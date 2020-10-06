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Новости Коронавирус и карантин
17 072 18

Власти Харькова открестились от концерта Поляковой

Власти Харькова открестились от концерта Поляковой

Глава Администрации Новобаварского района в Харькове Татьяна Цыбульник утверждает, что власть не причастна к организации концерта певицы Оли Поляковой, который состоялся в нарушение карантинных требований.

Об этом Цыбульник сказала журналистам 5 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Администрация Новобаварского района не была ни инициатором, ни организатором этого мероприятия. Мы в рамках наших полномочий организовали ГСЧС, полицию, скорую. Мы направляли в надлежащие ведомства письма. Мы провели беседу с предпринимателем, который должен был обеспечить людей средствами индивидуальной защиты. Я знаю, что раздавались маски", - сказала Цыбульник.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция открыла производство из-за концерта Поляковой в Харькове. ФОТО

На афишах мероприятия жителей Харькова приглашали на концерт от имени команды Геннадия Кернеса, который заболел COVID и сейчас находится на лечении в Германии. Представитель мэрии Юрий Сидоренко в течение дня не ответил на звонки журналистов. Представитель Блока Кернеса Виктория Маренич не подтвердила, что это был партийное мероприятие. Кто его организовал, не выяснили и в полиции.

"В Новобаварскую администрацию был направлен запрос об организаторах данного мероприятия. В то же время было разъяснено о недопущении нарушений карантинных мероприятий. В настоящее время ответа мы не получили. Мы проводили беседы и превентивные меры. Это же не массовые беспорядки, чтобы разгонять толпу", - сказал начальник Новобаварского отдела полиции Юрий Жук.

Также на Цензор.НЕТ: Минздрав о концерте в Харькове: Такое легкомыслие приведет к тому, что у нас банально закончатся койки и медработники

Уголовное производство расследуется по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений". На информацию о расследовании певица Полякова отреагировала в соцсети. Связала открытие дела с предвыборной кампанией.

"Все это можно обсуждать только тогда, когда закроют метро, ​​которое ежедневно посещает столько людей, сколько я за год не соберу", - прокомментировала певица в Instagram.

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Автор: 

карантин (16729) концерт (401) Харьков (7588) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
в квартире найдено 4 трупа наркоманов, но сидящий на диване хозяин квартиры ваще не в курсе, как они туда попали
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06.10.2020 00:41 Ответить
+8
))) Как крысы все прячутся))) И тут же сама себя сдала))) Зеленая наверное?) Потому и тупая) Сама же и призналась, что с ней согласовывали РАЗРЕШЕНИЕ на проведение концерта)))
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06.10.2020 00:40 Ответить
+7
Во время пандемии ещё и на концерт Поляковой. Было б хоть что-то стоящее , ради чего рисковать своим здоровьем. Чудо в перьях и в кокошнике , что там хорошего
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06.10.2020 06:00 Ответить
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))) Как крысы все прячутся))) И тут же сама себя сдала))) Зеленая наверное?) Потому и тупая) Сама же и призналась, что с ней согласовывали РАЗРЕШЕНИЕ на проведение концерта)))
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06.10.2020 00:40 Ответить
в квартире найдено 4 трупа наркоманов, но сидящий на диване хозяин квартиры ваще не в курсе, как они туда попали
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06.10.2020 00:41 Ответить
"Уже убитые пришли"
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06.10.2020 01:32 Ответить
"- концерт видел. всё видел. открещиваются, открещиваются, открещиваются, открещиваются.- ну а сам-то открестился?- а как же? всё до последнего креста." (С) )) (на концерт идут одни старики)
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06.10.2020 00:42 Ответить
І я не я і хата не моя
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06.10.2020 00:43 Ответить
Воровка на доверии.Проходит по нескольким статьям уже давно.Гепа отмазывает,как и себя.Для Украины главное- убрать продажность судов.
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06.10.2020 01:05 Ответить
Власти Харькова открестились от концерта Поляковой - Цензор.НЕТ 1557
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06.10.2020 01:59 Ответить
"Все это можно обсуждать только тогда, когда закроют метро, ​​которое ежедневно посещает столько людей, сколько я за год не соберу", Источник: https://censor.net/ru/n3223065
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06.10.2020 02:04 Ответить
Сравнила
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06.10.2020 08:32 Ответить
От дуры поляковой сейчас все открестятся. Захотелось козе бабла срубить. Как будто последний х#р без соли доедает. Стахановка,блеать.
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06.10.2020 03:30 Ответить
Ага, самая бедная. Жлобиха
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06.10.2020 07:13 Ответить
Во время пандемии ещё и на концерт Поляковой. Было б хоть что-то стоящее , ради чего рисковать своим здоровьем. Чудо в перьях и в кокошнике , что там хорошего
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06.10.2020 06:00 Ответить
У нас 73% умных,Полякова их кумир.
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06.10.2020 07:59 Ответить
Все эти концерты - провокации, шоб было на кого спихнуть увеличение количества больных. А увеличение обязательно будет.
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06.10.2020 06:31 Ответить
Ну от одне в цьому балагані позитиву, що може цих довбойоПів побільше захворіє та й більше здохне. Це називається природний відбір - сдабкі (слабоумні) вимирають. Одне херово, що ця бидлятина буде розносити цю заразу навколо себе
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06.10.2020 08:05 Ответить
А как же фото Терехова с женщинами на стадионе ?
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06.10.2020 07:09 Ответить
Что это за власть, которая не контролирует и не регулирует происходящее на её территории?????? Нахрена они тогда нужны????
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06.10.2020 09:26 Ответить
 
 