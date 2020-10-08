1 187 3
Массовые мероприятия запретили на Кировоградщине
Областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о временном запрете массовых мероприятий на территории Кировоградской области.
Об этом рассказал глава областной администрации Андрей Назаренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Такое решение приняли, учитывая обострение эпидемической ситуации в Украине и возможное обострение в регионе, пояснил Назаренко.
"Да, мы в "зеленой" зоне, и кому-то может показаться, что решение преждевременное, но я считаю, это правильный шаг", - сказал он.
Запрет начинает действовать с 9 октября.
Вот вам - даже "в зеленной зоне" начали ограничивать !
Чем ближе к выборам - тем ограничений и "угроз" будет больше...