Над відносинами ЄС із РФ нависли "темні хмари", - Маас
Європі потрібно підтримувати конструктивні відносини з Москвою, але водночас зберегти щодо неї санкції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, з такою думкою виступив глава МЗС Німеччини Гайко Маас.
"Без Росії Європа не зможе гарантувати свою безпеку (...). З іншого боку, темні хмари нависли над нашими відносинами, і санкції мають зберігатися, якщо нічого не змінюється", - цитує Мааса Reuters.
Маас також висловив сподівання, що Москва буде більш активно брати участь у розслідуванні справи про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
Нагадаємо, 28 серпня глава німецького МЗС заявив, що Берлін запровадить санкції проти Москви, якщо з'ясується, що отруєння Навального сталося через навмисні дії.
20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
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і цей гейропейський кацаподрочер хоче щоб у нього від шпагату очко по шву розійшлося!
Практика подвійних стандартів щодо раші нікуди не поділася...
Краще б над кацапією навис Дамоклів меч.
евротолераст, эта фраза должна звучать совсем по другому: "только без паРашы Европа сможет гарантировать свою безопасность. причем от паРашы в первую очередь, потому как она основная угроза в европейском регионе."
Не понимаю: кто, кроме россии, угрожает Европе? Разве что Китай...
Похоже, венесуэльский и колумбийский белый порошок в Европе не дефицит.
Край суровый тишиной объят.
У высоких стен Маскавабада
маскали на дереве висят.
Очень плохой признак для фашистской расеюшки.
сегодня очень плохие новости для расеюшки.
В кабинете у врача толстая женщина. Врач ей
- Похоже, что Вы беременна.
- Я беременна?????
- Нет, но похоже.
Время на исправление "ошибок" цивилизованние страни расеюшке дали, теперь окончательно поняли, что расеюшка лишняя на сией Планете - раком стоять расеюшке еще за счастье покажется.
а возможно и НЕТ.... тоже никто не оспорит.
Ведь правда же?
так подумайте сами.
В воздухе пахнет грозой....
да там давно пора бежать в другую сторону, а не трубопроводы тянуть и заводы там строить.
такие же тупые и продажные как и наши правители. только бабосы в глазах сверкают. ото ещё амеры по жопе дают дак шо то шевелятся. без амеров бы хана была европе давно.