Львовский лицей досрочно ушел на каникулы из-за вспышки коронавируса

Львовский лицей международных отношений имени Стуса досрочно с 9 октября уходит на каникулы в связи со вспышкой заболевания коронавирусом среди учителей и учеников.

Об этом указано в сообщении на странице лицея в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Для прерывания цепи заболеваемости администрация лицея по решению педсовета от 7 октября переносит каникулы, а именно: с 9 по 16 октября. С 19 по 23 октября лицей будет работать дистанционно", - указывается в сообщении.

Администрации лицея сообщила, что по состоянию на 8 октября 22 педагога находятся на больничном, у 6 из них подтвержден Covid-19. Среди учеников 2 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 22 ученика являются контактными лицами, на самоизоляции работают 6 классов, а дистанционно – 7 классов.

Ранее Львовский горсовет сообщал, что в двух средних школах ученики старших классов переведены на дистанционное обучение после того, как среди учеников и персонала были зафиксированы больные коронавирусом, а кроме того в более чем 20 школах города по 1-2 класса переводили на дистанционное обучение.

