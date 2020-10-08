Поставки аппаратов ИВЛ начнутся в конце октября, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения заявили, что поставки аппаратов искусственной вентиляции легких начнутся с конца октября.

Об этом во время брифинга сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, министерство еще в мае предоставило госпредприятию "Медицинские закупки Украины" медико-технические характеристики для закупки аппаратов ИВЛ.

"После этого МЗУ мониторили рынки, вносили свои замечания и 1 июля полностью были определены медико-технические характеристики. 16 июля в системе ProZorro опубликован аукцион, на который подалось семь участников. 5 августа МЗУ обратилось к министерству чтобы увеличить ожидаемую стоимость закупки на 126 млн грн. Министерство посчитало это неэффективным использованием средств и ГП объявило новый аукцион. 30 сентября заключили договор о закупке аппаратов ИВЛ в количестве 100 единиц на сумму 42 млн грн, 5 октября Минздрав согласовал второй договор на закупку еще 100 единиц. По информации ГП с конца октября начнутся поставки", - сказала Шаталова.

По словам замминистра, сейчас продолжаются закупки и поставки другого оборудования и лексредств, в частности, 161 компьютерного томографа.

"В настоящее время все позиции, предусмотренные к закупке, находятся в торгах на общую сумму более 5,5 млрд грн, есть намерения заключить договоры на 1,2 млрд грн. Уже заключены договоры на 354 млн грн", - сказала Шаталова

По ее словам, Минздраву из фонда борьбы с COVID-19 выделили в целом 14,345 млн грн. "Их распределили по четырем направлениям – закупка аппаратов ИВЛ, закупка необходимого оборудования для приемных отделений опорных больниц (5,3 млрд грн), закупка лабоборудования (2,9 млрд грн), доплаты медикам (5,9 млрд грн)", - добавила Шаталова.

