РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9777 посетителей онлайн
Новости
4 593 61

Вместо сложившего мандат Вакарчука нардепом от "Голоса" станет ветеран-доброволец Андрей Шараскин (Богема)

Вместо сложившего мандат Вакарчука нардепом от "Голоса" станет ветеран-доброволец Андрей Шараскин (Богема)

После сложения депутатских полномочий Святославом Вакарчуком во фракцию "Голос" в Верховной Раде войдет участник боевых действий, заместитель командующего Украинской добровольческой армии Андрей Шараскин, позывной Богема.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает пресс-служба партии "Голос".

"Андрей Шараскин присоединится к фракции "Голос" в Раде. Андрей Шараскин (позывной Богема) - доброволец, ученый, режиссер и актер. Сейчас он ожидает постановление ЦИК о признании его избранным, чтобы подать документы и стать народным депутатом", - сообщил пресс-секретарь партии Ярема Дух.

Ранее место Святослава Вакарчука в Верховной Раде должна была занять Алина Свидерская, однако она приняла решение остаться в команде партии, но вне парламента, а потому свое место в ВР получил Андрей Шираскин.

"Сегодня прошел последний день, когда она должна подать документы в ЦИК, поэтому автоматически заходит Шараскин. Алина приняла решение оставаться в команде "Голоса", но не заходить в Раду", - уточнил Дух.

С начала августа 2014 до января 2016 Шараскин был участником войны войны на Донбассе. С 2016 года был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам.

В 2019 году Андрей Шираскин стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального Форума "Трансформация Украины".

За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и награду президента Украины - медаль "Участник антитеррористической операции". Также имеет отличие министра обороны "Знак почета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировал народным депутатом Свидерскую вместо сложившего депутатские полномочия Вакарчука

Автор: 

Вакарчук Святослав (354) добровольцы (1209) Голос партия (504) Шараскин Андрей (7)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Незашкваренный чувак в незашкваренную партию. Логично☝
показать весь комментарий
08.10.2020 18:06 Ответить
+10
незашквареный в недошквареную...так вернее
показать весь комментарий
08.10.2020 18:16 Ответить
+7
голос ручна собачка пінчука, мета якої лише одна- відбір голосів в єс та поливання лайном пп.в свій час в голосі дуже розраховували на кааліцію з зеленими- та обісралися! і славко обісрався, і притула скоро теж
показать весь комментарий
08.10.2020 18:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Незашкваренный чувак в незашкваренную партию. Логично☝
показать весь комментарий
08.10.2020 18:06 Ответить
незашквареный в недошквареную...так вернее
показать весь комментарий
08.10.2020 18:16 Ответить
Не подскажешь, кто это в выборном штабе зеленых с Зелей заседает? Просто интересно.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:35 Ответить
Не подскажу. Я за зеленью после 4 марта не слежу. Не интересно
показать весь комментарий
08.10.2020 18:38 Ответить
Тогда кто-же это?

Вместо сложившего мандат Вакарчука нардепом от "Голоса" станет ветеран-доброволец Андрей Шараскин (Богема) - Цензор.НЕТ 7801
показать весь комментарий
08.10.2020 18:41 Ответить
Це шо дійсно Рудик була присутня на початку формування зелених? Ци просто схожа якась жінка?
показать весь комментарий
08.10.2020 20:07 Ответить
Она самая. Фото архивы не горят. Отсюда и ее риторика про главного врага Пороха и соответственное поведение. Финансисты-спонсоры то одни.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:17 Ответить
хош щось в цьому лайні під назвою голос є корисним
показать весь комментарий
08.10.2020 18:07 Ответить
А что в голосе есть не на пользу? Можно конкретно по фактам? К примеру давай номер закона, на котором зашкварился голос? Жду😷
показать весь комментарий
08.10.2020 18:16 Ответить
голос ручна собачка пінчука, мета якої лише одна- відбір голосів в єс та поливання лайном пп.в свій час в голосі дуже розраховували на кааліцію з зеленими- та обісралися! і славко обісрався, і притула скоро теж
показать весь комментарий
08.10.2020 18:20 Ответить
який закон ви маєте на увазі))
показать весь комментарий
08.10.2020 18:29 Ответить
Думаю, що він запитує про будь-який закон, за який проголосував чи розробив Голос і який був би не на користь Україні. По саме розробка законів і голосування за закони є роботою нардепів.
Бо обзивати лайном єдину незашкварену партію в Раді - то є чистої води пропагандонство.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:33 Ответить
Именно👍
показать весь комментарий
08.10.2020 18:35 Ответить
А що на рахунок коаліції з зеленими - не беруть?
показать весь комментарий
08.10.2020 18:43 Ответить
Зелені - домінуюча сила у Раді - для того, щоб робити щось корисне для України у Раді - необхідно співпрацювати з СН - бо без них жодного закони прийняти не можливо.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:46 Ответить
А з ОПЗЖ теж співпрацюватимете?
показать весь комментарий
08.10.2020 18:52 Ответить
А ОПЖЗ хіба щось робить на користь України?

До того ж ви мене питаєте, ніби я у Голосі - це не так, я лише голосував за Голос, але не маю до політики жодного відношення.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:00 Ответить
Добре, питань поки що.. Хоча, а як ви прокоментуєте Гео Лероса про те, що Удар, Зелені, Батьківщина домовилися про коаліцію у Київраді. Яка ваша думка?
показать весь комментарий
08.10.2020 19:18 Ответить
Цілком можливо - ці політичні сили досить близькі за світоглядом.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:03 Ответить
Зеля, вообще-то тоже был незашквареный, пока рот не раскрывал.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:17 Ответить
Давай фактаж, а не свої фантазії, пропагандон.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:31 Ответить
Притулу никто никуда никогда не выберет - все уже наелись.
показать весь комментарий
09.10.2020 06:02 Ответить
А Рахманін, приміром, чим не вгодив? Як на мене, це найрозумніший депутат в нинішньому складі Ради (якщо що,я за Голос не голосував)...
показать весь комментарий
08.10.2020 18:52 Ответить
в порівнянні зі славком- то таки да! але голос то спільне лайно, вляпатися легко, вилізти...
показать весь комментарий
08.10.2020 18:54 Ответить
У порівнянні зо Герасімовим чи Гончаренко - тим більше. Бо куди цім кловунам до Славка, не кажучи вже про Рахманінова.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:01 Ответить
ви ще киву згадайте, чи Зе- ото гіганти мислі
показать весь комментарий
08.10.2020 19:06 Ответить
Ну то - Гончаренко, Ківа в одному ряду - то є інтелектуальне дно Верховної Ради.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:06 Ответить
та де, гончаренку до киви- шо рабіновичу стати патріотом україни
показать весь комментарий
08.10.2020 19:09 Ответить
Та ні, думаю, до Ківи Льоша таки доріс і мабуть, навіть трохи переріс, але лишень трохи - десь до рівня Тищенко.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:12 Ответить
ну то думайте далі. а тим паче гігант мислі наш напівшостий що не день то творить дива
показать весь комментарий
08.10.2020 19:13 Ответить
Ну назвіть мені більшого інтелектуала в нинішній Раді, ніж Рахманін!

Ну немає! Це раніше в Раді були такі глиби, як Чорновіл, Лук'яненко чи Юхновський
показать весь комментарий
08.10.2020 19:39 Ответить
Якщо не помиляюся, Ви дуже сильно за СлавІка були ... таким же страшно вумним його називали. І не за голос голосували ?
показать весь комментарий
09.10.2020 03:50 Ответить
Не був я дуже сильно за нього, я лише писав, що він розумніший за Зе, бо кандидат наук...
показать весь комментарий
09.10.2020 08:42 Ответить
А от Рахманіна дійсно поважаю... І Шараскіна теж
показать весь комментарий
09.10.2020 08:43 Ответить
Не факт
показать весь комментарий
08.10.2020 22:13 Ответить
достойно...надеюсь, рабиновичи теперь распечатают неприкосновенный запас памперсов...
показать весь комментарий
08.10.2020 18:16 Ответить
Вместо сложившего мандат Вакарчука нардепом от "Голоса" станет ветеран-доброволец Андрей Шараскин (Богема) - Цензор.НЕТ 665
показать весь комментарий
08.10.2020 18:39 Ответить
Браво! Пополнение патриотического лагеря! ОПЗЖопники, сдохните вместе со своей кремлёвской крысой шизоидной....
показать весь комментарий
08.10.2020 18:44 Ответить
;Голос; виявився шептуном...
показать весь комментарий
08.10.2020 18:44 Ответить
Якщо до поганої страви додати галюрної приправи - не факт, що це страву виправить і вона стане смачною. Буде видно в майбутньому, чи що ь путнє з того вийде.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:21 Ответить
главное ветеран-доброволец, а про мозги не пишут, они в раде не нужны. главное что бы зеленую кнопку с красной не путал))))
показать весь комментарий
08.10.2020 18:52 Ответить
"доброволец, ученый, режиссер и актер"

"был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам."

Так что с мозгами там все ок - это вам не Кива и не Леша Гончаренко.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:05 Ответить
Тебе в Гуглі забанили? Я тобі допоможу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/Шараскін_Андрій_Андрійович .
Недобре і недостойно громадянина лайном поливати Людину і фронтовика!
показать весь комментарий
08.10.2020 19:10 Ответить
Все логично. Для рейтинга карманной партии нужны незапятнанные тела.
Поэтому тетя в списке подвинулась.
А пипл хавает.
Жри-те
показать весь комментарий
08.10.2020 22:20 Ответить
Вместо сложившего мандат Вакарчука нардепом от "Голоса" станет ветеран-доброволец Андрей Шараскин (Богема) - Цензор.НЕТ 88
показать весь комментарий
08.10.2020 18:55 Ответить
Гадя Петрович Хренова нашего "розлива"?!
показать весь комментарий
08.10.2020 20:07 Ответить
Гут
показать весь комментарий
08.10.2020 18:57 Ответить
Разве он был зам командующего? Ни разу его с Летуном не видел
показать весь комментарий
08.10.2020 18:59 Ответить
Не можуть правильно написати прізвище ... Шираскін ...

Андрію, тобто Ви поділяєте все те, що цей =голосок= уже набалакав ?
Я була здивована, коли ви з ними зв*язалися.
Жаль.
показать весь комментарий
09.10.2020 03:48 Ответить
Если певец Вакарчук ушёл, то при чём тут вообще слово "голос" ?
Называйте как есть: партия "Пук", партия "Стук", партия "Хрясь".
показать весь комментарий
09.10.2020 06:06 Ответить
А лично мне было бы понятнее, если бы БОГЕМА присоединился к ЕС. Это действительно ЕДИНСТВЕННАЯ последовательная патриотическая сила, которая не виляет, как собака хвостом. А "Голос"... фальшивит. Там одна Кира Рудык -еще та "темная лошадка"!
показать весь комментарий
09.10.2020 09:12 Ответить
 
 