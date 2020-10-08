УКР
Блокування будівництва "Північного потоку-2" ще можливе, - МЗС Польщі

Станом на сьогодні блокування будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" залишається можливим, оскільки він не завершений. Росія не може бути надійним економічним партнером Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в інтерв'ю "Польскому радіо".

За його словами, будівництво "Північного потоку-2" не тільки розділяє європейські країни, а й робить економіку частини Європи залежною від Росії.

"Тим самим забезпечуючи Росію джерелами фінансування своєї зовнішньої політики, яка настільки ворожа до Євросоюзу", - підкреслив Рау.

Також читайте: Польща оштрафувала "Газпром" на 6 млрд євро через "Північний потік-2"

Автор: 

Замороженный "Северный поток-2" неплохо тянет деньги из России.
08.10.2020 17:01 Відповісти
Трубоукладчик «Газпрома» для Nord Stream 2 вернулся в Россию «Академик Черский» уплыл в Калининград после того, как международные страховщики отказались работать с «Газпромом».
08.10.2020 17:02 Відповісти
Визит Медведчука в Москву, (...)
Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие. Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена. (...) стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован.

Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу. Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы и блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства.
08.10.2020 17:04 Відповісти
 
 