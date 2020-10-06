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Новини
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Після скандального концерту Полякової Білик виступила в Харкові

Після скандального концерту Полякової Білик виступила в Харкові

Користувачі інтернету обурилися цим фактом, адже за добу в Харківській області захворіли на COVID-19 майже 500 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ТСН.

Відома українська співачка Ірина Білик виступила в Харкові після скандального концерту Олі Полякової.

Так, 5 жовтня знаменитість заспівала для жителів міста у Палаці студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Відео з виступу з'явилися в Instagram "Труха Харків".

Читайте також: Ткаченко про виступ Полякової у Харкові: "Безвідповідально як з боку організаторів і місцевої влади, так і глядачів"

У коментарях під заміткою користувачі обурилися, адже за добу в Харківській області захворіли на COVID-19 майже 500 осіб.

"Навіщо їх пускають? Через них можуть Харків закрити в карантинну зону, де всім перекриють кисень. А влада не знала, що буде концерт? Чи це була велика таємниця? Якби заборонили, то вона б і не поїхала", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, днями співачка Оля Полякова виступила в Харкові з нагоди Дня вчителя, який відвідали близько двох тисяч осіб. За інформацією відділу комунікації поліції Харківської області, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантину.

Згодом артистка заявила, що їй ніщо не загрожує і зазначила, що весь галас пов'язаний з передвиборчим процесом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ про концерт у Харкові: Таке легкодумство призведе до того, що у нас банально закінчаться ліжка і медпрацівники

Автор: 

Білик Ірина (8) концерт (234) Харків (5724)


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Топ коментарі
+28
Хроническое отсутствие художественного вкуса и музыкальной культуры...
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06.10.2020 21:38 Відповісти
+24
После скандального концерта Поляковой Билык выступила в Харькове - Цензор.НЕТ 9755
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06.10.2020 21:39 Відповісти
+22
старым шльондрам все неймется
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06.10.2020 21:34 Відповісти
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Кто в этом виноват?
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06.10.2020 21:31 Відповісти
Хроническое отсутствие художественного вкуса и музыкальной культуры...
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06.10.2020 21:38 Відповісти
У кого?
Про художественный вкус, то отдельный вопрос
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06.10.2020 21:41 Відповісти
...у предложения, которое рождает спрос...
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06.10.2020 21:52 Відповісти
Татышо!!!
Т.е., рафикниучемневиноват?
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06.10.2020 21:57 Відповісти
У нас все ровные, но есть ровнее. У всех карантин, а у Поляковой и Билык зарабатывание бабла, совсем исхудали бедные, жрать им уже нечего, надо чес концертный устраивать. С нашими артистами все не слава Богу. То некоторые едут к агрессору развлекать кацапов, то выступают в карантин и никого из власти это не волнует, только народ возмущается.
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06.10.2020 22:18 Відповісти
Народ билеты на концерты покупает... ...или тётки в пустых залах себе горлы рвут? *)
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06.10.2020 22:21 Відповісти
утешает лишь одно, что на концерты поляковой и билык идут только вата
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06.10.2020 23:21 Відповісти
А меня, в украинской поп. культуре, радует и утешает только одна единственная вещь: блатной украинский шансон! ...точнее, его полное отсутствие... *)
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06.10.2020 23:28 Відповісти
Не знаю, як Білик, але Полякова на площі виступала в рамках агітації за Гепу (хоч ті і відхрещуються). Народ білетів не брав, для них це була шара. Полякова від організаторів бабло отримала.
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07.10.2020 07:59 Відповісти
Бабло заработать им главное! Поиздержались...
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06.10.2020 22:43 Відповісти
И талантов тоже.
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06.10.2020 22:00 Відповісти
Талант, это не массовое хроническое, а острое личное заболевание...*)
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06.10.2020 22:03 Відповісти
Это мастерство исполнять песню,мастерство творить музыку и мастерство выразить это словом.
https://www.youtube.com/watch?v=UIWtJrXoKo4&ab_channel=RobertoRapelli
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06.10.2020 22:22 Відповісти
какая разница
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06.10.2020 21:39 Відповісти
Ха
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06.10.2020 22:23 Відповісти
в чём таком виноватого ищем?
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06.10.2020 22:15 Відповісти
Кто допустил?
Неужели сам зе?
Децентрализация, слышал???
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06.10.2020 22:22 Відповісти
зе, конечно, раз ты о нем вспомнил...
оля в обойме студии 95 квартала по 1плюс1...этого канала децентрализация не касается
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06.10.2020 22:27 Відповісти
И что им не сидится дома? С голоду умирают?
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06.10.2020 22:26 Відповісти
И кто виноват? Организаторы концертов или те кто пришёл на концерт?
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06.10.2020 21:33 Відповісти
старым шльондрам все неймется
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06.10.2020 21:34 Відповісти
Та да.
Некоторые даже физкультуру преподавали на сепарканале.
То простительно, тогда карантина небыло.
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06.10.2020 21:37 Відповісти
Магілєвська ще і на День Незалежності була.
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06.10.2020 21:40 Відповісти
Иииии?
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06.10.2020 21:43 Відповісти
Ну ти ж про старих шалав питав, ось тобі і ииииии.
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06.10.2020 22:59 Відповісти
Простым людям нравыця писькотряс.

А чо...
Оболони иопнул, на сраки подывывся и все - жизнь удалась.
Ах да - еще на выборы сходил и за ЗЕ проголосовал.
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06.10.2020 21:44 Відповісти
с фигали то прям сепарский канал, кацапня не добитая? сепарские каналы у мертвечука)
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06.10.2020 22:34 Відповісти
смотреть на ето надо глибше - ето полнейшее неуважение к главзебилу.
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06.10.2020 21:35 Відповісти
Навіть не міг подумати,шо є дауни які слухають цю х*єту...)
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06.10.2020 21:38 Відповісти
73%
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06.10.2020 21:39 Відповісти
После скандального концерта Поляковой Билык выступила в Харькове - Цензор.НЕТ 9755
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06.10.2020 21:39 Відповісти
кто этих мумий еще слушает?
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06.10.2020 21:39 Відповісти
А сама по себе Полякова и Билык харьковчан устраивают?

Как насчет Розембаума и "Любэ" в Харькове?
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06.10.2020 21:39 Відповісти
Это треш какой-то. Походу в Харькове власти вообще нет.
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06.10.2020 21:43 Відповісти
Дьік, Кернес в Немеции )))
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06.10.2020 21:51 Відповісти
полтора года "власти вообще нет" в Украине. труппа бродячих шутов. быдлу нравиЦЦа
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06.10.2020 22:02 Відповісти
Ці пєвічкі, за за трохи грошей, наждак язиком зупинять, а не лише харківських поціновувачів попси порадують)
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06.10.2020 21:44 Відповісти
Фанерщики..
))
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06.10.2020 21:46 Відповісти
ботоксная мумия еще гавкае
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06.10.2020 21:54 Відповісти
Люди в Харькове ездят в метро,автобусах ,троллейбусах,электричках,как в скотовозках.И это гораздо опасней дармовых концертов.Люди на дармовщинку падки до ужаса .
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06.10.2020 22:00 Відповісти
ВО время пения и криков как раз и происходят массовых заражения. В этом то и фишка. В Италии один первец в хоре (доказано) заразил около ста человек за два часа пения. Во всем мире жители больших городов едут в переполненном транспорте в часы пик. И в Ковид тоже. Причем это практически не влияет на эпид ситуацию. Если харьковчане ездят в скотовозках - это прекрасно, скоты которые выбирают Кернеса и должны так ездить.
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06.10.2020 22:07 Відповісти
Кто следующий будет выступать????
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06.10.2020 22:00 Відповісти
После скандального концерта Поляковой Билык выступила в Харькове - Цензор.НЕТ 910
і збереться набагато більше, там відсутність інтелекту в цілому місті!
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06.10.2020 22:11 Відповісти
Все больше убеждаюсь, что в Украине не пол страны идиотов...
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06.10.2020 22:02 Відповісти
меньше..вот ты же, например, не такой же ж
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06.10.2020 22:18 Відповісти
Не пол страны а 73%. Доказано с математической точностью.
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07.10.2020 10:27 Відповісти
на качановке люкс камера пустует
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06.10.2020 22:08 Відповісти
Давайте не раздувать нераздуваемое. Сколько тысяч было на концертах этих якобы певиц? Явно меньше чем на многосоттысячных демонстрациях против Бацьки в Минске. Где тогда трупы вдоль минского проспекта?
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06.10.2020 22:08 Відповісти
в минске, там же не пели...а тут выше написали, что в италии один певец в хоре способен заразить 100 чел и это проверено...
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06.10.2020 22:22 Відповісти
Теоретически я способен был зачать десятки тысяч детей. А в реальности одна дочь. Любимая.
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06.10.2020 23:05 Відповісти
2000 дибілів пішли дивитись на істоту полякова.. впізнаю харків..гидота! як на те можна дивитись , тим паче слухати..
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06.10.2020 22:08 Відповісти
нажаль судячи за тою фотою шанувальників цієї "пєвічкі" прийшло значно більше ніж дві тисячи довбо..сорі, глядочів
https://*********.censor.net/images/2/0/0/f/200f340edd15e21fced34966a2000d3b/original.jpg
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06.10.2020 23:22 Відповісти
Бабло заплачено-нужно отрабатывать.Деньги никому отдавать неохота.
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06.10.2020 22:10 Відповісти
Тю, а Тина Кароль сегодня в Мелитополе и он тоже в оранжевой зоне...
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06.10.2020 22:23 Відповісти
Мабуть за Мертвечину и Жопу опила *****?
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06.10.2020 22:35 Відповісти
Так Билык же поет на украинском языке! Простить и отпустить...
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06.10.2020 22:39 Відповісти
Начинала на украинском. А когда поняла что в России надо петь на русском,то все песни стали на русском.
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06.10.2020 22:46 Відповісти
Вона навіть почала дарувати свої найкращі пісні раісянам. Пісню «Снєг» подарувала Кіркорову.
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06.10.2020 22:49 Відповісти
Ну так пусть и едет туда ,всед за Повалий.
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06.10.2020 22:54 Відповісти
Я хотіла спитати її прихильників: чому ця «богиня» повернулась додому в Україну після такої успішної кацапської кар'єри. Але потім стерла свій коментар, вирішивши, що на Цензорі прихильників цієї ботоксноі курки ніт.
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06.10.2020 23:00 Відповісти
Может быть потому что никто не предложил остаться? У Данилко кстати тоже были успешные концерты, и ему предлагали остаться.Но он отказался.
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06.10.2020 23:32 Відповісти
Вернулась и снова стала петь на украинском, разбавляя, конечно, русскими песнями.
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06.10.2020 23:16 Відповісти
Якщо б мені заплатили гроші, я би не пішла дивитись на цю пику ботоксну. Вона вже більше схожа на Серьожу Звєрєву, ніж на Ірину Білик.
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06.10.2020 22:47 Відповісти
Так ото -ж на чергову пластичну операцію треба ТЕРМІНОВО заробити ...
https://ukraine-live.com/news/28852 Багато хiруpгічних втручань: якою була співачка Ірина Білик до плacтичних oпeрaцій (фото) повний текст читайте тут: https://ukraine-live.com/news/28852

Після скандального концерту Полякової Білик виступила в Харкові - Цензор.НЕТ 1098
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07.10.2020 01:07 Відповісти
У нас столько мест в больничках не хватит , ну хотя о чем это я
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06.10.2020 22:50 Відповісти
https://twitter.com/olunja_kizunja

https://twitter.com/olunja_kizunja Ольдзя https://twitter.com/olunja_kizunja @olunja_kizunja https://twitter.com/olunja_kizunja/status/1313517737348657152 3 ч

Я хочу просто шоб ви знали:
Оля Полякова, Тіна Кароль подались на підтримку УКФ тваю мать
Полякова не пройшла технічний відбір, якщошо.
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06.10.2020 22:53 Відповісти
Там что не по ногам отбирают?
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06.10.2020 23:07 Відповісти
Отсутствию мозга у этого чудища ботоксного точно не приходится удивляться.
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06.10.2020 23:50 Відповісти
цель ковидных поражать слабые неокрепшие мозги а с вирусом имунная система и сама справится.
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07.10.2020 04:03 Відповісти
685 в Харькове за вчера.
шо вы творите, идиоты?
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07.10.2020 09:28 Відповісти
Ваті похєр карантин
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07.10.2020 10:41 Відповісти
Що можна сказати. Коли населення Харкова постійно голосує в більшості за євреїв,то це їх відношення і до себе в тому числі. А "головний" гепа ивтік лікуватись за кордон,а "мудрий нарід" нехай в лайні подихає. Можливо він і правий.
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07.10.2020 11:38 Відповісти
 
 