Нам нужна Россия для решения конфликта в Украине, - Маас

Европейскому союзу нельзя прекращать диалог с Российской Федерацией. Он необходим для решения конфликтов, в том числе и в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время выступления на форуме GLOBSEC2020 в Братиславе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Евросоюз должен продолжать противостоять России в тех случаях, когда она нарушает международные нормы. При этом необходимо сохранить диалог.

"Мы должны уметь играть жестко, но в то же время мы не должны допускать прекращения диалога. Нам нужна Россия для решения конфликтов в Ливии, Сирии и в Украине", - сказал Маас.