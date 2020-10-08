В этом году ВВП Украины уменьшится на 6%, - глава НБУ Шевченко

По предварительным прогнозам Национального банка, в 2020 году ВВП Украины уменьшится примерно на 6%.

Об этом заявил председатель Национального банка Кирилл Шевченко в интервью изданию zn.ua, передает Цензор.НЕТ.

"До конца года, по нашим оценкам, экономика сократится примерно на 6%", - сказал Шевченко.

По росту ВВП в следующем году, по его словам, существует несколько прогнозов НБУ, правительства, МВФ.

"Поэтому посмотрим на какие-то консенсусные данные и фактический уровень инфляции. Мы еще не имеем официальной статистики, но, по нашим оценкам, уровень инфляции в сентябре почти не изменился в годовом измерении", - отметил глава НБУ.

Как сообщалось, по предварительным прогнозам Кабмина, сокращение ВВП в этом году составит 4,8%, по прогнозам Всемирного банка - 5,5%.