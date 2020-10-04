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Полиция открыла производство из-за концерта Поляковой в Харькове. ФОТО

Концерт состоялся в субботу и был приурочен к празднованию Дня учителя. На стадионе собрались около 2000 человек, почти все они были без масок и никто не соблюдал социальную дистанцию.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Несмотря на действующий карантин, на стадионе по Профсоюзному бульвару состоялся концерт, который посетили около 2000 человек... Следователем Новобаварского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что заранее знали о запланированном концерте и предупредили районную администрацию об ответственности за нарушение карантина. Во время самого концерта на мероприятии находились около 40 полицейских "с целью разъяснения гражданам правил соблюдения карантина, а также фиксации противоправных действий со стороны организаторов мероприятия".

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По сообщению пользователей соцсетей и местных СМИ, концерт с участием Поляковой на стадионе ДЮСШ №5 проводили "от имени команды Харьковского городского головы Геннадия Кернеса".

Полиция открыла производство из-за концерта Поляковой в Харькове 01
Полиция открыла производство из-за концерта Поляковой в Харькове 02

Автор: 

карантин (16729) концерт (401) Нацполиция (16562) Харьков (7581) учитель (498) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+53
Странно ..а почему полиция не открывала уголовные дела когда в Харькове выступали расейские артисты во время пандемии .? Полякова тогда тоже об этом везде сказала и написала . но никто ответственности тогда не понёс .И хоть я не поклонник Поляковой , но справедливость то должна быть .И получается что своим нельзя , а врагам можно .
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04.10.2020 19:16 Ответить
+49
Допа и Гепа.
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04.10.2020 19:34 Ответить
+37
Ау!

Вы знаете что такое больной на кислороде?
Я Вам вкратце расскажу...
Это когда ты целые сутки на кислородной маске. Без родственников и друзей, сам... Хорошо если есть телефон, но при гипоксическом повреждении мозга он сильно не нужен уже, только разве что попращаться.
И простое пописать, покакать , и покушать для твоей оксигенации ( поддержки кислорода в крови) как прыжок с парашютом, невредимым и живым можешь недолететь. А попасть через трубу на ИВЛ, ещё та лотерея, голосовую щель при интубации, сквозь слои защиты у врача-анестезиолога, видно мягко говоря херово. Квест продленной ИВЛ с разрезанным горлом я пропущу. Добавьте сюда затраханный персонал в костюмах космонавтов, который тоже хочет жить, и за сутки очень устал. И отсутствие специфического лечения, только поддерживающая и симптоматическая терапия.

***, оденьте маски это не трудно.
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04.10.2020 19:47 Ответить
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Полякова на концерті для вчителів? А "за чєй счьот банкєт"? Оля далека від того щоб співати безкоштовно.
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05.10.2020 00:28 Ответить
А потом все эти учителя, воспитатели разъедутся по всей области в свои школы и детсады, и будет всем счастье пиз... Сотрудники районо, гороно, облоно тоже присутствовали? Да им и штраф не страшен, подумаешь тоже, все равно же бюджетные деньги. Лучше бы на этом концерте ролик анестезиолога показали о больных в реанимации, больше пользы было бы. И это говорит о состоянии образования в нашей стране: учителя и Полякова. Быдло не может вырастить и воспитать Человека, только очередное быдло. Жаль, а такая могла бы быть страна.
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05.10.2020 01:42 Ответить
....тю, ты чаго Харковь??? Ты, же город русских моряков!
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05.10.2020 05:47 Ответить
А Кернес ***... не прийшов.
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05.10.2020 17:21 Ответить
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