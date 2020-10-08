Киев с понедельника может попасть в "оранжевую" зону карантина, - Рубан

Киев в обновленном списке попадает в "оранжевую" зону карантина. Сейчас столица находится в "желтой" зоне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Новое карантинное зонирование должны утвердить Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 8 октября. Оно вступит в силу с понедельника.

"Сегодня комиссия будет рассматривать вопрос об изменении цвета по показателям. Город Киев попадает в оранжевую зону. Большая проблема сегодня с койкоместами, потому что заполненность сегодня почти на 75-70%", - сказал Рубан.

Рубан пояснил, что в случае, если заполненность койкомест более 60% будет держаться дольше 5 суток, карантинные меры будут жесткими.

"У нас (в Киеве. - Ред.) это только началось. Может быть и "красная" (зона. - Ред.), но основная задача - не допустить этого... Ежедневно проводится увеличение койкофонда, что является сегодня основным критерием внедрения жестких карантинных мероприятий", - добавил он.

Также читайте: Рекорды по COVID-19 в Украине будут до марта: до 7 тысяч случаев в сутки, - глава Госпотребслужбы в Киеве Рубан