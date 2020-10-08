РУС
Киев с понедельника может попасть в "оранжевую" зону карантина, - Рубан

Киев в обновленном списке попадает в "оранжевую" зону карантина. Сейчас столица находится в "желтой" зоне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Новое карантинное зонирование должны утвердить Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 8 октября. Оно вступит в силу с понедельника.

"Сегодня комиссия будет рассматривать вопрос об изменении цвета по показателям. Город Киев попадает в оранжевую зону. Большая проблема сегодня с койкоместами, потому что заполненность сегодня почти на 75-70%", - сказал Рубан.

Рубан пояснил, что в случае, если заполненность койкомест более 60% будет держаться дольше 5 суток, карантинные меры будут жесткими.

"У нас (в Киеве. - Ред.) это только началось. Может быть и "красная" (зона. - Ред.), но основная задача - не допустить этого... Ежедневно проводится увеличение койкофонда, что является сегодня основным критерием внедрения жестких карантинных мероприятий", - добавил он.

Также читайте: Рекорды по COVID-19 в Украине будут до марта: до 7 тысяч случаев в сутки, - глава Госпотребслужбы в Киеве Рубан

карантин (16729) Киев (26138) Рубан Олег (124) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Спочатку прочитав "Кива с подельниками попал..."
08.10.2020 11:49 Ответить
Мерзотники зелені, що ви робите?! Вчителі як мухи вже мруть, а ви тільки колір змінюєте! Видали вчителям одну маску на весь час. В класі по 35 учнів, в день по 5-6 уроків, не рахуючи переповнених коридорів. Діти несуть заразу по родинах. Це і є причина спалаху! https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
08.10.2020 12:09 Ответить
У Вашому віці я б з важкими наркотиками не експериментував!
08.10.2020 13:08 Ответить
Та це він ще поки що з легкими експериментує...
08.10.2020 13:44 Ответить
Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову...
08.10.2020 11:51 Ответить
А хотите, я его стукну? Он станет фиолетовым! В крапинку!- https://socratify.net/quotes/taina-tretei-planety Тайна третьей планеты .
08.10.2020 12:01 Ответить
Цей Степанов нічого не робить крім того, що міняю колір зон, як йому заманеться. Як там можна? Коли в в Україні було 2000, Київ був помаранчевий, коли вже 5000 - то вже жовтий, хоча кількість хворих, померлих та зайнятих ліжок в лікарнях тільки зростає. Чому ? Навіщо було злити народ на самому початку? Щоб потім всі забили на карантин як зараз? Подивіться, що робиться в школах: вчителі помирають. Вчора помер 49-річний директор у Вишенвому під Києвом, де намагалися приховати зараження вчителів. Вчителям видали лише одну!!!! маску на весь час. Вони зараз працюють у шкідливих умовах - в класах по 34 учнів, а таких класів у вчителя в середньому 5-6 кожен день. Враховуючи, що середній вік вчителів 50-60 років незабаром почнеться щось страшне. Чи застрахувало Міносвіти життя та здоров.я вчителів? Чи виплачують надбавки за шкідливість, чи роблять безкоштовне тестування кожні два тижня??? Людей кинули як завжди.
08.10.2020 12:10 Ответить
Чому ?
Тому! Рахувать навчися і не ...свисти.
08.10.2020 12:21 Ответить
А пік буде 25 жовтня в день виборів, щоб можна було зробити шельхи шельха з бюлетенями і в лісополосі провести вибори тих на того на кого вкаже керівний олігархічний хабад.
08.10.2020 14:26 Ответить
 
 