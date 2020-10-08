УКР
КМДА внесла до переліку об'єктів культурної спадщини "тарілку" на Либідській

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації вніс Будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації на вул. Антоновича, 180 ("Тарілка" на Либідській) до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини

Про це повідомили в пресслужбі КМДА, передає Цензор.НЕТ.

Відповідний наказ направлено до Міністерства культури та інформаційної політики України. Наступний крок – надання Мінкультом "тарілці" статусу пам’ятки і занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Як наголошують у Департаменті, це має відбутися якомога швидше, адже будинок інституту є одним із яскравих прикладів радянського модернізму, втілений архітектором Флоріаном Юр’євим.

Раніше міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що "експертною радою МКІП ми вносимо "тарілочку" до реєстру пам'яток архітектури і монументального мистецтва.

"З боку міністерства зробили усе можливе. Передаю естафету КМДА та Віталію Кличко. Вам необхідно внести "тарілку" в список виявлених пам’яток об’єктів культурної спадщини. Тоді ми завершимо процес внесення її до державного реєстру пам’яток місцевого значення", - зазначив він.

Державний реєстр нерухомих пам’яток України – банк даних, сформованих за єдиними ознаками та принципами, що містить відомості про пам’ятки культурної спадщини. Згідно з Порядком обліку об’єктів культурної спадщини (наказ Міністерства культури від 11.03.2013 № 158), суб’єктами прийняття рішення про занесення об’єкта культурної спадщини до Реєстру відповідно до категорії пам’яток є: Кабінет Міністрів – щодо пам’яток національного значення; Міністерство культури – щодо пам’яток місцевого значення.

Дивіться також: До дня народження відомого архітектора Флоріана Юр'єва волонтери відреставрували дах культової "тарілки на Либідській". ФОТОрепортаж

архітектура (89) КМДА (2401) Київ (20188) пам'ятник (933) Ткаченко Олександр (509)
Как показывает практика, это не помешает сносу если хорошо занесут в КМДА. Дорога протоптана давно
как по мне обшарпанное убожество
Всё правильно внесли.
Тарілку то внесли... А коли саму будівлю відреставрують? Страхіття таке по серед Києва...
Как показывает практика, это не помешает сносу если хорошо занесут в КМДА. Дорога протоптана давно
как по мне обшарпанное убожество
Як дбали, так і виглядає.
та дело даже не в обшарпанности. совковая безвкусная и топорная архитектура
Всё правильно внесли.
Это памятник архитектуры?
моя команда молодая...« новые лица» "Леня-космос", летающие ступы-слуги . «порт»."тарелка" на Лыбидской

Знову цвітуть каштани, коли слуги летчики
Построена коммуняками, по проекту кацапского художника, позорище мля!!!
Побудована УКРАЇНЦЯМИ.
Ординцями.
Мені ніколи не подобалась ця ''тарілка''.
