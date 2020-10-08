Блокирование строительства "Северного потока-2" еще возможно, - МИД Польши

По состоянию на сегодня блокирование строительства российского газопровода "Северный поток-2" остается возможным, поскольку он не завершен. Россия не может быть надежным экономическим партнером Европейского союза.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью "Польскому радио".

По его словам, строительство "Северного потока-2" не только разделяет европейские страны, но и делает экономику части Европы зависимой от России.

"Тем самым обеспечивая Россию источниками финансирования своей внешней политики, которая так враждебна к Евросоюзу", - подчеркнул Рау.

