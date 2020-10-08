Более четверти населения страны находится за чертой бедности, - Денисова

Результаты мониторинга свидетельствуют, что более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила на Социальном форуме Совета ООН по правам человека, который ежегодно проводится в Женеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу омбудсмана.

Она сообщила, что прожиточный минимум в Украине составляет около 75 долларов на одного человека в месяц. Минимальная зарплата в стране - 176 долларов.

"Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости", - отметила омбудсмен.

По ее словам, в Украине на 24% выросла задолженность по выплате зарплат, сейчас долг составляет 200 млн долларов.

Кроме того, Денисова подчеркнула, что неизменно высоким остается уровень бедности среди лиц пенсионного возраста. Пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров.

"Из-за вооруженного конфликта на востоке Украины более 1,5 миллиона украинских граждан с целью сохранения жизни вынуждены были покинуть родные дома. Особого внимания требует вопрос обеспечения их жильем", - отметила омбудсмен.

По словам Денисовой, проблема бедности усилилась в условиях пандемии COVID-19 ростом уровня нищеты и безработицы, отсутствием надлежащего социального обеспечения лиц с инвалидностью и малообеспеченных граждан, ограничением доступа к дистанционному онлайн-обучению большинства детей из малообеспеченных семей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 65,3% граждан Украины считают себя бедными, 2,8% не могут обеспечить себя даже достаточным питанием, - данные Госстата