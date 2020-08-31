Над отношениями ЕС с РФ нависли "темные тучи", - Маас
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европе нужно поддерживать конструктивные отношения с Москвой, но при этом сохранить в отношении нее санкции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, с таким мнением выступил глава МИД Германии Хайко Маас.
"Без России Европа не сможет гарантировать свою безопасность (...). С другой стороны, темные тучи нависли над нашими отношениями, и санкции должны сохраняться, если ничего не меняется", - цитирует Мааса Reuters.
Маас также выразил надежду, что Москва будет более активно участвовать в расследовании дела об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
Напомним, 28 августа глава германского МИД заявил, что Берлин введет санкции против Москвы, если выяснится, что отравление Навального произошло из-за намеренных действий.
20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.
Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
Пожалуйста, подождите...
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і цей гейропейський кацаподрочер хоче щоб у нього від шпагату очко по шву розійшлося!
Практика подвійних стандартів щодо раші нікуди не поділася...
Краще б над кацапією навис Дамоклів меч.
евротолераст, эта фраза должна звучать совсем по другому: "только без паРашы Европа сможет гарантировать свою безопасность. причем от паРашы в первую очередь, потому как она основная угроза в европейском регионе."
Не понимаю: кто, кроме россии, угрожает Европе? Разве что Китай...
Похоже, венесуэльский и колумбийский белый порошок в Европе не дефицит.
Край суровый тишиной объят.
У высоких стен Маскавабада
маскали на дереве висят.
Очень плохой признак для фашистской расеюшки.
сегодня очень плохие новости для расеюшки.
В кабинете у врача толстая женщина. Врач ей
- Похоже, что Вы беременна.
- Я беременна?????
- Нет, но похоже.
Время на исправление "ошибок" цивилизованние страни расеюшке дали, теперь окончательно поняли, что расеюшка лишняя на сией Планете - раком стоять расеюшке еще за счастье покажется.
а возможно и НЕТ.... тоже никто не оспорит.
Ведь правда же?
так подумайте сами.
В воздухе пахнет грозой....
да там давно пора бежать в другую сторону, а не трубопроводы тянуть и заводы там строить.
такие же тупые и продажные как и наши правители. только бабосы в глазах сверкают. ото ещё амеры по жопе дают дак шо то шевелятся. без амеров бы хана была европе давно.