3 073 12

КГГА внесла в перечень объектов культурного наследия "тарелку" на Лыбидской

Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации внес дом Украинского института научно-технической экспертизы и информации на ул. Антоновича, 180 ("тарелка" на Лыбедской) в перечень новых объектов культурного наследия.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующий приказ направлен в Министерство культуры и информационной политики Украины. Следующий шаг - предоставление Минкультом "тарелке" статуса памятника и внесения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Как отмечают в Департаменте, это должно произойти как можно скорее, так как здание Института - один из ярких примеров советского модернизма, воплощенный архитектором Флорианом Юрьевым.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что "экспертным советом МКИП мы вносим "тарелочку" в реестр памятников архитектуры и монументального искусства.

"Со стороны министерства сделали все возможное. Передаю эстафету КГГА и Виталию Кличко. Вам необходимо внести "тарелку" в список новых объектов культурного наследия. Тогда мы завершим процесс внесения ее в государственный реестр памятников местного значения", - отметил он.

Смотрите также: Ко дню рождения известного архитектора Флориана Юрьева волонтеры отреставрировали крышу культовой "тарелки на Лыбедской". ФОТОрепортаж

Государственный реестр недвижимых памятников Украины - банк данных, сформированных по единым признакам и принципам, содержащий сведения о памятниках культурного наследия. Согласно Порядку учета объектов культурного наследия, субъектами принятия решения о занесении объекта культурного наследия в Реестр в соответствии с категорией памятников является Кабинет министров - в отношении памятников национального значения; Министерство культуры - в отношении памятников местного значения.

+2
Как показывает практика, это не помешает сносу если хорошо занесут в КМДА. Дорога протоптана давно
08.10.2020 17:45 Ответить
+2
как по мне обшарпанное убожество
08.10.2020 17:52 Ответить
+2
Всё правильно внесли.
08.10.2020 17:52 Ответить
Тарілку то внесли... А коли саму будівлю відреставрують? Страхіття таке по серед Києва...
08.10.2020 17:44 Ответить
Как показывает практика, это не помешает сносу если хорошо занесут в КМДА. Дорога протоптана давно
08.10.2020 17:45 Ответить
как по мне обшарпанное убожество
08.10.2020 17:52 Ответить
Як дбали, так і виглядає.
08.10.2020 18:26 Ответить
та дело даже не в обшарпанности. совковая безвкусная и топорная архитектура
08.10.2020 19:41 Ответить
Всё правильно внесли.
08.10.2020 17:52 Ответить
Это памятник архитектуры?
08.10.2020 17:54 Ответить
моя команда молодая...« новые лица» "Леня-космос", летающие ступы-слуги . «порт»."тарелка" на Лыбидской

Знову цвітуть каштани, коли слуги летчики
08.10.2020 18:01 Ответить
Построена коммуняками, по проекту кацапского художника, позорище мля!!!
08.10.2020 19:22 Ответить
Побудована УКРАЇНЦЯМИ.
08.10.2020 19:48 Ответить
Ординцями.
09.10.2020 10:39 Ответить
Мені ніколи не подобалась ця ''тарілка''.
08.10.2020 19:34 Ответить
 
 