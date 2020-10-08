В сентябре в Реестр коррупционеров попали 627 человек, - НАПК
В течение сентября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло сведения о 627 лицах в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Сведения были внесены по результатам обработки 1926 судебных решений, направленных Государственной судебной администрацией Украины.
Среди лиц, попавших в реестр, 175 привлечены к уголовной и 544 - к административной ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Некоторые лица привлекались к ответственности по несколько раз.
К уголовной ответственности в течение сентября привлечены:
35 депутатов местных советов;
16 должностных лиц органов или учреждений исполнения наказаний, следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы;
14 работников юридических лиц публичного права (это могут быть работники государственных учреждений, предприятий, организаций, осуществляющих административно-хозяйственные или организационно-распорядительные функции).
Из уголовных правонарушений в сентябре чаще всего случались декларирования недостоверной информации или умышленное непредставление декларации (87 человек), а также предложение, обещание или предоставление взяток служащим (64 человека).
К административной ответственности привлечены:
330 депутатов местных советов;
38 должностных лиц юридических лиц публичного права, не указанные в пункте 1 части первой статьи 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (например, работники аппаратов центральных органов исполнительной власти, Верховной Рады, Счетной палаты и т.д.);
27 работников органов Национальной полиции или полицейских.
Среди административных нарушений наиболее частыми были несвоевременное декларирование (497 человек) и нарушение требований по предотвращению конфликта интересов (28 человек).
Кроме того, в реестр внесены сведения о 20 лицах, на которых наложены дисциплинарные взыскания за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
С начала года в Реестр коррупционеров внесены сведения о 3 615 нарушителях.
Головним корупціонером країни є Зеленський.
Саме він поставив шлагбаум розслідуванню корупційної схеми розпродажу держпосад братом керівника його офісу Єрмака.
Уряд Зеленського дав добро на незаконне нецільове використання коштів фонду боротьби проти Ковід.
За Зеленського повернулись тіньові схеми управління держкомпаніями олігархами.
Зеленський прикриває своїх депутатів та міністрів корупціонерів.
За Зеленського повернулось телефонне право у всі правоохоронні органи,
в антикорупційні органи повходили люди держзрадника Януковича та олігархів.
236 нардепів "Слуги народу" отримують зарплату в конвертах.
Щодня множаться корупційні скандали: скандал з помічниками-родичами депутатів-слуг;
Бандитизм піднімає голову, корупція квітне, з'являються замовні кримінальні справи, шириться рейдерство.
"Група Коломойського" у Раді протягує антиукраїнські корупційні рішення.
Через відсутність боротьби з корупцією Зеленським держава ризикує втратити безвіз, а згодом корумпована влада поставить під удар Асоціацію України з ЄС.
Імпічмент Зеленському через кришування корупції - єдиний вихід для наведення ладу в країні.