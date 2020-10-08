Блокирование строительства "Северного потока-2" еще возможно, - МИД Польши
По состоянию на сегодня блокирование строительства российского газопровода "Северный поток-2" остается возможным, поскольку он не завершен. Россия не может быть надежным экономическим партнером Европейского союза.
Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью "Польскому радио".
По его словам, строительство "Северного потока-2" не только разделяет европейские страны, но и делает экономику части Европы зависимой от России.
"Тем самым обеспечивая Россию источниками финансирования своей внешней политики, которая так враждебна к Евросоюзу", - подчеркнул Рау.
Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие. Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена. (...) стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован.
Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу. Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы и блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства.