ЦВК зареєструвала народною депутаткою Свідерську замість Вакарчука, який склав депутатські повноваження
На своєму засіданні ЦВК зареєструвала народним депутатом Аліну Свідерську, замість Святослава Вакарчука, який склав мандат.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.
У повідомленні зазначається: "8 липня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія визнала обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Свідерську Аліну Валеріївну, 1989 року народження, освіта вища, директорку ТОВ "Айсе Хідр Юкрейн", яка проживає в місті Києві, члена Політичної Партії "Голос", включену до виборчого списку Політичної Партії "Голос" під № 19.
Рішення прийнято у зв'язку з надходженням до ЦВК рішення Позачергового з'їзду Політичної Партії "Голос" від 26 червня 2020 року і виписки з протоколу цього з'їзду про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вакарчука С.І., обраного на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від цієї політичної партії, у зв'язку з його виходом зі складу відповідної фракції у Верховній Раді України дев'ятого скликання".
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По данным "Опоры", Алина Свидерская является женой бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, который работал в правительстве премьера Алексея Гончарука.
кандидат в народные депутаты Алина Свидерская выдвинула идею от партии, о повышении заработной платы народным депутатам, так как работа депутатов очень привередлива, а в случае повышения оплаты за свой труд у них будет стимул работать в интересах людей.
А українців зараз 24,45%.
Господи, мы. и старый и малый когда-то слушали песни этого ******* не именно Вакарчука а именно ансамль Океан Эльзы с Вакарчуком..
Удалил с флешки в машине этого засранца. И вам советую.
позицією, які не замішані в корупції, що вам ще недоумкам потрібно. Щоб вони вас навчили за собою сміття прибирати.
"..Ти вийшла заміж за весну
Мені лишила осінь
І запах твоїх сосен
Машина їде по шосе
Вона мене туди несе
Де я не був ще досі
Там чути запах сосен.."