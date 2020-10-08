На рейсах МАУ запретят респираторы

Компания "Международные авиалинии Украины" меняет меры безопасности на рейсах. Теперь маски будут обязательными для всех пассажиров старше 6 лет, а респираторы с клапаном использовать запрещено.

Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

"Запрещено применение респираторов с клапаном выдоха, поскольку через клапан выдоха на респираторе однонаправленно выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель инфекционной болезни", - сказано в сообщении.

Маски при этом обязательны для всех пассажиров старше 6 лет. Не носить маску можно только если пассажиру нельзя надевать ее по состоянию здоровья. В таком случае при регистрации на рейс нужно будет показать справку от врача и негативный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 48 часов до вылета.

Новые правила начнут действовать с 12 октября.

