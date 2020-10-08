Нам потрібна Росія для вирішення конфлікту в Україні, - Маас

Європейському Союзу не можна припиняти діалог з Російською Федерацією. Він необхідний для вирішення конфліктів, зокрема і в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час виступу на форумі GLOBSEC2020 в Братиславі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Євросоюз має продовжувати протистояти Росії в тих випадках, коли вона порушує міжнародні норми. При цьому необхідно зберегти діалог.

"Ми повинні вміти грати жорстко, але в той же час ми не повинні допускати припинення діалогу. Нам потрібна Росія для вирішення конфліктів в Лівії, Сирії та в Україні", - сказав Маас.

