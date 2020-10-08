Блокування будівництва "Північного потоку-2" ще можливе, - МЗС Польщі

Станом на сьогодні блокування будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" залишається можливим, оскільки він не завершений. Росія не може бути надійним економічним партнером Європейського Союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в інтерв'ю "Польскому радіо".

За його словами, будівництво "Північного потоку-2" не тільки розділяє європейські країни, а й робить економіку частини Європи залежною від Росії.

"Тим самим забезпечуючи Росію джерелами фінансування своєї зовнішньої політики, яка настільки ворожа до Євросоюзу", - підкреслив Рау.

Також читайте: Польща оштрафувала "Газпром" на 6 млрд євро через "Північний потік-2"