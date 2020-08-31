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Новости За рубежом Санкции против России
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Германия (6049) МИД (6655) Евросоюз (15954) Навальный (823) Маас (213)

Над отношениями ЕС с РФ нависли "темные тучи", - Маас

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Над отношениями ЕС с РФ нависли

Европе нужно поддерживать конструктивные отношения с Москвой, но при этом сохранить в отношении нее санкции.

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, с таким мнением выступил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Без России Европа не сможет гарантировать свою безопасность (...). С другой стороны, темные тучи нависли над нашими отношениями, и санкции должны сохраняться, если ничего не меняется", - цитирует Мааса Reuters.

Маас также выразил надежду, что Москва будет более активно участвовать в расследовании дела об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, 28 августа глава германского МИД заявил, что Берлин введет санкции против Москвы, если выяснится, что отравление Навального произошло из-за намеренных действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальный не умер, так как из-за невозможности угадать нужную дозу вещества отравители действовали "уж как получится", - химик Жуйков

20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
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Топ комментарии
+15
napalm

Краще б над кацапією навис Дамоклів меч.

Над отношениями ЕС с РФ нависли "темные тучи", - Маас - Цензор.НЕТ 4273
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31.08.2020 13:47
+14
лайно там давно нависло, а не отношенія
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31.08.2020 13:43
+13
"тучи"... "темніе тучи"...Красиво говорит! Надо понимать так: Как только еще человек 100 отравят и с десяток Боингов грохнут, так знай - дело к дождю...
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31.08.2020 13:48
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вдруг!
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31.08.2020 13:42 Ответить
а так все было *******!
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31.08.2020 13:44 Ответить
Порошенка не хочет обнимать и целовать?
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31.08.2020 21:36 Ответить
лайно там давно нависло, а не отношенія
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31.08.2020 13:43 Ответить
Европе нужно поддерживать конструктивные отношения с Москвой, но при этом сохранить в отношении нее санкции

=========================
і цей гейропейський кацаподрочер хоче щоб у нього від шпагату очко по шву розійшлося! Над відносинами ЄС із РФ нависли "темні хмари", - Маас - Цензор.НЕТ 4982
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31.08.2020 13:58 Ответить
Хейко..а до этого розовые тучки были???)
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31.08.2020 13:44 Ответить
голубые.
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31.08.2020 14:03 Ответить
ну так,осень на носу...так и должно быть
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31.08.2020 13:44 Ответить
Авжеж, авжеж - нависли.

Практика подвійних стандартів щодо раші нікуди не поділася... Над отношениями ЕС с РФ нависли "темные тучи", - Маас - Цензор.НЕТ 7617
Над отношениями ЕС с РФ нависли "темные тучи", - Маас - Цензор.НЕТ 5394
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31.08.2020 13:46 Ответить
Краще б над кацапією навис Дамоклів меч.
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31.08.2020 13:46 Ответить
napalm

Краще б над кацапією навис Дамоклів меч.

Над отношениями ЕС с РФ нависли "темные тучи", - Маас - Цензор.НЕТ 4273
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31.08.2020 13:47 Ответить
Гитлера так же вырастили. Забыли уже наверное.
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31.08.2020 13:46 Ответить
"тучи"... "темніе тучи"...Красиво говорит! Надо понимать так: Как только еще человек 100 отравят и с десяток Боингов грохнут, так знай - дело к дождю...
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31.08.2020 13:48 Ответить
рожевоокулярні дурники
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31.08.2020 13:51 Ответить
Маас - юнец, сопливый, вскормленный грудью шрёдера.
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31.08.2020 15:31 Ответить
"...без России Европа не сможет гарантировать свою безопасность..". это он о чем?
евротолераст, эта фраза должна звучать совсем по другому: "только без паРашы Европа сможет гарантировать свою безопасность. причем от паРашы в первую очередь, потому как она основная угроза в европейском регионе."
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31.08.2020 13:53 Ответить
Вот условие безопасности Европы:
Над відносинами ЄС із РФ нависли "темні хмари", - Маас - Цензор.НЕТ 4404
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31.08.2020 14:00 Ответить
Я тоже споткнулся об эту фразу.
Не понимаю: кто, кроме россии, угрожает Европе? Разве что Китай...
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31.08.2020 14:16 Ответить
Хитрожопые европейские чинуши
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31.08.2020 13:54 Ответить
"Без России Европа не сможет гарантировать свою безопасность..."
Похоже, венесуэльский и колумбийский белый порошок в Европе не дефицит.
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31.08.2020 13:55 Ответить
А то что часть Украины оккупирована, больше 13 тыс погибших, тысячи покалеченых,1,5 млн беженцев, экономика дамбаца разрушена - это все фигня??? А вот псевдо - оппозиционера навального якобы траванули - это да, это серьезно.
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31.08.2020 13:56 Ответить
На расии тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких стен Маскавабада
маскали на дереве висят.
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31.08.2020 13:56 Ответить
Дружба начинается с улыбки
Над відносинами ЄС із РФ нависли "темні хмари", - Маас - Цензор.НЕТ 3815
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31.08.2020 13:56 Ответить
Европа начинает просипаться!
Очень плохой признак для фашистской расеюшки.
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31.08.2020 14:00 Ответить
они уже 7-й год просыпается.
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31.08.2020 14:05 Ответить
да, долго, но, похоже, уже окончательно.
сегодня очень плохие новости для расеюшки.
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31.08.2020 14:07 Ответить
напоминает анекдот:
В кабинете у врача толстая женщина. Врач ей
- Похоже, что Вы беременна.
- Я беременна?????
- Нет, но похоже.
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31.08.2020 14:19 Ответить
ну, безусловно, на все 100% ответа тут никто не знает - только можно предполагать.
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31.08.2020 14:28 Ответить
Взагалі то Грузія була у 2008 році. Європа просто валяє дурака.
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31.08.2020 14:15 Ответить
ну а я про что. Европа накласть на все, так для приличия какие-то фразы произносят, кулаками трясут для острастки и все. А наши инфантилы все надеются что Европа для них вот-вот Рашу раком поставит
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31.08.2020 14:18 Ответить
а Европе деваться некуда, поетому расеюшка раком то стоять будет, дело времени.

Время на исправление "ошибок" цивилизованние страни расеюшке дали, теперь окончательно поняли, что расеюшка лишняя на сией Планете - раком стоять расеюшке еще за счастье покажется.
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31.08.2020 14:31 Ответить
Надежды юношей питают...
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31.08.2020 15:11 Ответить
возможно, никто и не спорит.
а возможно и НЕТ.... тоже никто не оспорит.
Ведь правда же? Над відносинами ЄС із РФ нависли "темні хмари", - Маас - Цензор.НЕТ 7012
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31.08.2020 16:18 Ответить
Возможно над нами летает макаронный монстр.
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31.08.2020 16:19 Ответить
возможно, а возможно и не летает - тоже правильно.
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31.08.2020 16:21 Ответить
Ну если тебе нравится себя успокаивать в стиле "явамниверю, вывсеврети" - это твое личное дело. А вот 50 новых военных самолетов и вертолетов в год - это факт.
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31.08.2020 17:23 Ответить
Оно поняло что сказало " Без России Европа не сможет гарантировать свою безопасность ОТ РОССИИ" Кто еще угрожает Европе.. вторжение войск халифата через Гибралтарский пролив как во времена средневековья, вторжение османов и штурм Вены, нашествие орд монголов, гуннов из под пустыни Гоби... Россия и есть угроза Европе, по факту единственная ( потому что даже все эти террористы всех толков включая и исламских, радикальные правые и леваки почти все кормятся из руки Путинило в той или иной мере и это не считая прямой военной угрозы в отношении Европы от Раши, они до сих пор считают что до Эльбы на западе и до Эгейского моря на юге, это все их вотчина, а казаки пили вино в "бистро" Парижа.. ( лозунг "можем повторить" это от туда) Как показывает много вековая история умиротворение агрессора ведет к совершенно другому результату, только к росту аппетита агрессора) Гарантировать безопасность Европы может только Европа в союзе с США , Великобританией ( уже не члена ЕС)и Канадой т.е НАТО.. Только нужно не только рассчитывать на дядюшку Сэма но и самим засучивать рукава, укреплять армии, военный потенциал, поддерживать соседние с Рашей государства и готовиться и еще раз готовиться. Не хотите кормить свою армию, будите кормить чужую.
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31.08.2020 14:00 Ответить
***** ссить вам в очи, а ви розповідаєте про якісь хмари
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31.08.2020 14:02 Ответить
"Європі потрібно підтримувати конструктивні відносини з Москвою"... Тьху, проститутки!
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31.08.2020 14:05 Ответить
стандартние фрази, за которими приятного для расеюшки мало.
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31.08.2020 14:08 Ответить
А что от этих фраз для расеюшки плохого?
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31.08.2020 14:31 Ответить
а если би били фрази: ЕС и расеюшка едини!!! что било б хорошего от етих фраз для расеюшки? А?

так подумайте сами.
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31.08.2020 14:33 Ответить
Як буде німецькою "словоблудіє"?
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31.08.2020 14:13 Ответить
Kunnilingvistiche akrobatik
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31.08.2020 14:24 Ответить
просрация
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31.08.2020 14:47 Ответить
Які "тёмные тучи",Вас закидалм фекаліями !
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31.08.2020 14:13 Ответить
Невеличке непорозуміння між Гітлером та Мусоліні.
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31.08.2020 14:20 Ответить
Тучи над городом встали,
В воздухе пахнет грозой....
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31.08.2020 14:42 Ответить
...мы простимся с тобой у рейхстага и надеюсь навсегда.
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31.08.2020 15:36 Ответить
Вони насправді дебіли, чи тільки придурюються. Хмари раптом нависли. А раніше що? Придністровья, Грузія, Україна, Литвиненко, Скрипалі, Хангошвілі на черзі Бєларусь і їм сси в глаза, а вони "подмосковськіє вечора"
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31.08.2020 15:25 Ответить
А теперь гэр Маас,нам исполнит незабвенный хит Иванушек Интернэшнл"Тучи как люди".Поприветствуем товарища бурными овациями Над відносинами ЄС із РФ нависли "темні хмари", - Маас - Цензор.НЕТ 6381
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31.08.2020 16:00 Ответить
чё? такие тупые что 2008 год не пошёл в прок? а до этого абхазия? а приднестровье не?
да там давно пора бежать в другую сторону, а не трубопроводы тянуть и заводы там строить.
такие же тупые и продажные как и наши правители. только бабосы в глазах сверкают. ото ещё амеры по жопе дают дак шо то шевелятся. без амеров бы хана была европе давно.
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31.08.2020 16:00 Ответить
Хмари хмарами, а газ від нас, лицемірів, нікуди не подінеться. Над відносинами ЄС із РФ нависли "темні хмари", - Маас - Цензор.НЕТ 7354 Над відносинами ЄС із РФ нависли "темні хмари", - Маас - Цензор.НЕТ 800 Над відносинами ЄС із РФ нависли "темні хмари", - Маас - Цензор.НЕТ 6427
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31.08.2020 17:40 Ответить
Бабла россия отвалит и всё нормализуется. Делов-то. Вы же хотите и рыбку съесть..... "Без России Европа не сможет гарантировать свою безопасность" и на х@й сесть...... "санкции должны сохраняться".
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31.08.2020 18:10 Ответить
Нужно просто выразить озабоченность и обеспокоенность и все станет хорошо.
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31.08.2020 18:47 Ответить
 
 