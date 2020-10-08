РУС
Новости Коронавирус и карантин
8 154 16

На рейсах МАУ запретят респираторы

На рейсах МАУ запретят респираторы

Компания "Международные авиалинии Украины" меняет меры безопасности на рейсах. Теперь маски будут обязательными для всех пассажиров старше 6 лет, а респираторы с клапаном использовать запрещено.

Об этом сообщает пресс-служба компании, информирует Цензор.НЕТ.

"Запрещено применение респираторов с клапаном выдоха, поскольку через клапан выдоха на респираторе однонаправленно выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель инфекционной болезни", - сказано в сообщении.

Маски при этом обязательны для всех пассажиров старше 6 лет. Не носить маску можно только если пассажиру нельзя надевать ее по состоянию здоровья. В таком случае при регистрации на рейс нужно будет показать справку от врача и негативный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 48 часов до вылета.

Новые правила начнут действовать с 12 октября.

Также на Цензор.НЕТ: Ляшко о ситуации с COVID-19: Впереди у нас нелегкий период - эпидемиологическая ситуация осложняется

На рейсах МАУ запретят респираторы 01

Автор: 

карантин (16729) маска (166) МАУ (331) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+11
туалет на борту МАУ еще бесплатный?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:10 Ответить
+7
На рейсах МАУ запретят респираторы - Цензор.НЕТ 6020
показать весь комментарий
08.10.2020 16:18 Ответить
+5
На рейсах МАУ заборонять респіратори - Цензор.НЕТ 377
показать весь комментарий
08.10.2020 16:22 Ответить
туалет на борту МАУ еще бесплатный?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:10 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2020 16:18 Ответить
Совсем не теме. Вы не видите, в чём вред от клапана?
показать весь комментарий
08.10.2020 20:16 Ответить
не той системы ))))
в тексте что то сказано за выброс из клапана при выдохе биологического материала
показать весь комментарий
08.10.2020 20:30 Ответить
Что-то сказано! Это принципиально важно, ведь считается, что маска помогает не сколько здоровым, сколько должна изолировать выдох носителя вирусов, а клапан выдоха эту изоляцию сводит на нет.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:55 Ответить
верно... но если второй будет в маске то его вдох не захватит чужой выдох... ну... чисто теоретически ( и без...100 процентной гарантии, конечно )
но если так глубоко задумываться, то не легче ли выдавать одноразовые маски... нужной конструкции))) при посадке в лайнер? тем более самолет должен перед полетом пройти полную дезинфекцию и кислородные маски (по идее) тоже должны быть одноразовыми
показать весь комментарий
08.10.2020 22:02 Ответить
Маски, которые носят большинство, не прилегают плотно к лицу и не плотные, поэтому как защита вдоха они нулевые. А как защита от капель выдоха они более/менее эффективны. Но если правительство признает их половинчатую эффективность, придётся закупать более дорогие маски (без клапана, конечно, с клапаном - это противопылевые маски). на даже в этом случае нужный эффект не будет достигнут, потому, что в таких масках тяжелее дышать, и люди будут их носить на подбородке. Такие маски рассчитаны на пребывание в них не более, чем несколько часов, дальше они начинают раздражать не столько кожу, сколько психологически, как что-то лишнее на лице.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:19 Ответить
А меня добивают дебилы, которые выставят нос, и думают, что они самые умные.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:11 Ответить
На рейсах МАУ запретят респираторы - Цензор.НЕТ 6020
показать весь комментарий
08.10.2020 16:18 Ответить
На рейсах МАУ заборонять респіратори - Цензор.НЕТ 377
показать весь комментарий
08.10.2020 16:22 Ответить
Умиляют родители в масках до глаз с маленькими детьми без масок в закрытых помещениях. Дома они тоже в масках ходят?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:35 Ответить
Выдавайте медицинские маски на входе в самолет!
Оптовая цена 1,3 грн/штука.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:38 Ответить
в стоимость билета включите одноразовую маску и выдавайте при регистрации (это "копейки")
показать весь комментарий
08.10.2020 16:59 Ответить
та канечна...ага..)))
показать весь комментарий
08.10.2020 18:24 Ответить
Это правильно. Человек в респираторе - источник заражения
показать весь комментарий
08.10.2020 18:11 Ответить
Морду бы набить тому кто вечно врет от этом. Трамп уже понял что это херня на палочке. Завалили только экономику, а людишки тупые, не рубят что из всех запустили. Скорое реально трусы на голову прицепят и заставят так ходить.
показать весь комментарий
09.10.2020 10:58 Ответить
 
 