:11 Ответить
Как со склада МВС могут забирать вещдоки ІНШІ НЕВСТАНОВЛЕНІ ОСОБИ. А журналы. Ковид попутал?
показать весь комментарий
08.10.2020 11:12 Ответить
Какая неожиданность!
показать весь комментарий
08.10.2020 11:51 Ответить
Мыши скурили........
Помню они на западной еще и янтарь жрут.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:36 Ответить
нет слов для комментарий
что можно от /новой полиции ещё ожидать /
показать весь комментарий
08.10.2020 14:44 Ответить
 
 