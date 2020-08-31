Над отношениями ЕС с РФ нависли "темные тучи", - Маас

Европе нужно поддерживать конструктивные отношения с Москвой, но при этом сохранить в отношении нее санкции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, с таким мнением выступил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Без России Европа не сможет гарантировать свою безопасность (...). С другой стороны, темные тучи нависли над нашими отношениями, и санкции должны сохраняться, если ничего не меняется", - цитирует Мааса Reuters.

Маас также выразил надежду, что Москва будет более активно участвовать в расследовании дела об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, 28 августа глава германского МИД заявил, что Берлин введет санкции против Москвы, если выяснится, что отравление Навального произошло из-за намеренных действий.

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20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.