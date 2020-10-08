РУС
Поставки аппаратов ИВЛ начнутся в конце октября, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения заявили, что поставки аппаратов искусственной вентиляции легких начнутся с конца октября.

Об этом во время брифинга сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, министерство еще в мае предоставило госпредприятию "Медицинские закупки Украины" медико-технические характеристики для закупки аппаратов ИВЛ.

"После этого МЗУ мониторили рынки, вносили свои замечания и 1 июля полностью были определены медико-технические характеристики. 16 июля в системе ProZorro опубликован аукцион, на который подалось семь участников. 5 августа МЗУ обратилось к министерству чтобы увеличить ожидаемую стоимость закупки на 126 млн грн. Министерство посчитало это неэффективным использованием средств и ГП объявило новый аукцион. 30 сентября заключили договор о закупке аппаратов ИВЛ в количестве 100 единиц на сумму 42 млн грн, 5 октября Минздрав согласовал второй договор на закупку еще 100 единиц. По информации ГП с конца октября начнутся поставки", - сказала Шаталова.

По словам замминистра, сейчас продолжаются закупки и поставки другого оборудования и лексредств, в частности, 161 компьютерного томографа.

"В настоящее время все позиции, предусмотренные к закупке, находятся в торгах на общую сумму более 5,5 млрд грн, есть намерения заключить договоры на 1,2 млрд грн. Уже заключены договоры на 354 млн грн", - сказала Шаталова

По ее словам, Минздраву из фонда борьбы с COVID-19 выделили в целом 14,345 млн грн. "Их распределили по четырем направлениям – закупка аппаратов ИВЛ, закупка необходимого оборудования для приемных отделений опорных больниц (5,3 млрд грн), закупка лабоборудования (2,9 млрд грн), доплаты медикам (5,9 млрд грн)", - добавила Шаталова.

Топ комментарии
+7
Та не гоните вы так лошадей, начните поставки с 2021 года, можно с октября месяца.
08.10.2020 11:02 Ответить
+6
Так і буде, кому потрібні ті апарати ШВЛ, якщо на дорогах набагато простіше і вигідніше пилить бабло.
08.10.2020 11:06 Ответить
+6
4690 умерших с начала пандемии скажут вам за это "СПАСИБО!"
08.10.2020 11:07 Ответить
08.10.2020 11:02
Та не гоните вы так лошадей, начните поставки с 2021 года, можно с октября месяца.
08.10.2020 11:02
Так і буде, кому потрібні ті апарати ШВЛ, якщо на дорогах набагато простіше і вигідніше пилить бабло.
08.10.2020 11:06
Октябрь 2021 оптимальный срок поставки аппаратов - у большинства населения будет иммунитет и вакцинация

"Зачем спешить ?
Спешить не надо, дорогой !"
08.10.2020 11:39
08.10.2020 11:03
4690 умерших с начала пандемии скажут вам за это "СПАСИБО!"
08.10.2020 11:07
08.10.2020 11:07
Кто спешит тот людей смешит
08.10.2020 11:10
Розкажи це тим хто не дочекався допомоги !!)))
08.10.2020 11:15
От їхнє теперішнє поспішання і смішить тих, хто розуміє, чи у саме зараз. Західні кредитори просто руба поставили питання про гроші Антиковідного фонду. Тобто у дупу зелених клюнув смажений півень. 😊
08.10.2020 11:18
Підозрюю, шкхер у братви почався після пристрастного спілкування зеленої шобли із західними партнерами про гроші Антиковідного фонду.
08.10.2020 11:16
200 аппаратов ? сильно .... лет 7 надо что бы такими темпами по 1 шт появилось в каждой больничке
08.10.2020 11:16
Використання коштів з Фонду по боротьбі з Ковід - кландайк для порушення майбутніх справ по відмиванню коштів.
08.10.2020 11:21
з якого року ?
08.10.2020 11:26
Оперативненько зеленое стадо работает...и года не прошло...
08.10.2020 11:32
Октябрь какого года?
08.10.2020 11:49
Резкий скачок пандемии начался в феврале, а вы, су..и ЗЕленые, тех.характеристики подали только в мае, что же вы делали? Наверное учились читать и писать
08.10.2020 11:55
Восемь месяцев не хватило зебуинам что бы купить хоть один аппарат ивл? Некогда за освоением денег фонда борьбы с ковидом?
08.10.2020 11:59
Гандоны Зеленовские!! С мая по октябрь не могли определиться с теххарактеристиками и ценой!! А когда же будет поступление ИВЛ-ШВЛ в больницы и лечение больных!! В следующей жизни??? О горе нам!! Тупицы-кухарки дорвались до власти!
08.10.2020 12:04
 
 