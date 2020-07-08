ЦВК зареєструвала народною депутаткою Свідерську замість Вакарчука, який склав депутатські повноваження

На своєму засіданні ЦВК зареєструвала народним депутатом Аліну Свідерську, замість Святослава Вакарчука, який склав мандат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

У повідомленні зазначається: "8 липня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія визнала обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Свідерську Аліну Валеріївну, 1989 року народження, освіта вища, директорку ТОВ "Айсе Хідр Юкрейн", яка проживає в місті Києві, члена Політичної Партії "Голос", включену до виборчого списку Політичної Партії "Голос" під № 19.

Рішення прийнято у зв'язку з надходженням до ЦВК рішення Позачергового з'їзду Політичної Партії "Голос" від 26 червня 2020 року і виписки з протоколу цього з'їзду про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вакарчука С.І., обраного на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від цієї політичної партії, у зв'язку з його виходом зі складу відповідної фракції у Верховній Раді України дев'ятого скликання".

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