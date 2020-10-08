УКР
Київ з понеділка може потрапити в "помаранчеву" зону карантину, - Рубан

Київ в оновленому списку потрапляє в "помаранчеву" зону карантину. Зараз столиця в "жовтій" зоні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Нове карантинне зонування повинні затвердити Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 8 жовтня. Воно має набрати чинності з понеділка.

"Сьогодні комісія розглядатиме питання про зміну кольору за показниками. Місто Київ потрапляє до помаранчевої зони. Велика проблема сьогодні з ліжкомісцями, бо заповненість сьогодні майже на 75-70%", - сказав Рубан.

Рубан пояснив, що в разі, якщо заповненість ліжкомісць понад 60% буде триматися довше 5 діб, карантинні заходи будуть жорсткими.

Читайте також: У Харкові пацієнтів із COVID-19 розміщують у коридорах і холах лікарні, - заступниця мера Горбунова-Рубан

"У нас (в Києві - ред.) це тільки почалося. Може бути і "червона" (зона - ред.), але основне завдання - не допустити цього ... Щодня проводиться збільшення ліжкофонду, що є сьогодні основним критерієм впровадження жорстких карантинних заходів", - додав він.

карантин (18172) Київ (20187) Рубан Олег (113) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Спочатку прочитав "Кива с подельниками попал..."
08.10.2020 11:49 Відповісти
Мерзотники зелені, що ви робите?! Вчителі як мухи вже мруть, а ви тільки колір змінюєте! Видали вчителям одну маску на весь час. В класі по 35 учнів, в день по 5-6 уроків, не рахуючи переповнених коридорів. Діти несуть заразу по родинах. Це і є причина спалаху! https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
08.10.2020 12:09 Відповісти
У Вашому віці я б з важкими наркотиками не експериментував!
08.10.2020 13:08 Відповісти
Та це він ще поки що з легкими експериментує...
08.10.2020 13:44 Відповісти
Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову...
08.10.2020 11:51 Відповісти
А хотите, я его стукну? Он станет фиолетовым! В крапинку!- https://socratify.net/quotes/taina-tretei-planety Тайна третьей планеты .
08.10.2020 12:01 Відповісти
Цей Степанов нічого не робить крім того, що міняю колір зон, як йому заманеться. Як там можна? Коли в в Україні було 2000, Київ був помаранчевий, коли вже 5000 - то вже жовтий, хоча кількість хворих, померлих та зайнятих ліжок в лікарнях тільки зростає. Чому ? Навіщо було злити народ на самому початку? Щоб потім всі забили на карантин як зараз? Подивіться, що робиться в школах: вчителі помирають. Вчора помер 49-річний директор у Вишенвому під Києвом, де намагалися приховати зараження вчителів. Вчителям видали лише одну!!!! маску на весь час. Вони зараз працюють у шкідливих умовах - в класах по 34 учнів, а таких класів у вчителя в середньому 5-6 кожен день. Враховуючи, що середній вік вчителів 50-60 років незабаром почнеться щось страшне. Чи застрахувало Міносвіти життя та здоров.я вчителів? Чи виплачують надбавки за шкідливість, чи роблять безкоштовне тестування кожні два тижня??? Людей кинули як завжди.
08.10.2020 12:10 Відповісти
Чому ?
Тому! Рахувать навчися і не ...свисти.
08.10.2020 12:21 Відповісти
А пік буде 25 жовтня в день виборів, щоб можна було зробити шельхи шельха з бюлетенями і в лісополосі провести вибори тих на того на кого вкаже керівний олігархічний хабад.
08.10.2020 14:26 Відповісти
 
 