Полиция открыла уголовное производство из-за концерта Билык в Харькове

Полицейские открыли после концерта Ирины Билык в Харькове уголовное производство о нарушениях карантинных ограничений.

Об этом рассказал на брифинге начальник Нацполиции области Валерий Сокуренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Сокуренко напомнил, что концерт состоялся во Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

"Он (концерт. - Ред.) был перенесен на октябрь, считали тогда, что апрель - это пик заболеваемости, рассчитывали, что в октябре у нас будет совсем другая эпидемическая ситуация. Уголовное производство внесено, мы организаторов вызываем, разбираемся, видео из соцсетей, правовая оценка будет предоставлена" - сказал Сокуренко.

Он уточнил, что уголовное производство открыли по ст. 325 ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней").

В пресс-служба университета журналистам сообщили, что вуз не организовывал концерт, помещение предоставили в аренду.

На Facebook-странице Дворца студентов также опубликовали сообщение о том, что концерт состоялся "с соблюдением всех санитарных норм". На видео видно, что между зрителями в зале есть дистанция. Часть людей в масках.

