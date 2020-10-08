УКР
Поліція відкрила кримінальне провадження через концерт Білик у Харкові

Поліцейські відкрили після концерту Ірини Білик у Харкові кримінальне провадження про порушення карантинних обмежень.

Про це розповів на брифінгу начальник Нацполіції області Валерій Сокуренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Сокуренко нагадав, що концерт відбувся у Палаці студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

"Він (концерт. - Ред.) був перенесений на жовтень, вважали тоді, що квітень - це пік захворюваності, розраховували, що в жовтні у нас буде зовсім інша епідемічна ситуація. Кримінальне провадження внесено, ми організаторів викликаємо, розбираємося, відео із соцмереж, правову оцінку буде надано", - сказав Сокуренко.

Читайте також: Після скандального концерту Полякової Білик виступила в Харкові

Він уточнив, що кримінальне провадження відкрили за ст. 325 ("Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб").

У пресслужбі університету журналістам повідомили, що виш не організовував концерт, приміщення надали в оренду.

На Facebook-сторінці Палацу студентів також опублікували повідомлення про те, що концерт відбувся "з дотриманням усіх санітарних норм". На відео видно, що між глядачами в залі є дистанція. Частина людей у масках.

Білик Ірина (8) карантин (18172) концерт (237) Нацполіція (15499) кримінальна справа (522) Харків (5874) 107 полк реактивної артилерії (9) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
А теперь сотни больных лазят по Харькову и заражают всех вокруг....Посетившие этот отстойный балаган пусть гробы покупают для своих деток. родителей - в городских больницах уже мест для лечения нет.... Полежать в коридоре или в 20-местной палате ещё можно....а потом всё равно в морг..... Билык, Полякова - лахудры - убийцы...
08.10.2020 16:23 Відповісти
Капец, еще кто-то и ходит на концерты этой престарелой нимфоманки?
08.10.2020 16:27 Відповісти
Полиция открыла уголовное производство из-за концерта Билык в Харькове - Цензор.НЕТ 3873
08.10.2020 16:21 Відповісти
А запретить концерт мозгов не хватило?
08.10.2020 16:19 Відповісти
как ? билеты проданы ,деньги давно пропиты
08.10.2020 16:22 Відповісти
08.10.2020 16:21 Відповісти
08.10.2020 16:23 Відповісти
Сотни тысяч больных лазят по Харькову, бойся.
08.10.2020 22:55 Відповісти
08.10.2020 16:27 Відповісти
Ну, может озабоченные геронтофилы и ходят...
08.10.2020 17:13 Відповісти
может уже билык посадите... или ко всем ,у кого ума как у бубочки ,ук не применяют?
08.10.2020 16:28 Відповісти
Полякову пришли смоРеть учителя... Учителя! Какой уровень развития таких "учителей"... Эту... полякову начальники от образования "выписали" на день учителя для таких "учителей"... О вкусах не спорят, но... Полякова как индикатор интеллектуального уровня педаХоХов... В Харькове же нет оперного театра, нет артистов, нет музыкантов... Харьков ? Это где-то возле Зачепиловки... Или Кигечевки? Или Чугуева - Змиева...
08.10.2020 17:04 Відповісти
Посещение концертов Подляковой и деБилык до добра не доведут...
08.10.2020 17:17 Відповісти
На концерты денег хватает, а на лечение ковидных больных - нет. И даже сам мэр Кернес стал лечиться не в местной больнице, а в немецкой Шарите. Ну не у всех же харковчан денег на Шарите хватит. Да и мест там на всех харковчан не хватит.
08.10.2020 17:21 Відповісти
 
 