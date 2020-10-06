Після скандального концерту Полякової Білик виступила в Харкові

Користувачі інтернету обурилися цим фактом, адже за добу в Харківській області захворіли на COVID-19 майже 500 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ТСН.

Відома українська співачка Ірина Білик виступила в Харкові після скандального концерту Олі Полякової.

Так, 5 жовтня знаменитість заспівала для жителів міста у Палаці студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Відео з виступу з'явилися в Instagram "Труха Харків".

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У коментарях під заміткою користувачі обурилися, адже за добу в Харківській області захворіли на COVID-19 майже 500 осіб.

"Навіщо їх пускають? Через них можуть Харків закрити в карантинну зону, де всім перекриють кисень. А влада не знала, що буде концерт? Чи це була велика таємниця? Якби заборонили, то вона б і не поїхала", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, днями співачка Оля Полякова виступила в Харкові з нагоди Дня вчителя, який відвідали близько двох тисяч осіб. За інформацією відділу комунікації поліції Харківської області, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантину.

Згодом артистка заявила, що їй ніщо не загрожує і зазначила, що весь галас пов'язаний з передвиборчим процесом.

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