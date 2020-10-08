ГБР выявило кражу правоохранителями арестованных контрафактных сигарет

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту присвоения правоохранителями арестованных контрафактных табачных изделий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"В ходе осуществления досудебного расследования уголовного производства была проведена инвентаризация контрафактных табачных изделий, которые являются арестованными и хранятся на специализированных складах. При обследовании указанных складских помещений, на одном из них обнаружено несоответствие количества и видов сигарет", - отмечают в бюро.

По факту присвоения должностными лицами правоохранительных органов совместно с другими неустановленными следствием лицами арестованного в ходе досудебного расследования имущества начато уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование по делу поручено провести Национальному антикоррупционному бюро Украины.

