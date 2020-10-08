Цього року ВВП України зменшиться на 6%, - глава НБУ Шевченко

За попередніми прогнозами Національного банку, у 2020 році ВВП України зменшиться приблизно на 6%.

Про це заявив голова Національного банку Кирило Шевченко в інтерв'ю виданню zn.ua, передає Цензор.НЕТ.

"До кінця року, за нашими оцінками, економіка скоротиться приблизно на 6%", - сказав Шевченко.

Щодо зростання ВВП наступного року, за його словами, існує кілька прогнозів НБУ, уряду, МВФ.

"Тож подивимося на якісь консенсусні дані і фактичний рівень інфляції. Ми ще не маємо офіційної статистики, але, за нашими оцінками, рівень інфляції у вересні майже не змінився у річному вимірі", - зазначив глава НБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світовий банк різко погіршив прогноз падіння ВВП України в поточному році до 5,5%

Як повідомлялося, за попередніми прогнозами Кабміну, скорочення ВВП цього року становитиме 4,8%, за прогнозами Світового банку - 5,5%.