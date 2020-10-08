В Одесской области хватает коек для больных коронавирусом, - ОГА

Департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации опровергает информацию о нехватке в медучреждениях Одессы и области коек для больных коронавирусом.

Об этом сообщил пресс-секретарь ОГА Денис Соколов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, на самом деле больными коронавирусом пока заполнено две трети койко-мест в медучреждениях.

"По состоянию на 8 октября в Одесской городской инфекционной больнице еще 106 свободных коек (из имеющихся в медучреждении 420-ти), в областном медицинском центре - 72 койки (всего 150), в Измаильской городской инфекционной больнице - 74 койки (всего 130), в Дунайской областной больнице - 47 коек (всего 120), в Одесской городской больнице №3 - 11 коек (всего 75), в Арцизской райбольнице - 24 койки (всего 65), в Одесской городской больнице №10 и в областном центре социально значимых болезней в случае крайней необходимости тоже могут принять еще 123 пациента, инфицированных COVID-19", - привел Соколов данные департамента здравоохранения ОГА.

Наиболее заполнены больными COVID-19 или с подозрением на инфицирование Белгород-Днестровская, Беляевская и Черноморская городские больницы. В то же время медучреждения области могут принять на лечение 505 человек, инфицированных COVID-19.

По словам представителя ОГА, нет также оснований для слухов о полностью исчерпаных запасах медицинского кислорода в медучреждениях Одесской области. "Заключен новый договор с компанией-поставщиком кислорода, могу добавить, что будет поступать он в медучреждения Одесской области из Киева", - подытожил Соколов.

