УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8487 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
997 1

Львівський ліцей достроково пішов на канікули через спалах коронавірусу

Львівський ліцей достроково пішов на канікули через спалах коронавірусу

Львівський ліцей міжнародних відносин імені Стуса достроково з 9 жовтня йде на канікули в зв'язку зі спалахом захворювання на коронавірус серед вчителів та учнів.

Про це зазначено в повідомленні на сторінці ліцею в Facebook,  передає Цензор.НЕТ.

"Для переривання ланцюга захворюваності адміністрація ліцею за рішенням педради від 7 жовтня переносить канікули, а саме: з 9 по 16 жовтня. З 19 по 23 жовтня ліцей буде працювати дистанційно", - вказується в повідомленні.

Адміністрація ліцею повідомила, що станом на 8 жовтня 22 педагоги перебувають на лікарняному, у 6 з них підтверджено Covid-19. Серед учнів 2 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, 22 учні є контактними особами, на самоізоляції працюють 6 класів, а дистанційно - 7 класів.

Також читайте: Кількість госпіталізованих із COVID-19 у вересні зросла на 34%. Загалом від початку пандемії в стаціонарах проліковано понад 71 тис. пацієнтів, - Нацслужба здоров'я

Раніше Львівська міськрада повідомляла, що в двох середніх школах учні старших класів переведені на дистанційне навчання після того, як серед учнів і персоналу були зафіксовані хворі на коронавірус, а крім того в більш ніж 20 школах міста по 1-2 класу переводили на дистанційне навчання.

Автор: 

карантин (18172) Львів (3149) школа (2270) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мерзотники зелені, що ви робите?! Вчителі як мухи вже мруть, а ви тільки колір змінюєте! Видали вчителям одну маску на весь час. В класі по 35 учнів, в день по 5-6 уроків, не рахуючи переповнених коридорів. Діти несуть заразу по родинах. Це і є причина спалаху! https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
показати весь коментар
08.10.2020 12:47 Відповісти
 
 