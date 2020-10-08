Вместо сложившего мандат Вакарчука нардепом от "Голоса" станет ветеран-доброволец Андрей Шараскин (Богема)
После сложения депутатских полномочий Святославом Вакарчуком во фракцию "Голос" в Верховной Раде войдет участник боевых действий, заместитель командующего Украинской добровольческой армии Андрей Шараскин, позывной Богема.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".
"Андрей Шараскин присоединится к фракции "Голос" в Раде. Андрей Шараскин (позывной Богема) - доброволец, ученый, режиссер и актер. Сейчас он ожидает постановление ЦИК о признании его избранным, чтобы подать документы и стать народным депутатом", - сообщил пресс-секретарь партии Ярема Дух.
Ранее место Святослава Вакарчука в Верховной Раде должна была занять Алина Свидерская, однако она приняла решение остаться в команде партии, но вне парламента, а потому свое место в ВР получил Андрей Шираскин.
"Сегодня прошел последний день, когда она должна подать документы в ЦИК, поэтому автоматически заходит Шараскин. Алина приняла решение оставаться в команде "Голоса", но не заходить в Раду", - уточнил Дух.
С начала августа 2014 до января 2016 Шараскин был участником войны войны на Донбассе. С 2016 года был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам.
В 2019 году Андрей Шираскин стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального Форума "Трансформация Украины".
За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и награду президента Украины - медаль "Участник антитеррористической операции". Также имеет отличие министра обороны "Знак почета".
Бо обзивати лайном єдину незашкварену партію в Раді - то є чистої води пропагандонство.
До того ж ви мене питаєте, ніби я у Голосі - це не так, я лише голосував за Голос, але не маю до політики жодного відношення.
Ну немає! Це раніше в Раді були такі глиби, як Чорновіл, Лук'яненко чи Юхновський
"был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам."
Так что с мозгами там все ок - это вам не Кива и не Леша Гончаренко.
Недобре і недостойно громадянина лайном поливати Людину і фронтовика!
Поэтому тетя в списке подвинулась.
А пипл хавает.
Жри-те
Андрію, тобто Ви поділяєте все те, що цей =голосок= уже набалакав ?
Я була здивована, коли ви з ними зв*язалися.
Жаль.
Называйте как есть: партия "Пук", партия "Стук", партия "Хрясь".