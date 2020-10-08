РУС
Львовский лицей досрочно ушел на каникулы из-за вспышки коронавируса

Львовский лицей международных отношений имени Стуса досрочно с 9 октября уходит на каникулы в связи со вспышкой заболевания коронавирусом среди учителей и учеников.

Об этом указано в сообщении на странице лицея в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Для прерывания цепи заболеваемости администрация лицея по решению педсовета от 7 октября переносит каникулы, а именно: с 9 по 16 октября. С 19 по 23 октября лицей будет работать дистанционно", - указывается в сообщении.

Администрации лицея сообщила, что по состоянию на 8 октября 22 педагога находятся на больничном, у 6 из них подтвержден Covid-19. Среди учеников 2 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 22 ученика являются контактными лицами, на самоизоляции работают 6 классов, а дистанционно – 7 классов.

Ранее Львовский горсовет сообщал, что в двух средних школах ученики старших классов переведены на дистанционное обучение после того, как среди учеников и персонала были зафиксированы больные коронавирусом, а кроме того в более чем 20 школах города по 1-2 класса переводили на дистанционное обучение.

карантин (16729) Львов (4641) школа (3049) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Мерзотники зелені, що ви робите?! Вчителі як мухи вже мруть, а ви тільки колір змінюєте! Видали вчителям одну маску на весь час. В класі по 35 учнів, в день по 5-6 уроків, не рахуючи переповнених коридорів. Діти несуть заразу по родинах. Це і є причина спалаху! https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
08.10.2020 12:47 Ответить
 
 