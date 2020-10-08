Масові заходи заборонили на Кіровоградщині

Обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про тимчасову заборону масових заходів на території Кіровоградської області.

Про це розповів голова обласної адміністрації Андрій Назаренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Таке рішення ухвалили, враховуючи загострення епідемічної ситуації в Україні і можливе загострення в регіоні, пояснив Назаренко.

"Так, ми в "зеленій" зоні, і комусь може здатися, що рішення передчасне, але я вважаю, це правильний крок", - сказав він.

Заборона починає діяти з 9 жовтня.

