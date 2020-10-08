УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7132 відвідувача онлайн
Новини
2 875 16

ДБР виявило крадіжку правоохоронцями заарештованих контрафактних сигарет

ДБР виявило крадіжку правоохоронцями заарештованих контрафактних сигарет

Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження за фактом привласнення правоохоронцями заарештованих контрафактних тютюнових виробів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження була проведена інвентаризація контрафактних тютюнових виробів, які є заарештованими і зберігаються на спеціалізованих складах. Під час обстеження зазначених складських приміщень на одному з них виявлено невідповідність кількості та видів сигарет", - зазначають у бюро.

За фактом привласнення посадовими особами правоохоронних органів спільно з іншими невстановленими слідством особами арештованого в ході досудового розслідування майна розпочато кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у справі доручено провести Національному антикорупційному бюро України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До суду направлено справу щодо співробітника СБУ, який замість службових відряджень судив футбольні матчі, - ДБР

Автор: 

контрафакт (236) цигарки (1007) ДБР (3736)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
ну халявные же...сего не взять?
это еще не подымался вопрос о нелегальных штрафплощадках,куда стаскивали евробляхи .и там же их разбирали на запчасти.
показати весь коментар
08.10.2020 10:50 Відповісти
+5
А "діамантові" прокурори вже сидять за гратами? У мєнтів звичка красти на обшуках, речові докази, тощо ще з часів Дзержинського.
показати весь коментар
08.10.2020 10:57 Відповісти
+4
"просю выдать во временное пользование"
показати весь коментар
08.10.2020 10:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну халявные же...сего не взять?
это еще не подымался вопрос о нелегальных штрафплощадках,куда стаскивали евробляхи .и там же их разбирали на запчасти.
показати весь коментар
08.10.2020 10:50 Відповісти
На халяву і оцет солодкий !!))
показати весь коментар
08.10.2020 10:55 Відповісти
Може щури з'їли? Як при ссср.
показати весь коментар
08.10.2020 11:01 Відповісти
не дивно , зе марадьорать краще за всіх попередніх "мародьорів"
показати весь коментар
08.10.2020 10:56 Відповісти
Следаки, расследуя контраыкт сигарет не спали ночами и прикуривали их одна от другой 😂
показати весь коментар
08.10.2020 11:42 Відповісти
"просю выдать во временное пользование"
показати весь коментар
08.10.2020 10:51 Відповісти
Як ти його не називай, а мент залишиться ментом довіку !!))
показати весь коментар
08.10.2020 10:54 Відповісти
Для мусоров обычное дело ,у меня тварюки помыли ноут,два телефона и с концами ...
показати весь коментар
08.10.2020 10:56 Відповісти
А "діамантові" прокурори вже сидять за гратами? У мєнтів звичка красти на обшуках, речові докази, тощо ще з часів Дзержинського.
показати весь коментар
08.10.2020 10:57 Відповісти
ну буває) https://sivator.com/51913-indijskie-policejskie-konfiskovali-160-kilogrammov-kannabisa-i-skurili-ego.html Индийские полицейские конфисковали 160 килограммов каннабиса и скурили его
ГБР выявило кражу правоохранителями арестованных контрафактных сигарет - Цензор.НЕТ 8964
показати весь коментар
08.10.2020 10:57 Відповісти
Переданы во временное пользование.
показати весь коментар
08.10.2020 11:10 Відповісти
ДБР виявило крадіжку правоохоронцями заарештованих контрафактних сигарет - Цензор.НЕТ 1722
показати весь коментар
08.10.2020 11:11 Відповісти
Как со склада МВС могут забирать вещдоки ІНШІ НЕВСТАНОВЛЕНІ ОСОБИ. А журналы. Ковид попутал?
показати весь коментар
08.10.2020 11:12 Відповісти
Какая неожиданность!
показати весь коментар
08.10.2020 11:51 Відповісти
Мыши скурили........
Помню они на западной еще и янтарь жрут.
показати весь коментар
08.10.2020 12:36 Відповісти
нет слов для комментарий
что можно от /новой полиции ещё ожидать /
показати весь коментар
08.10.2020 14:44 Відповісти
 
 