Львівський ліцей достроково пішов на канікули через спалах коронавірусу

Львівський ліцей міжнародних відносин імені Стуса достроково з 9 жовтня йде на канікули в зв'язку зі спалахом захворювання на коронавірус серед вчителів та учнів.

Про це зазначено в повідомленні на сторінці ліцею в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Для переривання ланцюга захворюваності адміністрація ліцею за рішенням педради від 7 жовтня переносить канікули, а саме: з 9 по 16 жовтня. З 19 по 23 жовтня ліцей буде працювати дистанційно", - вказується в повідомленні.

Адміністрація ліцею повідомила, що станом на 8 жовтня 22 педагоги перебувають на лікарняному, у 6 з них підтверджено Covid-19. Серед учнів 2 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, 22 учні є контактними особами, на самоізоляції працюють 6 класів, а дистанційно - 7 класів.

Раніше Львівська міськрада повідомляла, що в двох середніх школах учні старших класів переведені на дистанційне навчання після того, як серед учнів і персоналу були зафіксовані хворі на коронавірус, а крім того в більш ніж 20 школах міста по 1-2 класу переводили на дистанційне навчання.