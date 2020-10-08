Нам потрібна Росія для вирішення конфлікту в Україні, - Маас
Європейському Союзу не можна припиняти діалог з Російською Федерацією. Він необхідний для вирішення конфліктів, зокрема і в Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час виступу на форумі GLOBSEC2020 в Братиславі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, Євросоюз має продовжувати протистояти Росії в тих випадках, коли вона порушує міжнародні норми. При цьому необхідно зберегти діалог.
"Ми повинні вміти грати жорстко, але в той же час ми не повинні допускати припинення діалогу. Нам потрібна Росія для вирішення конфліктів в Лівії, Сирії та в Україні", - сказав Маас.
А вона їх (домовленності) порушує постійно систематично, історично!
Это как...? противостоять и сохранить диалог...? Что ты несешь...? О_о
диалог - это партнерство, а оно исключает противостояние
Только пару белых простыней отправить в хремль для их сдачи .
У Германии тоже есть бомба , только она ею не тычет везде 😜😜😜
ВЫ ЗА ВОЕННЫХ ЕВРОПЫ НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ - они своё дело знают . Никто с параламентом советоваться не будет в момент УГРОЗЫ ГОСУДАРСТВУ
Подкину еще зрады: Роснефть и ВР сформировали совместное предприятие которое будет добывать неыть на Таймыре, где разведано одно из крупнейших месторождений нефти в Раше. Такие вот "санкции".
Нет России, есть - *********.
РФ визнає тільки свй монолог.
Хайко Маас. 2020 год.
" Европе нельзя прекращать диалог с Германией. Он необходим для решения конфликтов, в том числе и в Польше..."
Невилл Чемберлен. 1939 год.