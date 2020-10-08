На рейсах МАУ заборонять респіратори

Компанія "Міжнародні авіалінії України" змінює заходи безпеки на рейсах. Тепер маски будуть обов'язковими для всіх пасажирів старших за 6 років, а респіратори з клапаном використовувати заборонено.

Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Заборонено застосування респіраторів із клапаном видиху, оскільки через клапан видиху на респіраторі односпрямовано виділяється біологічний матеріал, який може містити збудник інфекційної хвороби", - сказано в повідомленні.

Маски при цьому обов'язкові для всіх пасажирів старше 6 років. Не носити маску можна тільки якщо пасажиру не можна одягати її за станом здоров'я. У такому випадку під час реєстрації на рейс потрібно буде показати довідку від лікаря і негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до вильоту.

Нові правила почнуть діяти з 12 жовтня.

