КМДА внесла до переліку об'єктів культурної спадщини "тарілку" на Либідській

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації вніс Будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації на вул. Антоновича, 180 ("Тарілка" на Либідській) до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини

Про це повідомили в пресслужбі КМДА, передає Цензор.НЕТ.

Відповідний наказ направлено до Міністерства культури та інформаційної політики України. Наступний крок – надання Мінкультом "тарілці" статусу пам’ятки і занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Як наголошують у Департаменті, це має відбутися якомога швидше, адже будинок інституту є одним із яскравих прикладів радянського модернізму, втілений архітектором Флоріаном Юр’євим.

Раніше міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що "експертною радою МКІП ми вносимо "тарілочку" до реєстру пам'яток архітектури і монументального мистецтва.

"З боку міністерства зробили усе можливе. Передаю естафету КМДА та Віталію Кличко. Вам необхідно внести "тарілку" в список виявлених пам’яток об’єктів культурної спадщини. Тоді ми завершимо процес внесення її до державного реєстру пам’яток місцевого значення", - зазначив він.

Державний реєстр нерухомих пам’яток України – банк даних, сформованих за єдиними ознаками та принципами, що містить відомості про пам’ятки культурної спадщини. Згідно з Порядком обліку об’єктів культурної спадщини (наказ Міністерства культури від 11.03.2013 № 158), суб’єктами прийняття рішення про занесення об’єкта культурної спадщини до Реєстру відповідно до категорії пам’яток є: Кабінет Міністрів – щодо пам’яток національного значення; Міністерство культури – щодо пам’яток місцевого значення.

