Киев с понедельника может попасть в "оранжевую" зону карантина, - Рубан
Киев в обновленном списке попадает в "оранжевую" зону карантина. Сейчас столица находится в "желтой" зоне.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
Новое карантинное зонирование должны утвердить Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 8 октября. Оно вступит в силу с понедельника.
"Сегодня комиссия будет рассматривать вопрос об изменении цвета по показателям. Город Киев попадает в оранжевую зону. Большая проблема сегодня с койкоместами, потому что заполненность сегодня почти на 75-70%", - сказал Рубан.
Рубан пояснил, что в случае, если заполненность койкомест более 60% будет держаться дольше 5 суток, карантинные меры будут жесткими.
"У нас (в Киеве. - Ред.) это только началось. Может быть и "красная" (зона. - Ред.), но основная задача - не допустить этого... Ежедневно проводится увеличение койкофонда, что является сегодня основным критерием внедрения жестких карантинных мероприятий", - добавил он.
