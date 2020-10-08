РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6162 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 807 11

Полиция открыла уголовное производство из-за концерта Билык в Харькове

Полиция открыла уголовное производство из-за концерта Билык в Харькове

Полицейские открыли после концерта Ирины Билык в Харькове уголовное производство о нарушениях карантинных ограничений.

Об этом рассказал на брифинге начальник Нацполиции области Валерий Сокуренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Сокуренко напомнил, что концерт состоялся во Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

"Он (концерт. - Ред.) был перенесен на октябрь, считали тогда, что апрель - это пик заболеваемости, рассчитывали, что в октябре у нас будет совсем другая эпидемическая ситуация. Уголовное производство внесено, мы организаторов вызываем, разбираемся, видео из соцсетей, правовая оценка будет предоставлена" - сказал Сокуренко.

Читайте на Цензор.НЕТ: После скандального концерта Поляковой Билык выступила в Харькове

Он уточнил, что уголовное производство открыли по ст. 325 ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней").

В пресс-служба университета журналистам сообщили, что вуз не организовывал концерт, помещение предоставили в аренду.

На Facebook-странице Дворца студентов также опубликовали сообщение о том, что концерт состоялся "с соблюдением всех санитарных норм". На видео видно, что между зрителями в зале есть дистанция. Часть людей в масках.

Также на Цензор.НЕТ: Власти Харькова открестились от концерта Поляковой

Автор: 

Билык Ирина (13) карантин (16729) концерт (404) Нацполиция (16771) уголовное дело (2438) Харьков (7747) 107 полк реактивной артиллерии (10) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А теперь сотни больных лазят по Харькову и заражают всех вокруг....Посетившие этот отстойный балаган пусть гробы покупают для своих деток. родителей - в городских больницах уже мест для лечения нет.... Полежать в коридоре или в 20-местной палате ещё можно....а потом всё равно в морг..... Билык, Полякова - лахудры - убийцы...
показать весь комментарий
08.10.2020 16:23 Ответить
+5
Капец, еще кто-то и ходит на концерты этой престарелой нимфоманки?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:27 Ответить
+4
Полиция открыла уголовное производство из-за концерта Билык в Харькове - Цензор.НЕТ 3873
показать весь комментарий
08.10.2020 16:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А запретить концерт мозгов не хватило?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:19 Ответить
как ? билеты проданы ,деньги давно пропиты
показать весь комментарий
08.10.2020 16:22 Ответить
Полиция открыла уголовное производство из-за концерта Билык в Харькове - Цензор.НЕТ 3873
показать весь комментарий
08.10.2020 16:21 Ответить
А теперь сотни больных лазят по Харькову и заражают всех вокруг....Посетившие этот отстойный балаган пусть гробы покупают для своих деток. родителей - в городских больницах уже мест для лечения нет.... Полежать в коридоре или в 20-местной палате ещё можно....а потом всё равно в морг..... Билык, Полякова - лахудры - убийцы...
показать весь комментарий
08.10.2020 16:23 Ответить
Сотни тысяч больных лазят по Харькову, бойся.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:55 Ответить
Капец, еще кто-то и ходит на концерты этой престарелой нимфоманки?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:27 Ответить
Ну, может озабоченные геронтофилы и ходят...
показать весь комментарий
08.10.2020 17:13 Ответить
может уже билык посадите... или ко всем ,у кого ума как у бубочки ,ук не применяют?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:28 Ответить
Полякову пришли смоРеть учителя... Учителя! Какой уровень развития таких "учителей"... Эту... полякову начальники от образования "выписали" на день учителя для таких "учителей"... О вкусах не спорят, но... Полякова как индикатор интеллектуального уровня педаХоХов... В Харькове же нет оперного театра, нет артистов, нет музыкантов... Харьков ? Это где-то возле Зачепиловки... Или Кигечевки? Или Чугуева - Змиева...
показать весь комментарий
08.10.2020 17:04 Ответить
Посещение концертов Подляковой и деБилык до добра не доведут...
показать весь комментарий
08.10.2020 17:17 Ответить
На концерты денег хватает, а на лечение ковидных больных - нет. И даже сам мэр Кернес стал лечиться не в местной больнице, а в немецкой Шарите. Ну не у всех же харковчан денег на Шарите хватит. Да и мест там на всех харковчан не хватит.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:21 Ответить
 
 