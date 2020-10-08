В этом году ВВП Украины уменьшится на 6%, - глава НБУ Шевченко
По предварительным прогнозам Национального банка, в 2020 году ВВП Украины уменьшится примерно на 6%.
Об этом заявил председатель Национального банка Кирилл Шевченко в интервью изданию zn.ua, передает Цензор.НЕТ.
"До конца года, по нашим оценкам, экономика сократится примерно на 6%", - сказал Шевченко.
По росту ВВП в следующем году, по его словам, существует несколько прогнозов НБУ, правительства, МВФ.
"Поэтому посмотрим на какие-то консенсусные данные и фактический уровень инфляции. Мы еще не имеем официальной статистики, но, по нашим оценкам, уровень инфляции в сентябре почти не изменился в годовом измерении", - отметил глава НБУ.
Как сообщалось, по предварительным прогнозам Кабмина, сокращение ВВП в этом году составит 4,8%, по прогнозам Всемирного банка - 5,5%.
Понавибирали , да зебобіки?
Но в бюджете предыдущих "популистов", на это деньги были.
Но пришли "молодые прикольные" и в бюджете видно только "попу ..." 🤣
Як вони, по якій методиці рахують?
А що п'ють? Ну, там навно не кальян, а щось важке...
https://spektrnews.in.ua/news/vse-budet-ukraina---ivan-lyutyy/104408#gsc.tab=0 Крок за кроком зелена сарана нищить Україну :
- Укроборонпром - з прибуткового перетворила в збитковий;
- Укрзалізниця - дихає на ладан;
- Укрнафтогаз - з прибуткового перетворила в збитковий;
- Енергоатом - з прибуткового перетворила в збитковий;
- Укрексімбанк - дихає на ладан;
- Пенсійний фонд - тут все зрозуміло, навіщо платити податки, якщо прем'єр-міністр висловлює сумнів у існуванні пенсійного фонду через 10 років. Просто нагадаю, що Порошенко мав намір запровадити 13-ту щорічну пенсію.
- Зелений покидьок на вимогу ворога, або по своїй дурості припиняє фінансування ЗСУ, зупинив завершення розробки й впровадження ракет, знищує і паплюжить розвідку, розпустив снайперів, скоротив артилерію та танкові частини й т.д. Тобто знищення ЗСУ йде в авральному режимі, а грошей в бюджеті все одно катма...
Нарид Украины , сделайте себя ещё раз ! 🤣🤣🤣🤣
Я от подивився: ще з квітня 2017-го газ - 7,188грн/куб. А з листопада 2018-го року ціна вже була 8,59грн/куб.
Де і в якому "вересні 2018го року" ціна на газ становила 6,958грн/куб?
завел личный кабинет в облгазе,все данные там.а оплатить можно в любом банкомате или терминале. .а ты копи макулатуру
с 1.11.2018-8.5489.
проверь по своим квитанциям
ПиСи: а які зебіли тобі ж "с 1.11.2018-8.5489" встановили?
но все равно,это ж не 15,шоб так за зебильё орган рвать?
Якщо тобі "по барабану" було платить 8.54 за куб, то чого ти стогнеш про нинішній тариф?
P.S. Коли тариф був єдиний, то якщо по лічильнику було 0 кубів спожито, то і платити 0, а зараз по лічильнику 0, а за транспортування все одно нараховують! Тобто платим за НЕ НАДАНІ послуги!
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html 08.10.2020 г.
На повторный запрос Кабинета министров Украины на начало обсуждения с **** перед подписанием меморандума о сотрудничестве, получен тот же ответ "... после проведения антикоррупционого аудита деятельности "Укравтодора".
Главный вопрос переговоров главы НБУ Шевченко с МВФ напрямую связан с требованиями меморандума МВФ-Украина о проведении международного аудита т.н. "Фонда по борьбе с COVID-19" бюджета Украина за 2020 г. (Раздел Budget Program for COVID-related spending текста меморандума) и дефицитом бюджета. Переговоры шли крайне тяжело, а после выговоров Рожковой и Сологубу, на которые крайне резко отреагировал МВФ их можно считать благополучно проваленными.
Парламентская группа Разумкова-Палицы (около 60 человек), категорически отвергла идею Зеленского\Гетьманцева о продлении существования скрытого секвестра бюджета под видом "Фонда борьбы с COVID-19".Это серьезный удар по Зеленскому.
Президент Украины Зеленский, пребывающий с официальным визитом в Великобритании, встретился с представителями специальных служб Его Королевского Величества для обсуждения взаимно значимых вопросов. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
Британский кредит в 1,25 млрд. фунтов стерлингов кроме строительства ракетных катеров, предусматривает переоборудование военно-морской базы в Очакове и размещение там командного центра координации боевой активности интегрированного с соответствующими структурными элементами НАТО.
И хлеб дорожает на 10-15 % по приказу Порошенка .
Таких уже в Украине к сожалению аж 73 %
Нефуй жерти і ... жити на широку ногу , коли в краіні скінчилася епоха бідності і настала епоха зубожіння !!
Ні ця влада, ні всі її папєрєдніки не зробили жодного руху до зміни соціально-економічних умов з часів СРСР. Всі єкономічні пожвавлення, які були в Україні, були зумовлені або зростанням попиту на дешевий будівельний металопрокат, або ж хімічні добрива. Як тільки попит падав, економіка України зривалася в піке. Головна причина цього у відсутності середнього та малого бізнесу і великої долі споживчого імпорту.
Тому, незалежно від зростання чи падіння ВВП, ці люди будуть стягувати з вас гроші на свої потреби. І ніколи не плутайте такі поняття, як: країна, народ та держава.