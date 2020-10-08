Поліція відкрила кримінальне провадження через концерт Білик у Харкові

Поліцейські відкрили після концерту Ірини Білик у Харкові кримінальне провадження про порушення карантинних обмежень.

Про це розповів на брифінгу начальник Нацполіції області Валерій Сокуренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Сокуренко нагадав, що концерт відбувся у Палаці студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

"Він (концерт. - Ред.) був перенесений на жовтень, вважали тоді, що квітень - це пік захворюваності, розраховували, що в жовтні у нас буде зовсім інша епідемічна ситуація. Кримінальне провадження внесено, ми організаторів викликаємо, розбираємося, відео із соцмереж, правову оцінку буде надано", - сказав Сокуренко.

Він уточнив, що кримінальне провадження відкрили за ст. 325 ("Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб").

У пресслужбі університету журналістам повідомили, що виш не організовував концерт, приміщення надали в оренду.

На Facebook-сторінці Палацу студентів також опублікували повідомлення про те, що концерт відбувся "з дотриманням усіх санітарних норм". На відео видно, що між глядачами в залі є дистанція. Частина людей у масках.