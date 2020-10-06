Власти Харькова открестились от концерта Поляковой

Глава Администрации Новобаварского района в Харькове Татьяна Цыбульник утверждает, что власть не причастна к организации концерта певицы Оли Поляковой, который состоялся в нарушение карантинных требований.

Об этом Цыбульник сказала журналистам 5 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Администрация Новобаварского района не была ни инициатором, ни организатором этого мероприятия. Мы в рамках наших полномочий организовали ГСЧС, полицию, скорую. Мы направляли в надлежащие ведомства письма. Мы провели беседу с предпринимателем, который должен был обеспечить людей средствами индивидуальной защиты. Я знаю, что раздавались маски", - сказала Цыбульник.

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На афишах мероприятия жителей Харькова приглашали на концерт от имени команды Геннадия Кернеса, который заболел COVID и сейчас находится на лечении в Германии. Представитель мэрии Юрий Сидоренко в течение дня не ответил на звонки журналистов. Представитель Блока Кернеса Виктория Маренич не подтвердила, что это был партийное мероприятие. Кто его организовал, не выяснили и в полиции.

"В Новобаварскую администрацию был направлен запрос об организаторах данного мероприятия. В то же время было разъяснено о недопущении нарушений карантинных мероприятий. В настоящее время ответа мы не получили. Мы проводили беседы и превентивные меры. Это же не массовые беспорядки, чтобы разгонять толпу", - сказал начальник Новобаварского отдела полиции Юрий Жук.

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Уголовное производство расследуется по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений". На информацию о расследовании певица Полякова отреагировала в соцсети. Связала открытие дела с предвыборной кампанией.

"Все это можно обсуждать только тогда, когда закроют метро, ​​которое ежедневно посещает столько людей, сколько я за год не соберу", - прокомментировала певица в Instagram.

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