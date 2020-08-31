Над відносинами ЄС із РФ нависли "темні хмари", - Маас

Європі потрібно підтримувати конструктивні відносини з Москвою, але водночас зберегти щодо неї санкції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, з такою думкою виступив глава МЗС Німеччини Гайко Маас.

"Без Росії Європа не зможе гарантувати свою безпеку (...). З іншого боку, темні хмари нависли над нашими відносинами, і санкції мають зберігатися, якщо нічого не змінюється", - цитує Мааса Reuters.

Маас також висловив сподівання, що Москва буде більш активно брати участь у розслідуванні справи про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, 28 серпня глава німецького МЗС заявив, що Берлін запровадить санкції проти Москви, якщо з'ясується, що отруєння Навального сталося через навмисні дії.

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20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

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Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.