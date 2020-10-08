РУС
В этом году ВВП Украины уменьшится на 6%, - глава НБУ Шевченко

По предварительным прогнозам Национального банка, в 2020 году ВВП Украины уменьшится примерно на 6%.

Об этом заявил председатель Национального банка Кирилл Шевченко в интервью изданию zn.ua, передает Цензор.НЕТ.

"До конца года, по нашим оценкам, экономика сократится примерно на 6%", - сказал Шевченко.

По росту ВВП в следующем году, по его словам, существует несколько прогнозов НБУ, правительства, МВФ.

"Поэтому посмотрим на какие-то консенсусные данные и фактический уровень инфляции. Мы еще не имеем официальной статистики, но, по нашим оценкам, уровень инфляции в сентябре почти не изменился в годовом измерении", - отметил глава НБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Всемирный банк резко ухудшил прогноз падения ВВП Украины в текущем году до 5,5%

Как сообщалось, по предварительным прогнозам Кабмина, сокращение ВВП в этом году составит 4,8%, по прогнозам Всемирного банка - 5,5%.

ВВП (646) НБУ (4847) Шевченко Кирилл (69)
+30
А Гончарук лохам обіцяв ріст в 40% за каденцію одного коміка.
Понавибирали , да зебобіки?В этом году ВВП Украины уменьшится на 6%, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8967
08.10.2020 11:49 Ответить
+22
О мля! А как же рост в 7% обещанный зеленекой?
08.10.2020 11:50 Ответить
+21
Решение о повышении зарплат учителям объявлено "популистским".
Но в бюджете предыдущих "популистов", на это деньги были.
Но пришли "молодые прикольные" и в бюджете видно только "попу ..." 🤣
08.10.2020 11:51 Ответить
08.10.2020 11:49 Ответить
В этом году ВВП Украины уменьшится на 6%, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7880
08.10.2020 12:11 Ответить
не там рвонуло
08.10.2020 12:24 Ответить
прорвали ДНО
08.10.2020 13:10 Ответить
Цього року ВВП України зменшиться на 6%, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6409
08.10.2020 13:20 Ответить
комика-гомика?
08.10.2020 13:17 Ответить
08.10.2020 11:50 Ответить
Так же как и все остальное... главное что б не Порох
08.10.2020 11:52 Ответить
То все Порошенко винен, та Гройсман. Бубачка хороший.
08.10.2020 11:54 Ответить
От гади! Вже другий рік ніяк від корита волоДЬЯ їх не може відігнати...
08.10.2020 11:59 Ответить
"Что-то пошло не так" (с)
08.10.2020 11:59 Ответить
08.10.2020 11:51 Ответить
Вже є падіння на 11,6%.
Як вони, по якій методиці рахують?
А що п'ють? Ну, там навно не кальян, а щось важке...
08.10.2020 11:52 Ответить
Цього року ВВП України зменшиться на 6%, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8323
08.10.2020 12:13 Ответить
Виноваты - Порошенко, пандемия, карантин, безвиз. Хотя 6% это тоже очередная брехня
08.10.2020 11:52 Ответить
Врет скотина Бенина? Будет падение в две цифры
08.10.2020 11:52 Ответить
Да ладно, оптимист ты наш!
https://spektrnews.in.ua/news/vse-budet-ukraina---ivan-lyutyy/104408#gsc.tab=0 Крок за кроком зелена сарана нищить Україну :
- Укроборонпром - з прибуткового перетворила в збитковий;
- Укрзалізниця - дихає на ладан;
- Укрнафтогаз - з прибуткового перетворила в збитковий;
- Енергоатом - з прибуткового перетворила в збитковий;
- Укрексімбанк - дихає на ладан;
- Пенсійний фонд - тут все зрозуміло, навіщо платити податки, якщо прем'єр-міністр висловлює сумнів у існуванні пенсійного фонду через 10 років. Просто нагадаю, що Порошенко мав намір запровадити 13-ту щорічну пенсію.
- Зелений покидьок на вимогу ворога, або по своїй дурості припиняє фінансування ЗСУ, зупинив завершення розробки й впровадження ракет, знищує і паплюжить розвідку, розпустив снайперів, скоротив артилерію та танкові частини й т.д. Тобто знищення ЗСУ йде в авральному режимі, а грошей в бюджеті все одно катма...
08.10.2020 13:09 Ответить
"В этом году ВВП Украины уменьшится на 6%, - глава НБУ Шевченко" - с чем вас, зеленые дебилы, и поздравляю!
08.10.2020 11:53 Ответить
А може то Шевченко хвалиться? Може то така горда заява:"Бачте, ми змогли! Зробили їх разом!" 😏 Тому за логікою 73 відсотки зебілів можуть не лише гордитися цим "досягненням", але й сміливо вважати себе його співавторами.
08.10.2020 11:59 Ответить
Докэрувалось зеленое стадо...до ручки..
08.10.2020 11:53 Ответить
А по іншому і бути не могло бо при владі дурні та придурі з 95-ї підворотні...
08.10.2020 11:54 Ответить
Зерехформатор жги есчьо
08.10.2020 11:54 Ответить
ВАЗик сиплым голосом заявит, что это отрицательный рост....
08.10.2020 11:55 Ответить
В этом году ВВП Украины уменьшится на 6%, - глава НБУ Шевченко -- а за то на офис президента уже тратятся миллиард ? И на сколько больше затраты на офис президента , тогда как экономика падает ? 😂😂😂😂

Нарид Украины , сделайте себя ещё раз ! 🤣🤣🤣🤣
08.10.2020 11:56 Ответить
ничо,газовщики поддержат

В этом году ВВП Украины уменьшится на 6%, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2009
08.10.2020 11:56 Ответить
Так отож! А за липень вартість взагалі космічна!
08.10.2020 12:01 Ответить
Цього року ВВП України зменшиться на 6%, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7247
08.10.2020 12:16 Ответить
Ото здобули! Платимо завдяки мудро у наріду просто за повітря! А що скаже мудрий нарід? Всі ті бостууги, Віртуальні Страннікі і інші?
08.10.2020 12:37 Ответить
А ти, агент кримля, в свою розрахункову книжку за газ давно дивився?
Я от подивився: ще з квітня 2017-го газ - 7,188грн/куб. А з листопада 2018-го року ціна вже була 8,59грн/куб.
Де і в якому "вересні 2018го року" ціна на газ становила 6,958грн/куб?
08.10.2020 12:19 Ответить
Сентябрь 2018 - 6,9579 грн/м.куб. - 100% !!!
08.10.2020 12:30 Ответить
Я вашому "народнаму творчєству" не вірю - вірю своїм очам в своїх розрахункових документах на газ.
08.10.2020 12:59 Ответить
я не веду разрахунковых..и с бабцями в очередях в ощад шоб оплатить не стою.
завел личный кабинет в облгазе,все данные там.а оплатить можно в любом банкомате или терминале. .а ты копи макулатуру
08.10.2020 12:32 Ответить
Повторюю запитання: коли і в якій країні світу (бо не в україні точно) в вересні 2018-го року була ціна на газ 6,958грн/куб?
08.10.2020 13:00 Ответить
вот с моего кабинета...с 1.01.2018 по 31.10 -6.9579
с 1.11.2018-8.5489.
проверь по своим квитанциям
08.10.2020 14:03 Ответить
Я свої вже перевіряв і в мене цихверки в 6,9579 там немає, є - 7,188грн/куб.
ПиСи: а які зебіли тобі ж "с 1.11.2018-8.5489" встановили?
08.10.2020 14:05 Ответить
такие,шо тебя 10 месяцев заставляли платить 7.188, а у меня 6.95 было .
но все равно,это ж не 15,шоб так за зебильё орган рвать?
08.10.2020 14:26 Ответить
А відповідь на запитання ( які зебіли тобі ж "с 1.11.2018-8.5489" встановили?) буде?
показать весь комментарий
08.10.2020 14:29 Ответить
неа...бо все одно перебрешеш
08.10.2020 14:50 Ответить
Так ти радів, коли тобі 8,5489 за газ влупили?
08.10.2020 14:53 Ответить
мені якось по барабану...я свої 2-3 куба,ну нехай 5-завжди сплачу
08.10.2020 15:03 Ответить
Сліви - это плоди дєріва, Гига-агент кримля.
Якщо тобі "по барабану" було платить 8.54 за куб, то чого ти стогнеш про нинішній тариф?
08.10.2020 15:34 Ответить
А що краще, коли не менша сума (а то й більша), але розділена на дві платіжки? Толку, що тариф знизили, якщо за транспортування платити треба і разом виходить БІЛЬШЕ???



P.S. Коли тариф був єдиний, то якщо по лічильнику було 0 кубів спожито, то і платити 0, а зараз по лічильнику 0, а за транспортування все одно нараховують! Тобто платим за НЕ НАДАНІ послуги!
08.10.2020 15:32 Ответить
От ви сперечаєтеся за циферки, але ж суть то в іншому... Суть в тому, що якщо доплюсувати до плати за газ плату за його доставку, то газ буде ДОРОЖЧИМ, ніж він був раніше... Факт? Факт!
08.10.2020 17:16 Ответить
tZE

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html 08.10.2020 г.
На повторный запрос Кабинета министров Украины на начало обсуждения с **** перед подписанием меморандума о сотрудничестве, получен тот же ответ "... после проведения антикоррупционого аудита деятельности "Укравтодора".

Главный вопрос переговоров главы НБУ Шевченко с МВФ напрямую связан с требованиями меморандума МВФ-Украина о проведении международного аудита т.н. "Фонда по борьбе с COVID-19" бюджета Украина за 2020 г. (Раздел Budget Program for COVID-related spending текста меморандума) и дефицитом бюджета. Переговоры шли крайне тяжело, а после выговоров Рожковой и Сологубу, на которые крайне резко отреагировал МВФ их можно считать благополучно проваленными.

Парламентская группа Разумкова-Палицы (около 60 человек), категорически отвергла идею Зеленского\Гетьманцева о продлении существования скрытого секвестра бюджета под видом "Фонда борьбы с COVID-19".Это серьезный удар по Зеленскому.

Президент Украины Зеленский, пребывающий с официальным визитом в Великобритании, встретился с представителями специальных служб Его Королевского Величества для обсуждения взаимно значимых вопросов. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )

Британский кредит в 1,25 млрд. фунтов стерлингов кроме строительства ракетных катеров, предусматривает переоборудование военно-морской базы в Очакове и размещение там командного центра координации боевой активности интегрированного с соответствующими структурными элементами НАТО.
08.10.2020 11:57 Ответить
Вывсеврете, хуже при ЗЕ не будет 😂😂😂😂😂
08.10.2020 11:57 Ответить
А от Віриютуальний Страннік вже більше доби доводить мені на одній з гілок, що в Україні при Зєлєнскому суцільні покращення, що Держстат малює цифри на замовлення Порошенка, що соцопитування Центру Разумкова - замовлені і оплачені підлими ворогами Зєлєнского! 😁 От такі у чоловіка пости.
08.10.2020 12:05 Ответить
😂😂😂😂😂

И хлеб дорожает на 10-15 % по приказу Порошенка .
08.10.2020 12:10 Ответить
Это называется деградация ниже плинтуса !

Таких уже в Украине к сожалению аж 73 %
08.10.2020 12:11 Ответить
Та да! Поки Медведчука таємно, через підставних скуповував ЗМІ, Порошенко теж таємно скуповував хлібопекарні! 😁 Виходить, Порошенко таки мудріший? 😉
08.10.2020 12:39 Ответить
как-то неудивительно, удивительно было-бы, если бы с такими дрочунами в Раде - да наоборот - ушёл в рост.
08.10.2020 11:59 Ответить
как раз зебильные дрочуны в Раде,практически ничего не решают,а воруют те крохи,которые им предоставляют зешваль и ко с верху
08.10.2020 12:51 Ответить
Вимагаю у всіх екс, діючих чиновників усіх рангів, кравчуків, фокіних, Бенядіктових і тому подібних п'явок забрати дачі, державне забезпечення, шикарні пенсії і інші пільги.
Нефуй жерти і ... жити на широку ногу , коли в краіні скінчилася епоха бідності і настала епоха зубожіння !!
08.10.2020 12:11 Ответить
зато без бариги
08.10.2020 12:14 Ответить
а це вже кінець зубожіння?
08.10.2020 12:15 Ответить
Цього року ВВП України зменшиться на 6%, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9858
08.10.2020 12:15 Ответить
Цього року ВВП України зменшиться на 6%, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5709
08.10.2020 12:17 Ответить
Если официально 6% - реально минимум 16%.
08.10.2020 12:27 Ответить
"Хуже не будет!" Тарам пара пам пара пам!!!!!!
08.10.2020 12:31 Ответить
Цього року ВВП України зменшиться на 6%, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7109
08.10.2020 12:36 Ответить
Это всё Рожкова виновата!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
08.10.2020 12:36 Ответить
а как же 40% и рывок
08.10.2020 12:36 Ответить
В наступні роки "здобутки" будуть ще більші. Це ще "квіточки".
08.10.2020 12:47 Ответить
У нас три десятиліття влада звинувачує папєрєднікав, а папєрєднікі розповідають що, при них жилося краще. Між тим, всі три десятиліття спостерігається невпинне сповзання, зумовлене ставкою всіх представників влади на застарілу совкову велику індустрію. По-суті, ми все ще догризаємо зав'ялий Совок.
Ні ця влада, ні всі її папєрєдніки не зробили жодного руху до зміни соціально-економічних умов з часів СРСР. Всі єкономічні пожвавлення, які були в Україні, були зумовлені або зростанням попиту на дешевий будівельний металопрокат, або ж хімічні добрива. Як тільки попит падав, економіка України зривалася в піке. Головна причина цього у відсутності середнього та малого бізнесу і великої долі споживчого імпорту.
08.10.2020 13:05 Ответить
зеленый по 40?
08.10.2020 14:25 Ответить
Було 5 відсотків ВВП і впало до 6, тобто заробили - 1 відсоток ВВП. А це означає що вже держава буде відверто грабувати громадян бо у неї мінус доходів. Лозунг перед виборами повинен бути наступний "Шановні, за дурість влади заплатите Ви самі своїм зубожінням!"
08.10.2020 15:20 Ответить
Держава завжди грабує громадян, навідь якщо відсоток зростання ВВП великий. Така сутність держави.
08.10.2020 15:40 Ответить
Що таке держава? Це, група людей, які зібралися в організовану та структуровану групу з метою експлуатації матеріальних та людських ресурсів країни. Вони кажуть: ми будемо брати у вас гроші і розпоряджатися всім в країні, а натомість ви будете мати закон за яким ми слідкуємо.
Тому, незалежно від зростання чи падіння ВВП, ці люди будуть стягувати з вас гроші на свої потреби. І ніколи не плутайте такі поняття, як: країна, народ та держава.
08.10.2020 15:47 Ответить
При Зеленском сплошной упадок Украины. И он еще долги набирает постоянно и ездит попрошайничает долгов и еще из Великобритании сейчас полтора миллиарда фунтов стерлингов долгов привез и с процентами еще. А отдавать он их и не думает. Он или идиот полный причем или он хочет Украину развалить полностью экономически. Украине нужен нормальный президент, который будет добывать Украине рынки сбыта товаров, чтобы продавать - сырье, обработанную продукцию, и брать деньги такие же за перевозку и доставку. Если страна не производит ничего и не продает ничего, то в ней денег не появиться из ниоткуда. А если страна производит что то или добывает, то это рабочие места - это деньги людям, деньги люди тратят внутри страны в других магазинах и т.д. и экономика растет и люди богатеют внутри. А в Украине все сокращается и все закрывают. Люди уезжают работать на чужие экономики. Президент - идиот берет кредиты и со своими олигархами и жуликами начинают эти кредиты разворовывать - эта большая стройка президента, которую он проводит за кредиты с процентами, то бишь за долги - проедание, то эта стройка еще и большое разворовывание этих денег и большое отмывание денег. Они закупают у своих людей в три дорого материалы и разницу воруют и отмытую. А на стране остаются долги, а эти жулики президент и мафия - эта Коломойского и олигархов все эти сворованные деньги не оставляют в Украине, они их выводят в те страны, где их семьи уже давно живут - в Лондоне, Женеве, Тель-Авиве, Марбелье, и т.д. А Украина и Украинцы остаются по уши с долгами, в стране, которую эти банды олигархические превратили в место, которое они могут истощать и грабить как им угодно, и уже разграбили все и набрали долгов уже почти 100 миллиардов долларов. Это сумма, которая для Украины является неподъемной и Украина не сможет расти потому что нужно все отдавать кредиторам с процентами. Мафиям этим пофиг полностью на Украину и у них нету никакой морали, потому что это люди полностью гнилы своей душой и они живут считая, что морали нету как таковой и что мораль придумана для рабов, а они руководствуются личной выгодой и то, что по их вине сдохнут бабушки, которым не хватит, чтобы пенсии выплатить, то им насрать и они обворуют с улыбкой пенсионный фонд. Им это абсолютно похер! Они бандиты самые гнилые и жадные и хитрые. Они захватили страну и люди должны осознать, что закон против них не действует, потому что они строят тюрьмы! Их можно уничтожить только на Суде Линча - закинув веревки на деревья и продеть петлю и выбить стулья из под их ног!!!
08.10.2020 16:26 Ответить
Проблема не в Зеленському. Жоден президент нічого не зробив для перелому радянської економічної моделі з упором на великого виробника. Українську владу цікавлять виключно мегазаводи, решта тільки створює проблеми.
09.10.2020 09:09 Ответить
Вот реальный итог "деятельности" Зеленского и его банды, который никуда не засунешь и не спрячешь!
08.10.2020 17:50 Ответить
 
 