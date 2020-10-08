УКР
Поставки апаратів ШВЛ розпочнуться наприкінці жовтня, - МОЗ

Поставки апаратів ШВЛ розпочнуться наприкінці жовтня, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що поставки апаратів штучної вентиляції легень розпочнуться з кінця жовтня.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, міністерство ще в травні надало держпідприємству "Медичні закупівлі України" медико-технічні характеристики для закупівлі апаратів ШВЛ.

"Після цього у МОЗ моніторили ринки, вносили свої зауваження і 1 липня повністю були визначені медико-технічні характеристики. 16 липня в системі ProZorro опубліковано аукціон, на який подалося сім учасників. 5 серпня МОЗ звернулося до міністерства, щоб збільшити очікувану вартість закупівлі на 126 млн грн. Міністерство порахувало це неефективним використанням коштів і ДП оголосило новий аукціон. 30 вересня уклали договір про закупівлю апаратів ШВЛ у кількості 100 одиниць на суму 42 млн грн, 5 жовтня МОЗ погодило другий договір на закупівлю ще 100 одиниць. За інформацією ДП, з кінця жовтня розпочнуться поставки", - сказала Шаталова.

За словами заступниці міністра, наразі тривають закупівлі та постачання іншого обладнання та лікзасобів, зокрема 161 комп'ютерного томографа.

"Нині всі позиції, передбачені до закупівлі, перебувають у торгах на загальну суму понад 5,5 млрд грн, є наміри укласти договори на 1,2 млрд грн. Вже укладено договори на 354 млн грн", - сказала Шаталова

За її словами, МОЗ із фонду боротьби з COVID-19 виділили загалом 14,345 млн грн. "Їх розподілили за чотирма напрямами - закупівля апаратів ШВЛ, закупівля необхідного обладнання для приймальних відділень опорних лікарень (5,3 млрд грн), закупівля лабобладнання (2,9 млрд грн), доплати медикам (5,9 млрд грн)", - додала Шаталова.

Також читайте: В Україні за добу рекордні 5397 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 244 734 особи

карантин (18172) МОЗ (5423) закупівлі (3565) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Шаталова Світлана (20)
Топ коментарі
+7
Та не гоните вы так лошадей, начните поставки с 2021 года, можно с октября месяца.
08.10.2020 11:02 Відповісти
+6
Так і буде, кому потрібні ті апарати ШВЛ, якщо на дорогах набагато простіше і вигідніше пилить бабло.
08.10.2020 11:06 Відповісти
+6
4690 умерших с начала пандемии скажут вам за это "СПАСИБО!"
08.10.2020 11:07 Відповісти
08.10.2020 11:02 Відповісти
08.10.2020 11:02 Відповісти
08.10.2020 11:06 Відповісти
Октябрь 2021 оптимальный срок поставки аппаратов - у большинства населения будет иммунитет и вакцинация

"Зачем спешить ?
Спешить не надо, дорогой !"
08.10.2020 11:39 Відповісти
08.10.2020 11:03 Відповісти
08.10.2020 11:07 Відповісти
08.10.2020 11:07 Відповісти
Кто спешит тот людей смешит
08.10.2020 11:10 Відповісти
Розкажи це тим хто не дочекався допомоги !!)))
08.10.2020 11:15 Відповісти
От їхнє теперішнє поспішання і смішить тих, хто розуміє, чи у саме зараз. Західні кредитори просто руба поставили питання про гроші Антиковідного фонду. Тобто у дупу зелених клюнув смажений півень. 😊
08.10.2020 11:18 Відповісти
Підозрюю, шкхер у братви почався після пристрастного спілкування зеленої шобли із західними партнерами про гроші Антиковідного фонду.
08.10.2020 11:16 Відповісти
200 аппаратов ? сильно .... лет 7 надо что бы такими темпами по 1 шт появилось в каждой больничке
08.10.2020 11:16 Відповісти
Використання коштів з Фонду по боротьбі з Ковід - кландайк для порушення майбутніх справ по відмиванню коштів.
08.10.2020 11:21 Відповісти
з якого року ?
08.10.2020 11:26 Відповісти
Оперативненько зеленое стадо работает...и года не прошло...
08.10.2020 11:32 Відповісти
Октябрь какого года?
08.10.2020 11:49 Відповісти
Резкий скачок пандемии начался в феврале, а вы, су..и ЗЕленые, тех.характеристики подали только в мае, что же вы делали? Наверное учились читать и писать
08.10.2020 11:55 Відповісти
Восемь месяцев не хватило зебуинам что бы купить хоть один аппарат ивл? Некогда за освоением денег фонда борьбы с ковидом?
08.10.2020 11:59 Відповісти
Гандоны Зеленовские!! С мая по октябрь не могли определиться с теххарактеристиками и ценой!! А когда же будет поступление ИВЛ-ШВЛ в больницы и лечение больных!! В следующей жизни??? О горе нам!! Тупицы-кухарки дорвались до власти!
08.10.2020 12:04 Відповісти
 
 