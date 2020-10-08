ДБР виявило крадіжку правоохоронцями заарештованих контрафактних сигарет

Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження за фактом привласнення правоохоронцями заарештованих контрафактних тютюнових виробів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження була проведена інвентаризація контрафактних тютюнових виробів, які є заарештованими і зберігаються на спеціалізованих складах. Під час обстеження зазначених складських приміщень на одному з них виявлено невідповідність кількості та видів сигарет", - зазначають у бюро.

За фактом привласнення посадовими особами правоохоронних органів спільно з іншими невстановленими слідством особами арештованого в ході досудового розслідування майна розпочато кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у справі доручено провести Національному антикорупційному бюро України.

