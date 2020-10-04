Поліція відкрила провадження через концерт Полякової у Харкові. ФОТО
Концерт відбувся в суботу і був приурочений до святкування Дня вчителя. На стадіоні зібралися близько 2000 осіб, майже всі вони були без масок і ніхто не дотримувався соціальної дистанції.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.
Попри карантин на стадіоні на Профспілковому бульварі відбувся концерт, який відвідали близько 2 000 осіб... Слідчим Новобаварського відділу поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.
У поліції зазначили, що заздалегідь знали про запланований концерті і попередили районну адміністрацію про відповідальність за порушення карантину. Під час самого концерту на заході було близько 40 поліцейських "із метою роз'яснення громадянам правил дотримання карантину, а також фіксації протиправних дій із боку організаторів заходу".
За повідомленням користувачів соцмереж та місцевих ЗМІ, концерт з участю Полякової на стадіоні ДЮСШ №5 проводили "від імені команди Харківського міського голови Геннадія Кернеса".
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счастьепиз... Сотрудники районо, гороно, облоно тоже присутствовали? Да им и штраф не страшен, подумаешь тоже, все равно же бюджетные деньги. Лучше бы на этом концерте ролик анестезиолога показали о больных в реанимации, больше пользы было бы. И это говорит о состоянии образования в нашей стране: учителя и Полякова. Быдло не может вырастить и воспитать Человека, только очередное быдло. Жаль, а такая могла бы быть страна.