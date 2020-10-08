Блокування будівництва "Північного потоку-2" ще можливе, - МЗС Польщі
Станом на сьогодні блокування будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" залишається можливим, оскільки він не завершений. Росія не може бути надійним економічним партнером Європейського Союзу.
Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в інтерв'ю "Польскому радіо".
За його словами, будівництво "Північного потоку-2" не тільки розділяє європейські країни, а й робить економіку частини Європи залежною від Росії.
"Тим самим забезпечуючи Росію джерелами фінансування своєї зовнішньої політики, яка настільки ворожа до Євросоюзу", - підкреслив Рау.
Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие. Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена. (...) стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован.
Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу. Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы и блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства.