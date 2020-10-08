Поставки апаратів ШВЛ розпочнуться наприкінці жовтня, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що поставки апаратів штучної вентиляції легень розпочнуться з кінця жовтня.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, міністерство ще в травні надало держпідприємству "Медичні закупівлі України" медико-технічні характеристики для закупівлі апаратів ШВЛ.

"Після цього у МОЗ моніторили ринки, вносили свої зауваження і 1 липня повністю були визначені медико-технічні характеристики. 16 липня в системі ProZorro опубліковано аукціон, на який подалося сім учасників. 5 серпня МОЗ звернулося до міністерства, щоб збільшити очікувану вартість закупівлі на 126 млн грн. Міністерство порахувало це неефективним використанням коштів і ДП оголосило новий аукціон. 30 вересня уклали договір про закупівлю апаратів ШВЛ у кількості 100 одиниць на суму 42 млн грн, 5 жовтня МОЗ погодило другий договір на закупівлю ще 100 одиниць. За інформацією ДП, з кінця жовтня розпочнуться поставки", - сказала Шаталова.

За словами заступниці міністра, наразі тривають закупівлі та постачання іншого обладнання та лікзасобів, зокрема 161 комп'ютерного томографа.

"Нині всі позиції, передбачені до закупівлі, перебувають у торгах на загальну суму понад 5,5 млрд грн, є наміри укласти договори на 1,2 млрд грн. Вже укладено договори на 354 млн грн", - сказала Шаталова

За її словами, МОЗ із фонду боротьби з COVID-19 виділили загалом 14,345 млн грн. "Їх розподілили за чотирма напрямами - закупівля апаратів ШВЛ, закупівля необхідного обладнання для приймальних відділень опорних лікарень (5,3 млрд грн), закупівля лабобладнання (2,9 млрд грн), доплати медикам (5,9 млрд грн)", - додала Шаталова.

