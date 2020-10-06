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После скандального концерта Поляковой Билык выступила в Харькове

После скандального концерта Поляковой Билык выступила в Харькове

Пользователи интернета возмутились этим фактом, ведь за сутки в Харьковской области заболели COVID-19 почти 500 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТСН.

Известная украинская певица Ирина Билык выступила в Харькове после скандального концерта Оли Поляковой.

Так, 5 октября знаменитость спела для жителей города во Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого. Видео с выступления появились в Instagram "Труха Харьков".

В комментариях под заметкой пользователи возмутились, ведь за сутки в Харьковской области заболели COVID-19 почти 500 человек.

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"Зачем их пускают? Из-за них могут Харьков перекрыть в карантинную зону, где всем перекроют кислород. А власть не знала, что будет концерт? Или это была большая тайна? Если бы запретили, то она бы и не поехала", - пишут пользователи.

Напомним, на днях певица Оля Полякова выступила в Харькове по случаю Дня учителя, который посетили около двух тысяч человек. По информации отдела коммуникации полиции Харьковской области, следователи открыли уголовное производство по факту нарушения требований карантина.

Впоследствии артистка заявила, что ей ничего не угрожает и отметила, что вся шумиха связан с предвыборным процессом.

Также читайте: Ткаченко о выступлении Поляковой в Харькове: "Безответственно, как с стороны организаторов и местных властей, так и зрителей"

Автор: 

Билык Ирина (13) концерт (401) Харьков (7604)


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Топ комментарии
+28
Хроническое отсутствие художественного вкуса и музыкальной культуры...
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06.10.2020 21:38 Ответить
+24
После скандального концерта Поляковой Билык выступила в Харькове - Цензор.НЕТ 9755
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06.10.2020 21:39 Ответить
+22
старым шльондрам все неймется
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06.10.2020 21:34 Ответить
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Кто в этом виноват?
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06.10.2020 21:31 Ответить
Хроническое отсутствие художественного вкуса и музыкальной культуры...
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06.10.2020 21:38 Ответить
У кого?
Про художественный вкус, то отдельный вопрос
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06.10.2020 21:41 Ответить
...у предложения, которое рождает спрос...
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06.10.2020 21:52 Ответить
Татышо!!!
Т.е., рафикниучемневиноват?
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06.10.2020 21:57 Ответить
У нас все ровные, но есть ровнее. У всех карантин, а у Поляковой и Билык зарабатывание бабла, совсем исхудали бедные, жрать им уже нечего, надо чес концертный устраивать. С нашими артистами все не слава Богу. То некоторые едут к агрессору развлекать кацапов, то выступают в карантин и никого из власти это не волнует, только народ возмущается.
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06.10.2020 22:18 Ответить
Народ билеты на концерты покупает... ...или тётки в пустых залах себе горлы рвут? *)
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06.10.2020 22:21 Ответить
утешает лишь одно, что на концерты поляковой и билык идут только вата
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06.10.2020 23:21 Ответить
А меня, в украинской поп. культуре, радует и утешает только одна единственная вещь: блатной украинский шансон! ...точнее, его полное отсутствие... *)
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06.10.2020 23:28 Ответить
Не знаю, як Білик, але Полякова на площі виступала в рамках агітації за Гепу (хоч ті і відхрещуються). Народ білетів не брав, для них це була шара. Полякова від організаторів бабло отримала.
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07.10.2020 07:59 Ответить
Бабло заработать им главное! Поиздержались...
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06.10.2020 22:43 Ответить
И талантов тоже.
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06.10.2020 22:00 Ответить
Талант, это не массовое хроническое, а острое личное заболевание...*)
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06.10.2020 22:03 Ответить
Это мастерство исполнять песню,мастерство творить музыку и мастерство выразить это словом.
https://www.youtube.com/watch?v=UIWtJrXoKo4&ab_channel=RobertoRapelli
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06.10.2020 22:22 Ответить
какая разница
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06.10.2020 21:39 Ответить
Ха
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06.10.2020 22:23 Ответить
в чём таком виноватого ищем?
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06.10.2020 22:15 Ответить
Кто допустил?
Неужели сам зе?
Децентрализация, слышал???
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06.10.2020 22:22 Ответить
зе, конечно, раз ты о нем вспомнил...
оля в обойме студии 95 квартала по 1плюс1...этого канала децентрализация не касается
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06.10.2020 22:27 Ответить
И что им не сидится дома? С голоду умирают?
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06.10.2020 22:26 Ответить
И кто виноват? Организаторы концертов или те кто пришёл на концерт?
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06.10.2020 21:33 Ответить
старым шльондрам все неймется
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06.10.2020 21:34 Ответить
Та да.
Некоторые даже физкультуру преподавали на сепарканале.
То простительно, тогда карантина небыло.
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06.10.2020 21:37 Ответить
Магілєвська ще і на День Незалежності була.
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06.10.2020 21:40 Ответить
Иииии?
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06.10.2020 21:43 Ответить
Ну ти ж про старих шалав питав, ось тобі і ииииии.
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06.10.2020 22:59 Ответить
Простым людям нравыця писькотряс.

А чо...
Оболони иопнул, на сраки подывывся и все - жизнь удалась.
Ах да - еще на выборы сходил и за ЗЕ проголосовал.
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06.10.2020 21:44 Ответить
с фигали то прям сепарский канал, кацапня не добитая? сепарские каналы у мертвечука)
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06.10.2020 22:34 Ответить
смотреть на ето надо глибше - ето полнейшее неуважение к главзебилу.
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06.10.2020 21:35 Ответить
Навіть не міг подумати,шо є дауни які слухають цю х*єту...)
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06.10.2020 21:38 Ответить
73%
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06.10.2020 21:39 Ответить
После скандального концерта Поляковой Билык выступила в Харькове - Цензор.НЕТ 9755
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06.10.2020 21:39 Ответить
кто этих мумий еще слушает?
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06.10.2020 21:39 Ответить
А сама по себе Полякова и Билык харьковчан устраивают?

Как насчет Розембаума и "Любэ" в Харькове?
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06.10.2020 21:39 Ответить
Это треш какой-то. Походу в Харькове власти вообще нет.
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06.10.2020 21:43 Ответить
Дьік, Кернес в Немеции )))
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06.10.2020 21:51 Ответить
полтора года "власти вообще нет" в Украине. труппа бродячих шутов. быдлу нравиЦЦа
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06.10.2020 22:02 Ответить
Ці пєвічкі, за за трохи грошей, наждак язиком зупинять, а не лише харківських поціновувачів попси порадують)
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06.10.2020 21:44 Ответить
Фанерщики..
))
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06.10.2020 21:46 Ответить
ботоксная мумия еще гавкае
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06.10.2020 21:54 Ответить
Люди в Харькове ездят в метро,автобусах ,троллейбусах,электричках,как в скотовозках.И это гораздо опасней дармовых концертов.Люди на дармовщинку падки до ужаса .
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06.10.2020 22:00 Ответить
ВО время пения и криков как раз и происходят массовых заражения. В этом то и фишка. В Италии один первец в хоре (доказано) заразил около ста человек за два часа пения. Во всем мире жители больших городов едут в переполненном транспорте в часы пик. И в Ковид тоже. Причем это практически не влияет на эпид ситуацию. Если харьковчане ездят в скотовозках - это прекрасно, скоты которые выбирают Кернеса и должны так ездить.
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06.10.2020 22:07 Ответить
Кто следующий будет выступать????
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06.10.2020 22:00 Ответить
После скандального концерта Поляковой Билык выступила в Харькове - Цензор.НЕТ 910
і збереться набагато більше, там відсутність інтелекту в цілому місті!
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06.10.2020 22:11 Ответить
Все больше убеждаюсь, что в Украине не пол страны идиотов...
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06.10.2020 22:02 Ответить
меньше..вот ты же, например, не такой же ж
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06.10.2020 22:18 Ответить
Не пол страны а 73%. Доказано с математической точностью.
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07.10.2020 10:27 Ответить
на качановке люкс камера пустует
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06.10.2020 22:08 Ответить
Давайте не раздувать нераздуваемое. Сколько тысяч было на концертах этих якобы певиц? Явно меньше чем на многосоттысячных демонстрациях против Бацьки в Минске. Где тогда трупы вдоль минского проспекта?
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06.10.2020 22:08 Ответить
в минске, там же не пели...а тут выше написали, что в италии один певец в хоре способен заразить 100 чел и это проверено...
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06.10.2020 22:22 Ответить
Теоретически я способен был зачать десятки тысяч детей. А в реальности одна дочь. Любимая.
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06.10.2020 23:05 Ответить
2000 дибілів пішли дивитись на істоту полякова.. впізнаю харків..гидота! як на те можна дивитись , тим паче слухати..
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06.10.2020 22:08 Ответить
нажаль судячи за тою фотою шанувальників цієї "пєвічкі" прийшло значно більше ніж дві тисячи довбо..сорі, глядочів
https://*********.censor.net/images/2/0/0/f/200f340edd15e21fced34966a2000d3b/original.jpg
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06.10.2020 23:22 Ответить
Бабло заплачено-нужно отрабатывать.Деньги никому отдавать неохота.
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06.10.2020 22:10 Ответить
Тю, а Тина Кароль сегодня в Мелитополе и он тоже в оранжевой зоне...
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06.10.2020 22:23 Ответить
Мабуть за Мертвечину и Жопу опила *****?
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06.10.2020 22:35 Ответить
Так Билык же поет на украинском языке! Простить и отпустить...
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06.10.2020 22:39 Ответить
Начинала на украинском. А когда поняла что в России надо петь на русском,то все песни стали на русском.
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06.10.2020 22:46 Ответить
Вона навіть почала дарувати свої найкращі пісні раісянам. Пісню «Снєг» подарувала Кіркорову.
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06.10.2020 22:49 Ответить
Ну так пусть и едет туда ,всед за Повалий.
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06.10.2020 22:54 Ответить
Я хотіла спитати її прихильників: чому ця «богиня» повернулась додому в Україну після такої успішної кацапської кар'єри. Але потім стерла свій коментар, вирішивши, що на Цензорі прихильників цієї ботоксноі курки ніт.
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06.10.2020 23:00 Ответить
Может быть потому что никто не предложил остаться? У Данилко кстати тоже были успешные концерты, и ему предлагали остаться.Но он отказался.
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06.10.2020 23:32 Ответить
Вернулась и снова стала петь на украинском, разбавляя, конечно, русскими песнями.
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06.10.2020 23:16 Ответить
Якщо б мені заплатили гроші, я би не пішла дивитись на цю пику ботоксну. Вона вже більше схожа на Серьожу Звєрєву, ніж на Ірину Білик.
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06.10.2020 22:47 Ответить
Так ото -ж на чергову пластичну операцію треба ТЕРМІНОВО заробити ...
https://ukraine-live.com/news/28852 Багато хiруpгічних втручань: якою була співачка Ірина Білик до плacтичних oпeрaцій (фото) повний текст читайте тут: https://ukraine-live.com/news/28852

Після скандального концерту Полякової Білик виступила в Харкові - Цензор.НЕТ 1098
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07.10.2020 01:07 Ответить
У нас столько мест в больничках не хватит , ну хотя о чем это я
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06.10.2020 22:50 Ответить
https://twitter.com/olunja_kizunja

https://twitter.com/olunja_kizunja Ольдзя https://twitter.com/olunja_kizunja @olunja_kizunja https://twitter.com/olunja_kizunja/status/1313517737348657152 3 ч

Я хочу просто шоб ви знали:
Оля Полякова, Тіна Кароль подались на підтримку УКФ тваю мать
Полякова не пройшла технічний відбір, якщошо.
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06.10.2020 22:53 Ответить
Там что не по ногам отбирают?
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06.10.2020 23:07 Ответить
Отсутствию мозга у этого чудища ботоксного точно не приходится удивляться.
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06.10.2020 23:50 Ответить
цель ковидных поражать слабые неокрепшие мозги а с вирусом имунная система и сама справится.
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07.10.2020 04:03 Ответить
685 в Харькове за вчера.
шо вы творите, идиоты?
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07.10.2020 09:28 Ответить
Ваті похєр карантин
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07.10.2020 10:41 Ответить
Що можна сказати. Коли населення Харкова постійно голосує в більшості за євреїв,то це їх відношення і до себе в тому числі. А "головний" гепа ивтік лікуватись за кордон,а "мудрий нарід" нехай в лайні подихає. Можливо він і правий.
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07.10.2020 11:38 Ответить
 
 