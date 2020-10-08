Массовые мероприятия запретили на Кировоградщине

Областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о временном запрете массовых мероприятий на территории Кировоградской области.

Об этом рассказал глава областной администрации Андрей Назаренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Такое решение приняли, учитывая обострение эпидемической ситуации в Украине и возможное обострение в регионе, пояснил Назаренко.

"Да, мы в "зеленой" зоне, и кому-то может показаться, что решение преждевременное, но я считаю, это правильный шаг", - сказал он.

Запрет начинает действовать с 9 октября.

