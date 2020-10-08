ГБР выявило кражу правоохранителями арестованных контрафактных сигарет
Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту присвоения правоохранителями арестованных контрафактных табачных изделий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"В ходе осуществления досудебного расследования уголовного производства была проведена инвентаризация контрафактных табачных изделий, которые являются арестованными и хранятся на специализированных складах. При обследовании указанных складских помещений, на одном из них обнаружено несоответствие количества и видов сигарет", - отмечают в бюро.
По факту присвоения должностными лицами правоохранительных органов совместно с другими неустановленными следствием лицами арестованного в ходе досудебного расследования имущества начато уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование по делу поручено провести Национальному антикоррупционному бюро Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
это еще не подымался вопрос о нелегальных штрафплощадках,куда стаскивали евробляхи .и там же их разбирали на запчасти.
Помню они на западной еще и янтарь жрут.
что можно от /новой полиции ещё ожидать /