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ЦИК зарегистрировал народным депутатом Свидерскую вместо сложившего депутатские полномочия Вакарчука

ЦИК зарегистрировал народным депутатом Свидерскую вместо сложившего депутатские полномочия Вакарчука

На своем заседании ЦИК зарегистрировал народным депутатом Алину Свидерскую, вместо сложившего мандат Святослава Вакарчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщет пресс-служба ЦИК. 

 В сообщении отмечается: "8 июля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе Свидерскую Алину Валерьевну, 1989 года рождения, образование высшее, директора ООО "Айсе Хидр Юкрейн", которая проживает в городе Киеве, члена Политической Партии "Голос", включенную в избирательный список Политической Партии "Голос" под № 19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Место Вакарчука в Раде может занять Свидерская - жена экс-министра обороны Загороднюка, - "ОПОРА"

Решение принято в связи с поступлением в ЦИК решение Внеочередного съезда Политической Партии "Голос" от 26 июня 2020 года и выписки из протокола этого съезда о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Вакарчука С.И., избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе от этой политической партии, в связи с его выходом из состава соответствующей фракции в Верховной Раде Украины девятого созыва".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "Голос" на внеочередном съезде лишила мандата Вакарчука. ФОТО

Автор: 

Вакарчук Святослав (353) ЦИК (3644) Голос партия (499) Свидерская (2)


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Топ комментарии
+9
ЦИК зарегистрировал народным депутатом Свидерскую вместо сложившего депутатские полномочия Вакарчука - Цензор.НЕТ 1124
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08.07.2020 18:29
+6
ЦИК зарегистрировал народным депутатом Свидерскую вместо сложившего депутатские полномочия Вакарчука - Цензор.НЕТ 9281
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08.07.2020 18:24
+6
Был один Вакарчук. Но оказался пальцем сделанный.
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08.07.2020 18:29
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ЦИК зарегистрировал народным депутатом Свидерскую вместо сложившего депутатские полномочия Вакарчука - Цензор.НЕТ 9281
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08.07.2020 18:24 Ответить
замість "я не здамся без бою" - Вакарчук решив таки здатися... Але то його шлях..

По данным "Опоры", Алина Свидерская является женой бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, который работал в правительстве премьера Алексея Гончарука.
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08.07.2020 18:32 Ответить
все что нужно знать о Свидерской

кандидат в народные депутаты Алина Свидерская выдвинула идею от партии, о повышении заработной платы народным депутатам, так как работа депутатов очень привередлива, а в случае повышения оплаты за свой труд у них будет стимул работать в интересах людей.
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08.07.2020 19:00 Ответить
А чому не Марув? Або Данилка?
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08.07.2020 18:25 Ответить
а у нее есть голос, петь умеет?)
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08.07.2020 18:26 Ответить
вона танцює!)
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08.07.2020 18:29 Ответить
Під музику?
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08.07.2020 18:34 Ответить
Свидерская,Бужанский,Дубинский,Зеленский,Коломойский и т. д. Украинцы у власти остались?!
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08.07.2020 18:26 Ответить
Был один Вакарчук. Но оказался пальцем сделанный.
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08.07.2020 18:29 Ответить
Давайте з іншої сторони - він завів у Раду проукраїнську партію (я думаю, що в ній зібралися самі толкові депутати), якби не "Голос" зайшов би якийсь Гондон з Смешко. А те що він мав мужності сказати, що депутат з нього "пальцем сделанный", то як на мене, це наоборот плюс - надіюсь Свідерська буде на рівні своїх колег по партії.
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09.07.2020 09:01 Ответить
Це питання до 73,22% хохлів.
А українців зараз 24,45%.
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08.07.2020 18:37 Ответить
Да.., Рабинович, Кернес, Иоффе, Лерос, Суркис и многие другие..
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08.07.2020 18:46 Ответить
ещё Тимошенко(Григян)
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08.07.2020 18:52 Ответить
Значит скоро будет концерт Вакарчука....
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08.07.2020 18:27 Ответить
тільки Вакарчук в змозі двічи всупити в лайно на тому ж самому місці!
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08.07.2020 18:28 Ответить
Только зачем украинцы выбирали этого малохольного 2 раза?
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08.07.2020 18:31 Ответить
а українці вступають у лайно кожні пять років, нажаль!
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08.07.2020 18:34 Ответить
Не плутай українців з хахлами.
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08.07.2020 18:38 Ответить
він ще й третій раз туди полізе..
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08.07.2020 18:33 Ответить
теперь будет с кого за айсы бубочке спросить...
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08.07.2020 18:29 Ответить
ЦИК зарегистрировал народным депутатом Свидерскую вместо сложившего депутатские полномочия Вакарчука - Цензор.НЕТ 1124
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08.07.2020 18:29 Ответить
два новых лица в украинской политике
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08.07.2020 19:08 Ответить
Главное, чтобы люмпен в новые лица поверил.
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08.07.2020 19:47 Ответить
Чуєте грюкіт? То Славік з черешні впав.
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08.07.2020 18:35 Ответить
Славик совсем от плана чердаком поехал ...
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08.07.2020 18:46 Ответить
вакарчук- говнюк
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08.07.2020 18:49 Ответить
Просто Славко.
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08.07.2020 18:54 Ответить
До какого идмотизма нужно было Славику и их ансамблю дойти, что-бы сделать себя статистическими идиотами при Масляковском КВН-95-квартете.
Господи, мы. и старый и малый когда-то слушали песни этого ******* не именно Вакарчука а именно ансамль Океан Эльзы с Вакарчуком..
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08.07.2020 19:01 Ответить
Теперь лысоватый и косящий под молодого, Славко, будет скакать по сцене, обливаясь потом, и петь, - Я ОБІСРАВСЯ БЕЗ БОЮ!!!!!
Удалил с флешки в машине этого засранца. И вам советую.
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08.07.2020 19:13 Ответить
Посмотрим за какое время умницу Свидерскую перевоспитает Верховная Рада.
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08.07.2020 19:34 Ответить
Скільки гімга на Вакарчука льють в коментах особи які для України нічого корисного не зробили, він привів в парламент команду людей з проукраїнською
позицією, які не замішані в корупції, що вам ще недоумкам потрібно. Щоб вони вас навчили за собою сміття прибирати.
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08.07.2020 20:13 Ответить
Їй богу, писав свій пост ще не добравшись до Вашого. Наші думки повністю співпадають.
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09.07.2020 09:03 Ответить
Океан Эльзы стадионы уже не сможет собрать...
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08.07.2020 21:37 Ответить
CЛАВКО!!! ДАФАЙ КОНЦЕРТ В БОСТОНЕ! ЖДЕМ
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08.07.2020 22:42 Ответить
Славко щось знав, напевно
"..Ти вийшла заміж за весну
Мені лишила осінь
І запах твоїх сосен
Машина їде по шосе
Вона мене туди несе
Де я не був ще досі
Там чути запах сосен.."
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08.07.2020 23:16 Ответить
 
 