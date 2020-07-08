ЦИК зарегистрировал народным депутатом Свидерскую вместо сложившего депутатские полномочия Вакарчука

На своем заседании ЦИК зарегистрировал народным депутатом Алину Свидерскую, вместо сложившего мандат Святослава Вакарчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщет пресс-служба ЦИК.

В сообщении отмечается: "8 июля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе Свидерскую Алину Валерьевну, 1989 года рождения, образование высшее, директора ООО "Айсе Хидр Юкрейн", которая проживает в городе Киеве, члена Политической Партии "Голос", включенную в избирательный список Политической Партии "Голос" под № 19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Место Вакарчука в Раде может занять Свидерская - жена экс-министра обороны Загороднюка, - "ОПОРА"

Решение принято в связи с поступлением в ЦИК решение Внеочередного съезда Политической Партии "Голос" от 26 июня 2020 года и выписки из протокола этого съезда о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Вакарчука С.И., избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе от этой политической партии, в связи с его выходом из состава соответствующей фракции в Верховной Раде Украины девятого созыва".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "Голос" на внеочередном съезде лишила мандата Вакарчука. ФОТО