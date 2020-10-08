Понад чверть населення країни перебуває за межею бідності, - Денісова

Результати моніторингу свідчать, що понад чверть всього населення України перебуває за межею бідності.

Про це Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила на Соціальному форумі Ради ООН з прав людини, який щорічно проводиться в Женеві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу омбудсмана.

Вона повідомила, що прожитковий мінімум в Україні становить близько 75 доларів на одну людину в місяць. Мінімальна зарплата в країні - 176 доларів.

"Попри збільшення рівня оплати праці, в Україні спостерігається таке явище як бідність працюючих. За оцінками експертів, кожному третьому працюючому не вистачає заробітної плати на задоволення необхідних життєвих потреб, а кожен другий працездатний працює на умовах вторинної зайнятості", - зауважила Омбудсман.

За її словами в Україні на 24% зросла заборгованість з виплати заробітної плати та становить 200 млн доларів.

Крім того, вона наголосила, що незмінно високим залишається рівень бідності серед осіб пенсійного віку. Пенсію в розмірі нижче або на рівні межі монетарної бідності отримують близько 80% наших пенсіонерів.

"Через збройний конфлікт на сході України, понад півтора мільйона українських громадян з метою збереження життя змушені були покинути рідні домівки. Особливої уваги потребує питання забезпечення їх житлом", - зазначила Омбудсман.

За словами Денісової, проблема бідності посилилася в умовах пандемії COVID-19 зростанням рівня бідності та безробіття, відсутністю належного соціального забезпечення осіб з інвалідністю та малозабезпечених громадян, обмеженням доступу до дистанційного онлайн-навчання більшості дітей з малозабезпечених сімей.