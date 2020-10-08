Київ з понеділка може потрапити в "помаранчеву" зону карантину, - Рубан
Київ в оновленому списку потрапляє в "помаранчеву" зону карантину. Зараз столиця в "жовтій" зоні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
Нове карантинне зонування повинні затвердити Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 8 жовтня. Воно має набрати чинності з понеділка.
"Сьогодні комісія розглядатиме питання про зміну кольору за показниками. Місто Київ потрапляє до помаранчевої зони. Велика проблема сьогодні з ліжкомісцями, бо заповненість сьогодні майже на 75-70%", - сказав Рубан.
Рубан пояснив, що в разі, якщо заповненість ліжкомісць понад 60% буде триматися довше 5 діб, карантинні заходи будуть жорсткими.
"У нас (в Києві - ред.) це тільки почалося. Може бути і "червона" (зона - ред.), але основне завдання - не допустити цього ... Щодня проводиться збільшення ліжкофонду, що є сьогодні основним критерієм впровадження жорстких карантинних заходів", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
Тому! Рахувать навчися і не ...свисти.