Полиция открыла производство из-за концерта Поляковой в Харькове. ФОТО

Концерт состоялся в субботу и был приурочен к празднованию Дня учителя. На стадионе собрались около 2000 человек, почти все они были без масок и никто не соблюдал социальную дистанцию.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Несмотря на действующий карантин, на стадионе по Профсоюзному бульвару состоялся концерт, который посетили около 2000 человек... Следователем Новобаварского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что заранее знали о запланированном концерте и предупредили районную администрацию об ответственности за нарушение карантина. Во время самого концерта на мероприятии находились около 40 полицейских "с целью разъяснения гражданам правил соблюдения карантина, а также фиксации противоправных действий со стороны организаторов мероприятия".

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По сообщению пользователей соцсетей и местных СМИ, концерт с участием Поляковой на стадионе ДЮСШ №5 проводили "от имени команды Харьковского городского головы Геннадия Кернеса".



