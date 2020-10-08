В сентябре в Реестр коррупционеров попали 627 человек, - НАПК

В течение сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло сведения о 627 лицах в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Сведения были внесены по результатам обработки 1926 судебных решений, направленных Государственной судебной администрацией Украины.

Среди лиц, попавших в реестр, 175 привлечены к уголовной и 544 - к административной ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Некоторые лица привлекались к ответственности по несколько раз.

К уголовной ответственности в течение сентября привлечены:



35 депутатов местных советов;

16 должностных лиц органов или учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы;

14 работников юридических лиц публичного права (это могут быть работники государственных учреждений, предприятий, организаций, осуществляющих административно-хозяйственные или организационно-распорядительные функции).

Из уголовных правонарушений в сентябре чаще всего случались декларирования недостоверной информации или умышленное непредставление декларации (87 человек), а также предложение, обещание или предоставление взяток служащим (64 человека).

К административной ответственности привлечены:



330 депутатов местных советов;

38 должностных лиц юридических лиц публичного права, не указанные в пункте 1 части первой статьи 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (например, работники аппаратов центральных органов исполнительной власти, Верховной Рады, Счетной палаты и т.д.);

27 работников органов Национальной полиции или полицейских.

Среди административных нарушений наиболее частыми были несвоевременное декларирование (497 человек) и нарушение требований по предотвращению конфликта интересов (28 человек).

Кроме того, в реестр внесены сведения о 20 лицах, на которых наложены дисциплинарные взыскания за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

С начала года в Реестр коррупционеров внесены сведения о 3 615 нарушителях.

