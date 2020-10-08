РУС
Новости
Нам нужна Россия для решения конфликта в Украине, - Маас

Европейскому союзу нельзя прекращать диалог с Российской Федерацией. Он необходим для решения конфликтов, в том числе и в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время выступления на форуме GLOBSEC2020 в Братиславе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Евросоюз должен продолжать противостоять России в тех случаях, когда она нарушает международные нормы. При этом необходимо сохранить диалог.

РФ должна предоставить информацию по делу об отравлении Навального, иначе будут введены санкции, - глава МИД Германии Маас

"Мы должны уметь играть жестко, но в то же время мы не должны допускать прекращения диалога. Нам нужна Россия для решения конфликтов в Ливии, Сирии и в Украине", - сказал Маас.

Автор: 

+20
Сильно она вам помогла в решении конфликта в Карабахе? Осетии, Абхазии, Приднестровьи? Гнать ссаными тряпками и давить давить давить санкциями
показать весь комментарий
08.10.2020 16:21 Ответить
+8
Нам потрібні гопники, бандити та розбійники щоб навести Закон і Порядок на вулицях нашого міста!
показать весь комментарий
08.10.2020 16:22 Ответить
+8
Утверждаю - не было бы этой страны Расеи, то и решать бы ничего не пришлось
Нам нужна Россия для решения конфликта в Украине, - Маас - Цензор.НЕТ 4786
показать весь комментарий
08.10.2020 16:24 Ответить
Да они уже не нужны Украине. Вернёмся к этому вопросу лет через 20.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:20 Ответить
кто "они"?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:25 Ответить
Нам нужна Россия для решения конфликта в Украине, - Маас - Цензор.НЕТ 2220
показать весь комментарий
08.10.2020 16:20 Ответить
Крамольная речь
показать весь комментарий
08.10.2020 16:20 Ответить
Сильно она вам помогла в решении конфликта в Карабахе? Осетии, Абхазии, Приднестровьи? Гнать ссаными тряпками и давить давить давить санкциями
показать весь комментарий
08.10.2020 16:21 Ответить
изучай сопромат
показать весь комментарий
08.10.2020 16:22 Ответить
Киздуй на хутор! Одуванчики заготавливать.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:16 Ответить
"За його словами, Євросоюз має продовжувати протистояти Росії в тих випадках, коли вона порушує міжнародні норми. При цьому необхідно зберегти діалог."Джерело: https://censor.net/ua/n3223759

А вона їх (домовленності) порушує постійно систематично, історично!
показать весь комментарий
10.10.2020 11:58 Ответить
Великі пожежі на Луганщині були навмисно спричинені російськими збройними формуваннями: Україна в ОБСЄ.
показать весь комментарий
10.10.2020 12:02 Ответить
Нам потрібні гопники, бандити та розбійники щоб навести Закон і Порядок на вулицях нашого міста!
показать весь комментарий
08.10.2020 16:22 Ответить
Нам нужна Россия для решения конфликта в Украине,...не Расия а Московия ,Московия без Украины на Расию не тянет,да и в колониях Московии сейчас неспокойно,может даже в 2021 году на этих землях будет Гражданская война.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:22 Ответить
По его словам, Евросоюз должен продолжать противостоять России в тех случаях, когда она нарушает международные нормы. При этом необходимо сохранить диалог.
Это как...? противостоять и сохранить диалог...? Что ты несешь...? О_о
показать весь комментарий
08.10.2020 16:23 Ответить
прикинь: чтобы противостоять, нужно сохранить диалог - иначе никакНам потрібна Росія для вирішення конфлікту в Україні, - Маас - Цензор.НЕТ 5685...
диалог - это партнерство, а оно исключает противостояние
показать весь комментарий
08.10.2020 16:46 Ответить
Утверждаю - не было бы этой страны Расеи, то и решать бы ничего не пришлось
Нам нужна Россия для решения конфликта в Украине, - Маас - Цензор.НЕТ 4786
показать весь комментарий
08.10.2020 16:24 Ответить
Россию надо брать не силой, а хитростью
показать весь комментарий
08.10.2020 16:25 Ответить
Да дайте команду Эрдогану разгромить рашу и не нужны будут переговоры
Только пару белых простыней отправить в хремль для их сдачи .
показать весь комментарий
08.10.2020 16:25 Ответить
Другой вопрос, что половина европейских политиков скуплена хремлем - и вот с этим Маас должен разбираться
показать весь комментарий
08.10.2020 16:26 Ответить
Если он сам не куплен.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:32 Ответить
да че там, говори прямо - все куплены, кроме Эрдогана и Алиева
показать весь комментарий
08.10.2020 16:45 Ответить
Что будем делать с ядреной кацапской бонбой? Вы думаете германские бюргеры захотят под своими окнами ядерных грибов?
показать весь комментарий
08.10.2020 17:51 Ответить
Вы с жтой вашей бомбой как дурень со ступой носитесь
У Германии тоже есть бомба , только она ею не тычет везде 😜😜😜
показать весь комментарий
08.10.2020 17:54 Ответить
Ну во-первых она не моя, а *****. А во-вторых у того же ***** нет бюрократических проволочек, кои есть у немцев при принятии решений. Он диктатор - посему решения принимает быстро. Ну и упоротости ему скорее всего хватит.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:57 Ответить
Ну расхвалились своим ***** 😀😀😀
ВЫ ЗА ВОЕННЫХ ЕВРОПЫ НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ - они своё дело знают . Никто с параламентом советоваться не будет в момент УГРОЗЫ ГОСУДАРСТВУ
показать весь комментарий
08.10.2020 18:16 Ответить
Еще раз повторяю, что ***** не мой, не был им никогда и не будет. Это первое. Второе же заключается в том что Вы не можете знать как отреагируют военные Европы. Ибо не было никогда прецедентов. Посему это только сугубо Ваши рассуждения. И довольно сомнительные. Потому как не основаны на достоверных фактах или примерах такой реакции со стороны европейских военных на вызовы.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:26 Ответить
немецким подельникам рашиста ,нужен рашистский создатель конфликтов и войн, для придания легитимности и важности рашистского мирового террориста,,, фрицы с рашистами и французами ,есть создатели кровопролития в Украине ,они повинны в потере Украиной части Донбасса,они есть родитили ордло ,по плану рашиста которые ведет войну с Украиной на деньги мацковского оккупанта Украины
показать весь комментарий
08.10.2020 16:27 Ответить
Якось вже давненько дивився онлайн виступ якогось начальника Сайдика з ПАРЄ на Раді безпеки ООН. Після того, що цей трухляво-старий та лисий лібераст-толераст наговорив про те, як Україна повинна діяти відносно ОРДЛО, згадав слова Карла Юнга про Європу між Першою та Другою світовими війнами. Як він сказав, в цей історичний період: "Європа була хвора відсутністю совісті". Я не Карл Юнг, я взагалі немолодий малопомітний українець, але і я маю свою думку про те, чим хвора Європа після закінчення Холодної війни. Ні, тепер вона не хворіє відсутністю совісті, вона вже навіть забула, що така моральна дефініція існує. Замість совісті вона інфікувалась толерастією, бездумно-зажерливим профітом та фальшивим гуманізмом. Головне слово в лексиконі ******** європейців КОМПРОМІС. Це помітно на кожному кроці. Головна ціль за рахунок компромісу, щоб все навкруг них було спокійним. Щоб українці заспокоїлись та жували соплі, щоб ОРДіЛОвські бандити заспокоїлись, а зробити це можна тільки силою,щоб ***** обпився брому та заспокоївся... Мертвецький спокій, здається, є головною мрією європейських квазігуманістів. До їхніх ліберастичних мізків не доходить, що є ще такі поняття, як честь, гордість, самоповага, порядність, які не допускають компромісу при багатьох ситуаціях.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:30 Ответить
соромлюся запитати а деж перелічені вами якості у Державі Україна яка навіть неспроможна розірвати дипвідносини .з мордором та розігнати 5-у колонну у себе під носом.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:47 Ответить
Серега. кыш на родину защищать
показать весь комментарий
08.10.2020 19:49 Ответить
Зима близко, надо мириться
показать весь комментарий
08.10.2020 16:30 Ответить
Ничего, вместо брюквы и турнепса перейдешь на сено и сечку и выживешь.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:34 Ответить
Таку ж хрень тридцять років впарювали Азербайджану! Потім азербайджан послав нафіг і Росію і ОБСЄ й зрозумів що йому потрібен надійний союзник і нормальний президент!
показать весь комментарий
08.10.2020 16:31 Ответить
Нужна, так завоевуйте и порабощайте.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:32 Ответить
Волк нужен для увеличения поголовья овец?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:36 Ответить
Ну, і якими успіхами в переговорах ви можете похвалитися?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:37 Ответить
Ніякими. Так мета перемовин інша. Залишити все як є, аби у ЄС жилося добре. І з цим перемовини гарно пораються.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:53 Ответить
фриц Маас,если Тебе нужен рашист ,отдай ему территории бывшей ГДР,
показать весь комментарий
08.10.2020 16:38 Ответить
СЕПАР !!!
показать весь комментарий
08.10.2020 16:39 Ответить
"Контрреволюционные вещи говорите, Филипп Филиппович!"
Подкину еще зрады: Роснефть и ВР сформировали совместное предприятие которое будет добывать неыть на Таймыре, где разведано одно из крупнейших месторождений нефти в Раше. Такие вот "санкции".
показать весь комментарий
08.10.2020 16:43 Ответить
Хитродупі там ЄС. Нам потрібна РФ як сировинна база, тому нам начхати на якусь Україну, ось так звучать слова без прикрас євроіпотентів. Їм пофіг, що тут в Україні демократія, Небесний Єрусалим чи колонія Москви.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:46 Ответить
Во бред не было б росийи не было и конфликтов. Эта особь может хоть какието логические выводы делать?
показать весь комментарий
08.10.2020 17:02 Ответить
Хайко, называйте вещи своими именами...
Нет России, есть - *********.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:09 Ответить
А Азербайджану?
показать весь комментарий
08.10.2020 17:15 Ответить
Иди нах вместе парашей.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:20 Ответить
Пусті слова.
РФ визнає тільки свй монолог.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:48 Ответить
" Европейскому союзу нельзя прекращать диалог с Российской Федерацией. Он необходим для решения конфликтов, в том числе и в Украине..."
Хайко Маас. 2020 год.

" Европе нельзя прекращать диалог с Германией. Он необходим для решения конфликтов, в том числе и в Польше..."
Невилл Чемберлен. 1939 год.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:49 Ответить
Какати вони хотіли на нас,їм потрібен кацапський безмежний ринок і дешеві вуглеводи!
показать весь комментарий
08.10.2020 17:54 Ответить
Дегенерат.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:37 Ответить
Чемберлен и Деладье уже привлекали Гитлера для решения конфликта в Чехословакии. И чем "диалог" закончился для той же Франции? История европейцев ничему не учит...
показать весь комментарий
08.10.2020 20:06 Ответить
Для решения конфликта нужны Америка с Англией, а для России нужны санкции и как можно больше и самых полезных.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:08 Ответить
Ма-ас - подлый три-два-раз.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:14 Ответить
Формула Штанмайера, Манштейна, Паульса, Мааса...
показать весь комментарий
08.10.2020 20:30 Ответить
 
 