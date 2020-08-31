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Новини Санкції проти Росії
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Над відносинами ЄС із РФ нависли "темні хмари", - Маас

Над відносинами ЄС із РФ нависли

Європі потрібно підтримувати конструктивні відносини з Москвою, але водночас зберегти щодо неї санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, з такою думкою виступив глава МЗС Німеччини Гайко Маас.

"Без Росії Європа не зможе гарантувати свою безпеку (...). З іншого боку, темні хмари нависли над нашими відносинами, і санкції мають зберігатися, якщо нічого не змінюється", - цитує Мааса Reuters.

Маас також висловив сподівання, що Москва буде більш активно брати участь у розслідуванні справи про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, 28 серпня глава німецького МЗС заявив, що Берлін запровадить санкції проти Москви, якщо з'ясується, що отруєння Навального сталося через навмисні дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

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Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

Автор: 

Німеччина (7326) МЗС (4110) Євросоюз (13327) Навальний Олексій (612) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+15
https://censor.net/ru/user/95056

Краще б над кацапією навис Дамоклів меч.

Над отношениями ЕС с РФ нависли "темные тучи", - Маас - Цензор.НЕТ 4273
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31.08.2020 13:47
+14
лайно там давно нависло, а не отношенія
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31.08.2020 13:43
+13
"тучи"... "темніе тучи"...Красиво говорит! Надо понимать так: Как только еще человек 100 отравят и с десяток Боингов грохнут, так знай - дело к дождю...
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31.08.2020 13:48
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вдруг!
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31.08.2020 13:42 Відповісти
а так все было *******!
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31.08.2020 13:44 Відповісти
Порошенка не хочет обнимать и целовать?
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31.08.2020 21:36 Відповісти
лайно там давно нависло, а не отношенія
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31.08.2020 13:43 Відповісти
Европе нужно поддерживать конструктивные отношения с Москвой, но при этом сохранить в отношении нее санкции

=========================
і цей гейропейський кацаподрочер хоче щоб у нього від шпагату очко по шву розійшлося!
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31.08.2020 13:58 Відповісти
Хейко..а до этого розовые тучки были???)
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31.08.2020 13:44 Відповісти
голубые.
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31.08.2020 14:03 Відповісти
ну так,осень на носу...так и должно быть
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31.08.2020 13:44 Відповісти
Авжеж, авжеж - нависли.

Практика подвійних стандартів щодо раші нікуди не поділася...
Над отношениями ЕС с РФ нависли "темные тучи", - Маас - Цензор.НЕТ 5394
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31.08.2020 13:46 Відповісти
Краще б над кацапією навис Дамоклів меч.
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31.08.2020 13:46 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95056

Краще б над кацапією навис Дамоклів меч.

Над отношениями ЕС с РФ нависли "темные тучи", - Маас - Цензор.НЕТ 4273
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31.08.2020 13:47 Відповісти
Гитлера так же вырастили. Забыли уже наверное.
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31.08.2020 13:46 Відповісти
"тучи"... "темніе тучи"...Красиво говорит! Надо понимать так: Как только еще человек 100 отравят и с десяток Боингов грохнут, так знай - дело к дождю...
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31.08.2020 13:48 Відповісти
рожевоокулярні дурники
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31.08.2020 13:51 Відповісти
Маас - юнец, сопливый, вскормленный грудью шрёдера.
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31.08.2020 15:31 Відповісти
"...без России Европа не сможет гарантировать свою безопасность..". это он о чем?
евротолераст, эта фраза должна звучать совсем по другому: "только без паРашы Европа сможет гарантировать свою безопасность. причем от паРашы в первую очередь, потому как она основная угроза в европейском регионе."
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31.08.2020 13:53 Відповісти
Вот условие безопасности Европы:
Над відносинами ЄС із РФ нависли "темні хмари", - Маас - Цензор.НЕТ 4404
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31.08.2020 14:00 Відповісти
Я тоже споткнулся об эту фразу.
Не понимаю: кто, кроме россии, угрожает Европе? Разве что Китай...
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31.08.2020 14:16 Відповісти
Хитрожопые европейские чинуши
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31.08.2020 13:54 Відповісти
"Без России Европа не сможет гарантировать свою безопасность..."
Похоже, венесуэльский и колумбийский белый порошок в Европе не дефицит.
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31.08.2020 13:55 Відповісти
А то что часть Украины оккупирована, больше 13 тыс погибших, тысячи покалеченых,1,5 млн беженцев, экономика дамбаца разрушена - это все фигня??? А вот псевдо - оппозиционера навального якобы траванули - это да, это серьезно.
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31.08.2020 13:56 Відповісти
На расии тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких стен Маскавабада
маскали на дереве висят.
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31.08.2020 13:56 Відповісти
Дружба начинается с улыбки
Над відносинами ЄС із РФ нависли "темні хмари", - Маас - Цензор.НЕТ 3815
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31.08.2020 13:56 Відповісти
Европа начинает просипаться!
Очень плохой признак для фашистской расеюшки.
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31.08.2020 14:00 Відповісти
они уже 7-й год просыпается.
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31.08.2020 14:05 Відповісти
да, долго, но, похоже, уже окончательно.
сегодня очень плохие новости для расеюшки.
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31.08.2020 14:07 Відповісти
напоминает анекдот:
В кабинете у врача толстая женщина. Врач ей
- Похоже, что Вы беременна.
- Я беременна?????
- Нет, но похоже.
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31.08.2020 14:19 Відповісти
ну, безусловно, на все 100% ответа тут никто не знает - только можно предполагать.
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31.08.2020 14:28 Відповісти
Взагалі то Грузія була у 2008 році. Європа просто валяє дурака.
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31.08.2020 14:15 Відповісти
ну а я про что. Европа накласть на все, так для приличия какие-то фразы произносят, кулаками трясут для острастки и все. А наши инфантилы все надеются что Европа для них вот-вот Рашу раком поставит
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31.08.2020 14:18 Відповісти
а Европе деваться некуда, поетому расеюшка раком то стоять будет, дело времени.

Время на исправление "ошибок" цивилизованние страни расеюшке дали, теперь окончательно поняли, что расеюшка лишняя на сией Планете - раком стоять расеюшке еще за счастье покажется.
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31.08.2020 14:31 Відповісти
Надежды юношей питают...
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31.08.2020 15:11 Відповісти
возможно, никто и не спорит.
а возможно и НЕТ.... тоже никто не оспорит.
Ведь правда же?
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31.08.2020 16:18 Відповісти
Возможно над нами летает макаронный монстр.
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31.08.2020 16:19 Відповісти
возможно, а возможно и не летает - тоже правильно.
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31.08.2020 16:21 Відповісти
Ну если тебе нравится себя успокаивать в стиле "явамниверю, вывсеврети" - это твое личное дело. А вот 50 новых военных самолетов и вертолетов в год - это факт.
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31.08.2020 17:23 Відповісти
Оно поняло что сказало " Без России Европа не сможет гарантировать свою безопасность ОТ РОССИИ" Кто еще угрожает Европе.. вторжение войск халифата через Гибралтарский пролив как во времена средневековья, вторжение османов и штурм Вены, нашествие орд монголов, гуннов из под пустыни Гоби... Россия и есть угроза Европе, по факту единственная ( потому что даже все эти террористы всех толков включая и исламских, радикальные правые и леваки почти все кормятся из руки Путинило в той или иной мере и это не считая прямой военной угрозы в отношении Европы от Раши, они до сих пор считают что до Эльбы на западе и до Эгейского моря на юге, это все их вотчина, а казаки пили вино в "бистро" Парижа.. ( лозунг "можем повторить" это от туда) Как показывает много вековая история умиротворение агрессора ведет к совершенно другому результату, только к росту аппетита агрессора) Гарантировать безопасность Европы может только Европа в союзе с США , Великобританией ( уже не члена ЕС)и Канадой т.е НАТО.. Только нужно не только рассчитывать на дядюшку Сэма но и самим засучивать рукава, укреплять армии, военный потенциал, поддерживать соседние с Рашей государства и готовиться и еще раз готовиться. Не хотите кормить свою армию, будите кормить чужую.
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31.08.2020 14:00 Відповісти
***** ссить вам в очи, а ви розповідаєте про якісь хмари
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31.08.2020 14:02 Відповісти
"Європі потрібно підтримувати конструктивні відносини з Москвою"... Тьху, проститутки!
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31.08.2020 14:05 Відповісти
стандартние фрази, за которими приятного для расеюшки мало.
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31.08.2020 14:08 Відповісти
А что от этих фраз для расеюшки плохого?
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31.08.2020 14:31 Відповісти
а если би били фрази: ЕС и расеюшка едини!!! что било б хорошего от етих фраз для расеюшки? А?

так подумайте сами.
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31.08.2020 14:33 Відповісти
Як буде німецькою "словоблудіє"?
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31.08.2020 14:13 Відповісти
Kunnilingvistiche akrobatik
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31.08.2020 14:24 Відповісти
просрация
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31.08.2020 14:47 Відповісти
Які "тёмные тучи",Вас закидалм фекаліями !
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31.08.2020 14:13 Відповісти
Невеличке непорозуміння між Гітлером та Мусоліні.
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31.08.2020 14:20 Відповісти
Тучи над городом встали,
В воздухе пахнет грозой....
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31.08.2020 14:42 Відповісти
...мы простимся с тобой у рейхстага и надеюсь навсегда.
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31.08.2020 15:36 Відповісти
Вони насправді дебіли, чи тільки придурюються. Хмари раптом нависли. А раніше що? Придністровья, Грузія, Україна, Литвиненко, Скрипалі, Хангошвілі на черзі Бєларусь і їм сси в глаза, а вони "подмосковськіє вечора"
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31.08.2020 15:25 Відповісти
А теперь гэр Маас,нам исполнит незабвенный хит Иванушек Интернэшнл"Тучи как люди".Поприветствуем товарища бурными овациями
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31.08.2020 16:00 Відповісти
чё? такие тупые что 2008 год не пошёл в прок? а до этого абхазия? а приднестровье не?
да там давно пора бежать в другую сторону, а не трубопроводы тянуть и заводы там строить.
такие же тупые и продажные как и наши правители. только бабосы в глазах сверкают. ото ещё амеры по жопе дают дак шо то шевелятся. без амеров бы хана была европе давно.
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31.08.2020 16:00 Відповісти
Хмари хмарами, а газ від нас, лицемірів, нікуди не подінеться. Над відносинами ЄС із РФ нависли "темні хмари", - Маас - Цензор.НЕТ 7354 Над відносинами ЄС із РФ нависли "темні хмари", - Маас - Цензор.НЕТ 6427
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31.08.2020 17:40 Відповісти
Бабла россия отвалит и всё нормализуется. Делов-то. Вы же хотите и рыбку съесть..... "Без России Европа не сможет гарантировать свою безопасность" и на х@й сесть...... "санкции должны сохраняться".
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31.08.2020 18:10 Відповісти
Нужно просто выразить озабоченность и обеспокоенность и все станет хорошо.
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31.08.2020 18:47 Відповісти
 
 