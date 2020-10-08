КГГА внесла в перечень объектов культурного наследия "тарелку" на Лыбидской

Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации внес дом Украинского института научно-технической экспертизы и информации на ул. Антоновича, 180 ("тарелка" на Лыбедской) в перечень новых объектов культурного наследия.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующий приказ направлен в Министерство культуры и информационной политики Украины. Следующий шаг - предоставление Минкультом "тарелке" статуса памятника и внесения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Как отмечают в Департаменте, это должно произойти как можно скорее, так как здание Института - один из ярких примеров советского модернизма, воплощенный архитектором Флорианом Юрьевым.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что "экспертным советом МКИП мы вносим "тарелочку" в реестр памятников архитектуры и монументального искусства.

"Со стороны министерства сделали все возможное. Передаю эстафету КГГА и Виталию Кличко. Вам необходимо внести "тарелку" в список новых объектов культурного наследия. Тогда мы завершим процесс внесения ее в государственный реестр памятников местного значения", - отметил он.

Государственный реестр недвижимых памятников Украины - банк данных, сформированных по единым признакам и принципам, содержащий сведения о памятниках культурного наследия. Согласно Порядку учета объектов культурного наследия, субъектами принятия решения о занесении объекта культурного наследия в Реестр в соответствии с категорией памятников является Кабинет министров - в отношении памятников национального значения; Министерство культуры - в отношении памятников местного значения.