После скандального концерта Поляковой Билык выступила в Харькове
Пользователи интернета возмутились этим фактом, ведь за сутки в Харьковской области заболели COVID-19 почти 500 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТСН.
Известная украинская певица Ирина Билык выступила в Харькове после скандального концерта Оли Поляковой.
Так, 5 октября знаменитость спела для жителей города во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого. Видео с выступления появились в Instagram "Труха Харьков".
В комментариях под заметкой пользователи возмутились, ведь за сутки в Харьковской области заболели COVID-19 почти 500 человек.
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"Зачем их пускают? Из-за них могут Харьков перекрыть в карантинную зону, где всем перекроют кислород. А власть не знала, что будет концерт? Или это была большая тайна? Если бы запретили, то она бы и не поехала", - пишут пользователи.
Напомним, на днях певица Оля Полякова выступила в Харькове по случаю Дня учителя, который посетили около двух тысяч человек. По информации отдела коммуникации полиции Харьковской области, следователи открыли уголовное производство по факту нарушения требований карантина.
Впоследствии артистка заявила, что ей ничего не угрожает и отметила, что вся шумиха связан с предвыборным процессом.
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Про художественный вкус, то отдельный вопрос
Т.е., рафикниучемневиноват?
https://www.youtube.com/watch?v=UIWtJrXoKo4&ab_channel=RobertoRapelli
Неужели сам зе?
Децентрализация, слышал???
оля в обойме студии 95 квартала по 1плюс1...этого канала децентрализация не касается
Некоторые даже физкультуру преподавали на сепарканале.
То простительно, тогда карантина небыло.
А чо...
Оболони иопнул, на сраки подывывся и все - жизнь удалась.
Ах да - еще на выборы сходил и за ЗЕ проголосовал.
Как насчет Розембаума и "Любэ" в Харькове?
))
і збереться набагато більше, там відсутність інтелекту в цілому місті!
https://*********.censor.net/images/2/0/0/f/200f340edd15e21fced34966a2000d3b/original.jpg
https://ukraine-live.com/news/28852 Багато хiруpгічних втручань: якою була співачка Ірина Білик до плacтичних oпeрaцій (фото) повний текст читайте тут: https://ukraine-live.com/news/28852
https://twitter.com/olunja_kizunja Ольдзя https://twitter.com/olunja_kizunja @olunja_kizunja https://twitter.com/olunja_kizunja/status/1313517737348657152 3 ч
Я хочу просто шоб ви знали:
Оля Полякова, Тіна Кароль подались на підтримку УКФ тваю мать
Полякова не пройшла технічний відбір, якщошо.
шо вы творите, идиоты?