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Поліція відкрила провадження через концерт Полякової у Харкові. ФОТО

Концерт відбувся в суботу і був приурочений до святкування Дня вчителя. На стадіоні зібралися близько 2000 осіб, майже всі вони були без масок і ніхто не дотримувався соціальної дистанції.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

Попри карантин на стадіоні на Профспілковому бульварі відбувся концерт, який відвідали близько 2 000 осіб... Слідчим Новобаварського відділу поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначили, що заздалегідь знали про запланований концерті і попередили районну адміністрацію про відповідальність за порушення карантину. Під час самого концерту на заході було близько 40 поліцейських "із метою роз'яснення громадянам правил дотримання карантину, а також фіксації протиправних дій із боку організаторів заходу".

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За повідомленням користувачів соцмереж та місцевих ЗМІ, концерт з участю Полякової на стадіоні ДЮСШ №5 проводили "від імені команди Харківського міського голови Геннадія Кернеса".

Поліція відкрила провадження через концерт Полякової у Харкові 01
Поліція відкрила провадження через концерт Полякової у Харкові 02

Автор: 

карантин (18172) концерт (234) Нацполіція (15276) Харків (5700) вчитель (401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+53
Странно ..а почему полиция не открывала уголовные дела когда в Харькове выступали расейские артисты во время пандемии .? Полякова тогда тоже об этом везде сказала и написала . но никто ответственности тогда не понёс .И хоть я не поклонник Поляковой , но справедливость то должна быть .И получается что своим нельзя , а врагам можно .
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04.10.2020 19:16 Відповісти
+49
Допа и Гепа.
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04.10.2020 19:34 Відповісти
+37
Ау!

Вы знаете что такое больной на кислороде?
Я Вам вкратце расскажу...
Это когда ты целые сутки на кислородной маске. Без родственников и друзей, сам... Хорошо если есть телефон, но при гипоксическом повреждении мозга он сильно не нужен уже, только разве что попращаться.
И простое пописать, покакать , и покушать для твоей оксигенации ( поддержки кислорода в крови) как прыжок с парашютом, невредимым и живым можешь недолететь. А попасть через трубу на ИВЛ, ещё та лотерея, голосовую щель при интубации, сквозь слои защиты у врача-анестезиолога, видно мягко говоря херово. Квест продленной ИВЛ с разрезанным горлом я пропущу. Добавьте сюда затраханный персонал в костюмах космонавтов, который тоже хочет жить, и за сутки очень устал. И отсутствие специфического лечения, только поддерживающая и симптоматическая терапия.

***, оденьте маски это не трудно.
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04.10.2020 19:47 Відповісти
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Полякова на концерті для вчителів? А "за чєй счьот банкєт"? Оля далека від того щоб співати безкоштовно.
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05.10.2020 00:28 Відповісти
А потом все эти учителя, воспитатели разъедутся по всей области в свои школы и детсады, и будет всем счастье пиз... Сотрудники районо, гороно, облоно тоже присутствовали? Да им и штраф не страшен, подумаешь тоже, все равно же бюджетные деньги. Лучше бы на этом концерте ролик анестезиолога показали о больных в реанимации, больше пользы было бы. И это говорит о состоянии образования в нашей стране: учителя и Полякова. Быдло не может вырастить и воспитать Человека, только очередное быдло. Жаль, а такая могла бы быть страна.
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05.10.2020 01:42 Відповісти
....тю, ты чаго Харковь??? Ты, же город русских моряков!
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05.10.2020 05:47 Відповісти
А Кернес ***... не прийшов.
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05.10.2020 17:21 Відповісти
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