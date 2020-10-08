Нам нужна Россия для решения конфликта в Украине, - Маас
Европейскому союзу нельзя прекращать диалог с Российской Федерацией. Он необходим для решения конфликтов, в том числе и в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время выступления на форуме GLOBSEC2020 в Братиславе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Евросоюз должен продолжать противостоять России в тех случаях, когда она нарушает международные нормы. При этом необходимо сохранить диалог.
"Мы должны уметь играть жестко, но в то же время мы не должны допускать прекращения диалога. Нам нужна Россия для решения конфликтов в Ливии, Сирии и в Украине", - сказал Маас.
А вона їх (домовленності) порушує постійно систематично, історично!
Это как...? противостоять и сохранить диалог...? Что ты несешь...? О_о
диалог - это партнерство, а оно исключает противостояние
Только пару белых простыней отправить в хремль для их сдачи .
У Германии тоже есть бомба , только она ею не тычет везде 😜😜😜
ВЫ ЗА ВОЕННЫХ ЕВРОПЫ НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ - они своё дело знают . Никто с параламентом советоваться не будет в момент УГРОЗЫ ГОСУДАРСТВУ
Подкину еще зрады: Роснефть и ВР сформировали совместное предприятие которое будет добывать неыть на Таймыре, где разведано одно из крупнейших месторождений нефти в Раше. Такие вот "санкции".
Нет России, есть - *********.
РФ визнає тільки свй монолог.
Хайко Маас. 2020 год.
" Европе нельзя прекращать диалог с Германией. Он необходим для решения конфликтов, в том числе и в Польше..."
Невилл Чемберлен. 1939 год.