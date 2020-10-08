УКР
Нам потрібна Росія для вирішення конфлікту в Україні, - Маас

Європейському Союзу не можна припиняти діалог з Російською Федерацією. Він необхідний для вирішення конфліктів, зокрема і в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час виступу на форумі GLOBSEC2020 в Братиславі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Євросоюз має продовжувати протистояти Росії в тих випадках, коли вона порушує міжнародні норми. При цьому необхідно зберегти діалог.

"Ми повинні вміти грати жорстко, але в той же час ми не повинні допускати припинення діалогу. Нам потрібна Росія для вирішення конфліктів в Лівії, Сирії та в Україні", - сказав Маас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над відносинами ЄС із РФ нависли "темні хмари", - Маас

Да они уже не нужны Украине. Вернёмся к этому вопросу лет через 20.
кто "они"?
Нам нужна Россия для решения конфликта в Украине, - Маас - Цензор.НЕТ 2220
Крамольная речь
изучай сопромат
Киздуй на хутор! Одуванчики заготавливать.
"За його словами, Євросоюз має продовжувати протистояти Росії в тих випадках, коли вона порушує міжнародні норми. При цьому необхідно зберегти діалог."

А вона їх (домовленості) порушує постійно систематично, історично!

А вона їх (домовленності) порушує постійно систематично, історично!
Великі пожежі на Луганщині були навмисно спричинені російськими збройними формуваннями: Україна в ОБСЄ.
Нам нужна Россия для решения конфликта в Украине,...не Расия а Московия ,Московия без Украины на Расию не тянет,да и в колониях Московии сейчас неспокойно,может даже в 2021 году на этих землях будет Гражданская война.
По его словам, Евросоюз должен продолжать противостоять России в тех случаях, когда она нарушает международные нормы. При этом необходимо сохранить диалог.
Это как...? противостоять и сохранить диалог...? Что ты несешь...? О_о
прикинь: чтобы противостоять, нужно сохранить диалог - иначе никак...
диалог - это партнерство, а оно исключает противостояние
Россию надо брать не силой, а хитростью
Да дайте команду Эрдогану разгромить рашу и не нужны будут переговоры
Только пару белых простыней отправить в хремль для их сдачи .
Другой вопрос, что половина европейских политиков скуплена хремлем - и вот с этим Маас должен разбираться
Если он сам не куплен.
да че там, говори прямо - все куплены, кроме Эрдогана и Алиева
Что будем делать с ядреной кацапской бонбой? Вы думаете германские бюргеры захотят под своими окнами ядерных грибов?
Вы с жтой вашей бомбой как дурень со ступой носитесь
У Германии тоже есть бомба , только она ею не тычет везде 😜😜😜
Ну во-первых она не моя, а *****. А во-вторых у того же ***** нет бюрократических проволочек, кои есть у немцев при принятии решений. Он диктатор - посему решения принимает быстро. Ну и упоротости ему скорее всего хватит.
Ну расхвалились своим ***** 😀😀😀
ВЫ ЗА ВОЕННЫХ ЕВРОПЫ НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ - они своё дело знают . Никто с параламентом советоваться не будет в момент УГРОЗЫ ГОСУДАРСТВУ
Еще раз повторяю, что ***** не мой, не был им никогда и не будет. Это первое. Второе же заключается в том что Вы не можете знать как отреагируют военные Европы. Ибо не было никогда прецедентов. Посему это только сугубо Ваши рассуждения. И довольно сомнительные. Потому как не основаны на достоверных фактах или примерах такой реакции со стороны европейских военных на вызовы.
немецким подельникам рашиста ,нужен рашистский создатель конфликтов и войн, для придания легитимности и важности рашистского мирового террориста,,, фрицы с рашистами и французами ,есть создатели кровопролития в Украине ,они повинны в потере Украиной части Донбасса,они есть родитили ордло ,по плану рашиста которые ведет войну с Украиной на деньги мацковского оккупанта Украины
Якось вже давненько дивився онлайн виступ якогось начальника Сайдика з ПАРЄ на Раді безпеки ООН. Після того, що цей трухляво-старий та лисий лібераст-толераст наговорив про те, як Україна повинна діяти відносно ОРДЛО, згадав слова Карла Юнга про Європу між Першою та Другою світовими війнами. Як він сказав, в цей історичний період: "Європа була хвора відсутністю совісті". Я не Карл Юнг, я взагалі немолодий малопомітний українець, але і я маю свою думку про те, чим хвора Європа після закінчення Холодної війни. Ні, тепер вона не хворіє відсутністю совісті, вона вже навіть забула, що така моральна дефініція існує. Замість совісті вона інфікувалась толерастією, бездумно-зажерливим профітом та фальшивим гуманізмом. Головне слово в лексиконі ******** європейців КОМПРОМІС. Це помітно на кожному кроці. Головна ціль за рахунок компромісу, щоб все навкруг них було спокійним. Щоб українці заспокоїлись та жували соплі, щоб ОРДіЛОвські бандити заспокоїлись, а зробити це можна тільки силою,щоб ***** обпився брому та заспокоївся... Мертвецький спокій, здається, є головною мрією європейських квазігуманістів. До їхніх ліберастичних мізків не доходить, що є ще такі поняття, як честь, гордість, самоповага, порядність, які не допускають компромісу при багатьох ситуаціях.
соромлюся запитати а деж перелічені вами якості у Державі Україна яка навіть неспроможна розірвати дипвідносини .з мордором та розігнати 5-у колонну у себе під носом.
Серега. кыш на родину защищать
Зима близко, надо мириться
Ничего, вместо брюквы и турнепса перейдешь на сено и сечку и выживешь.
Таку ж хрень тридцять років впарювали Азербайджану! Потім азербайджан послав нафіг і Росію і ОБСЄ й зрозумів що йому потрібен надійний союзник і нормальний президент!
Нужна, так завоевуйте и порабощайте.
Волк нужен для увеличения поголовья овец?
Ну, і якими успіхами в переговорах ви можете похвалитися?
Ніякими. Так мета перемовин інша. Залишити все як є, аби у ЄС жилося добре. І з цим перемовини гарно пораються.
фриц Маас,если Тебе нужен рашист ,отдай ему территории бывшей ГДР,
СЕПАР !!!
"Контрреволюционные вещи говорите, Филипп Филиппович!"
Подкину еще зрады: Роснефть и ВР сформировали совместное предприятие которое будет добывать неыть на Таймыре, где разведано одно из крупнейших месторождений нефти в Раше. Такие вот "санкции".
Хитродупі там ЄС. Нам потрібна РФ як сировинна база, тому нам начхати на якусь Україну, ось так звучать слова без прикрас євроіпотентів. Їм пофіг, що тут в Україні демократія, Небесний Єрусалим чи колонія Москви.
Во бред не было б росийи не было и конфликтов. Эта особь может хоть какието логические выводы делать?
Хайко, называйте вещи своими именами...
Нет России, есть - *********.
А Азербайджану?
Иди нах вместе парашей.
Пусті слова.
РФ визнає тільки свй монолог.
" Европейскому союзу нельзя прекращать диалог с Российской Федерацией. Он необходим для решения конфликтов, в том числе и в Украине..."
Хайко Маас. 2020 год.

" Европе нельзя прекращать диалог с Германией. Он необходим для решения конфликтов, в том числе и в Польше..."
Невилл Чемберлен. 1939 год.
Какати вони хотіли на нас,їм потрібен кацапський безмежний ринок і дешеві вуглеводи!
Дегенерат.
Чемберлен и Деладье уже привлекали Гитлера для решения конфликта в Чехословакии. И чем "диалог" закончился для той же Франции? История европейцев ничему не учит...
Для решения конфликта нужны Америка с Англией, а для России нужны санкции и как можно больше и самых полезных.
Ма-ас - подлый три-два-раз.
Формула Штанмайера, Манштейна, Паульса, Мааса...
