УКР
На рейсах МАУ заборонять респіратори

Компанія "Міжнародні авіалінії України" змінює заходи безпеки на рейсах. Тепер маски будуть обов'язковими для всіх пасажирів старших за 6 років, а респіратори з клапаном використовувати заборонено.

Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Заборонено застосування респіраторів із клапаном видиху, оскільки через клапан видиху на респіраторі односпрямовано виділяється біологічний матеріал, який може містити збудник інфекційної хвороби", - сказано в повідомленні.

Маски при цьому обов'язкові для всіх пасажирів старше 6 років. Не носити маску можна тільки якщо пасажиру не можна одягати її за станом здоров'я. У такому випадку під час реєстрації на рейс потрібно буде показати довідку від лікаря і негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до вильоту.

Нові правила почнуть діяти з 12 жовтня.

карантин (18172) маска (157) МАУ (826) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+11
туалет на борту МАУ еще бесплатный?
08.10.2020 16:10 Відповісти
+7
На рейсах МАУ запретят респираторы - Цензор.НЕТ 6020
08.10.2020 16:18 Відповісти
+5
На рейсах МАУ заборонять респіратори - Цензор.НЕТ 377
08.10.2020 16:22 Відповісти
туалет на борту МАУ еще бесплатный?
08.10.2020 16:10 Відповісти
08.10.2020 16:18 Відповісти
Совсем не теме. Вы не видите, в чём вред от клапана?
08.10.2020 20:16 Відповісти
не той системы ))))
в тексте что то сказано за выброс из клапана при выдохе биологического материала
08.10.2020 20:30 Відповісти
Что-то сказано! Это принципиально важно, ведь считается, что маска помогает не сколько здоровым, сколько должна изолировать выдох носителя вирусов, а клапан выдоха эту изоляцию сводит на нет.
08.10.2020 21:55 Відповісти
верно... но если второй будет в маске то его вдох не захватит чужой выдох... ну... чисто теоретически ( и без...100 процентной гарантии, конечно )
но если так глубоко задумываться, то не легче ли выдавать одноразовые маски... нужной конструкции))) при посадке в лайнер? тем более самолет должен перед полетом пройти полную дезинфекцию и кислородные маски (по идее) тоже должны быть одноразовыми
08.10.2020 22:02 Відповісти
Маски, которые носят большинство, не прилегают плотно к лицу и не плотные, поэтому как защита вдоха они нулевые. А как защита от капель выдоха они более/менее эффективны. Но если правительство признает их половинчатую эффективность, придётся закупать более дорогие маски (без клапана, конечно, с клапаном - это противопылевые маски). на даже в этом случае нужный эффект не будет достигнут, потому, что в таких масках тяжелее дышать, и люди будут их носить на подбородке. Такие маски рассчитаны на пребывание в них не более, чем несколько часов, дальше они начинают раздражать не столько кожу, сколько психологически, как что-то лишнее на лице.
08.10.2020 22:19 Відповісти
А меня добивают дебилы, которые выставят нос, и думают, что они самые умные.
08.10.2020 16:11 Відповісти
На рейсах МАУ запретят респираторы - Цензор.НЕТ 6020
08.10.2020 16:18 Відповісти
На рейсах МАУ заборонять респіратори - Цензор.НЕТ 377
08.10.2020 16:22 Відповісти
Умиляют родители в масках до глаз с маленькими детьми без масок в закрытых помещениях. Дома они тоже в масках ходят?
08.10.2020 16:35 Відповісти
Выдавайте медицинские маски на входе в самолет!
Оптовая цена 1,3 грн/штука.
08.10.2020 16:38 Відповісти
в стоимость билета включите одноразовую маску и выдавайте при регистрации (это "копейки")
08.10.2020 16:59 Відповісти
та канечна...ага..)))
08.10.2020 18:24 Відповісти
Это правильно. Человек в респираторе - источник заражения
08.10.2020 18:11 Відповісти
Морду бы набить тому кто вечно врет от этом. Трамп уже понял что это херня на палочке. Завалили только экономику, а людишки тупые, не рубят что из всех запустили. Скорое реально трусы на голову прицепят и заставят так ходить.
09.10.2020 10:58 Відповісти
 
 