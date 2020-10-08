РУС
Новости Коронавирус и карантин
1 187 3

Массовые мероприятия запретили на Кировоградщине

Областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о временном запрете массовых мероприятий на территории Кировоградской области.

Об этом рассказал глава областной администрации Андрей Назаренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Такое решение приняли, учитывая обострение эпидемической ситуации в Украине и возможное обострение в регионе, пояснил Назаренко.

"Да, мы в "зеленой" зоне, и кому-то может показаться, что решение преждевременное, но я считаю, это правильный шаг", - сказал он.

Запрет начинает действовать с 9 октября.

Читайте также: Полиция открыла уголовное производство из-за концерта Билык в Харькове

карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Кировоградская область (676)
Університет Шевченка переходить в онлайн через поширення COVID-19 https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/8/7269276/
08.10.2020 17:01 Ответить
объявите Ольку и Ирку персонами нон грата !!!!!
08.10.2020 17:02 Ответить
Это говорит о том, что вся эта надуманная ковидная угроза - создана лишь для того, что бы иметь формальный - выдуманный повод к массовому нарушению прав граждан !
Вот вам - даже "в зеленной зоне" начали ограничивать !
Чем ближе к выборам - тем ограничений и "угроз" будет больше...
08.10.2020 22:02 Ответить
 
 