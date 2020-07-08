ЦИК зарегистрировал народным депутатом Свидерскую вместо сложившего депутатские полномочия Вакарчука
На своем заседании ЦИК зарегистрировал народным депутатом Алину Свидерскую, вместо сложившего мандат Святослава Вакарчука.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщет пресс-служба ЦИК.
В сообщении отмечается: "8 июля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе Свидерскую Алину Валерьевну, 1989 года рождения, образование высшее, директора ООО "Айсе Хидр Юкрейн", которая проживает в городе Киеве, члена Политической Партии "Голос", включенную в избирательный список Политической Партии "Голос" под № 19.
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Решение принято в связи с поступлением в ЦИК решение Внеочередного съезда Политической Партии "Голос" от 26 июня 2020 года и выписки из протокола этого съезда о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Вакарчука С.И., избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе от этой политической партии, в связи с его выходом из состава соответствующей фракции в Верховной Раде Украины девятого созыва".
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По данным "Опоры", Алина Свидерская является женой бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, который работал в правительстве премьера Алексея Гончарука.
кандидат в народные депутаты Алина Свидерская выдвинула идею от партии, о повышении заработной платы народным депутатам, так как работа депутатов очень привередлива, а в случае повышения оплаты за свой труд у них будет стимул работать в интересах людей.
А українців зараз 24,45%.
Господи, мы. и старый и малый когда-то слушали песни этого ******* не именно Вакарчука а именно ансамль Океан Эльзы с Вакарчуком..
Удалил с флешки в машине этого засранца. И вам советую.
позицією, які не замішані в корупції, що вам ще недоумкам потрібно. Щоб вони вас навчили за собою сміття прибирати.
"..Ти вийшла заміж за весну
Мені лишила осінь
І запах твоїх сосен
Машина їде по шосе
Вона мене туди несе
Де я не був ще досі
Там чути запах сосен.."