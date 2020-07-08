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ЦВК зареєструвала народною депутаткою Свідерську замість Вакарчука, який склав депутатські повноваження

ЦВК зареєструвала народною депутаткою Свідерську замість Вакарчука, який склав депутатські повноваження

На своєму засіданні ЦВК зареєструвала народним депутатом Аліну Свідерську, замість Святослава Вакарчука, який склав мандат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

У повідомленні зазначається: "8 липня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія визнала обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Свідерську Аліну Валеріївну, 1989 року народження, освіта вища, директорку ТОВ "Айсе Хідр Юкрейн", яка проживає в місті Києві, члена Політичної Партії "Голос", включену до виборчого списку Політичної Партії "Голос" під № 19.

Рішення прийнято у зв'язку з надходженням до ЦВК рішення Позачергового з'їзду Політичної Партії "Голос" від 26 червня 2020 року і виписки з протоколу цього з'їзду про дострокове припинення повноважень народного депутата України Вакарчука С.І., обраного на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від цієї політичної партії, у зв'язку з його виходом зі складу відповідної фракції у Верховній Раді України дев'ятого скликання".

Дивіться також: Партія "Голос" на позачерговому з'їзді позбавила мандата Вакарчука. ФОТО

Автор: 

Вакарчук Святослав (242) ЦВК (1177) Голос партія (512) Свідерська Аліна (2)


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Топ коментарі
+9
ЦИК зарегистрировал народным депутатом Свидерскую вместо сложившего депутатские полномочия Вакарчука - Цензор.НЕТ 1124
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08.07.2020 18:29
+6
ЦИК зарегистрировал народным депутатом Свидерскую вместо сложившего депутатские полномочия Вакарчука - Цензор.НЕТ 9281
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08.07.2020 18:24
+6
Был один Вакарчук. Но оказался пальцем сделанный.
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08.07.2020 18:29
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ЦИК зарегистрировал народным депутатом Свидерскую вместо сложившего депутатские полномочия Вакарчука - Цензор.НЕТ 9281
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08.07.2020 18:24 Відповісти
замість "я не здамся без бою" - Вакарчук решив таки здатися... Але то його шлях..

По данным "Опоры", Алина Свидерская является женой бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, который работал в правительстве премьера Алексея Гончарука.
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08.07.2020 18:32 Відповісти
все что нужно знать о Свидерской

кандидат в народные депутаты Алина Свидерская выдвинула идею от партии, о повышении заработной платы народным депутатам, так как работа депутатов очень привередлива, а в случае повышения оплаты за свой труд у них будет стимул работать в интересах людей.
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08.07.2020 19:00 Відповісти
А чому не Марув? Або Данилка?
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08.07.2020 18:25 Відповісти
а у нее есть голос, петь умеет?)
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08.07.2020 18:26 Відповісти
вона танцює!)
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08.07.2020 18:29 Відповісти
Під музику?
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08.07.2020 18:34 Відповісти
Свидерская,Бужанский,Дубинский,Зеленский,Коломойский и т. д. Украинцы у власти остались?!
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08.07.2020 18:26 Відповісти
Был один Вакарчук. Но оказался пальцем сделанный.
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08.07.2020 18:29 Відповісти
Давайте з іншої сторони - він завів у Раду проукраїнську партію (я думаю, що в ній зібралися самі толкові депутати), якби не "Голос" зайшов би якийсь Гондон з Смешко. А те що він мав мужності сказати, що депутат з нього "пальцем сделанный", то як на мене, це наоборот плюс - надіюсь Свідерська буде на рівні своїх колег по партії.
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09.07.2020 09:01 Відповісти
Це питання до 73,22% хохлів.
А українців зараз 24,45%.
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08.07.2020 18:37 Відповісти
Да.., Рабинович, Кернес, Иоффе, Лерос, Суркис и многие другие..
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08.07.2020 18:46 Відповісти
ещё Тимошенко(Григян)
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08.07.2020 18:52 Відповісти
Значит скоро будет концерт Вакарчука....
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08.07.2020 18:27 Відповісти
тільки Вакарчук в змозі двічи всупити в лайно на тому ж самому місці!
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08.07.2020 18:28 Відповісти
Только зачем украинцы выбирали этого малохольного 2 раза?
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08.07.2020 18:31 Відповісти
а українці вступають у лайно кожні пять років, нажаль!
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08.07.2020 18:34 Відповісти
Не плутай українців з хахлами.
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08.07.2020 18:38 Відповісти
він ще й третій раз туди полізе..
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08.07.2020 18:33 Відповісти
теперь будет с кого за айсы бубочке спросить...
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08.07.2020 18:29 Відповісти
ЦИК зарегистрировал народным депутатом Свидерскую вместо сложившего депутатские полномочия Вакарчука - Цензор.НЕТ 1124
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08.07.2020 18:29 Відповісти
два новых лица в украинской политике
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08.07.2020 19:08 Відповісти
Главное, чтобы люмпен в новые лица поверил.
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08.07.2020 19:47 Відповісти
Чуєте грюкіт? То Славік з черешні впав.
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08.07.2020 18:35 Відповісти
Славик совсем от плана чердаком поехал ...
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08.07.2020 18:46 Відповісти
вакарчук- говнюк
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08.07.2020 18:49 Відповісти
Просто Славко.
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08.07.2020 18:54 Відповісти
До какого идмотизма нужно было Славику и их ансамблю дойти, что-бы сделать себя статистическими идиотами при Масляковском КВН-95-квартете.
Господи, мы. и старый и малый когда-то слушали песни этого ******* не именно Вакарчука а именно ансамль Океан Эльзы с Вакарчуком..
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08.07.2020 19:01 Відповісти
Теперь лысоватый и косящий под молодого, Славко, будет скакать по сцене, обливаясь потом, и петь, - Я ОБІСРАВСЯ БЕЗ БОЮ!!!!!
Удалил с флешки в машине этого засранца. И вам советую.
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08.07.2020 19:13 Відповісти
Посмотрим за какое время умницу Свидерскую перевоспитает Верховная Рада.
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08.07.2020 19:34 Відповісти
Скільки гімга на Вакарчука льють в коментах особи які для України нічого корисного не зробили, він привів в парламент команду людей з проукраїнською
позицією, які не замішані в корупції, що вам ще недоумкам потрібно. Щоб вони вас навчили за собою сміття прибирати.
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08.07.2020 20:13 Відповісти
Їй богу, писав свій пост ще не добравшись до Вашого. Наші думки повністю співпадають.
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09.07.2020 09:03 Відповісти
Океан Эльзы стадионы уже не сможет собрать...
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08.07.2020 21:37 Відповісти
CЛАВКО!!! ДАФАЙ КОНЦЕРТ В БОСТОНЕ! ЖДЕМ
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08.07.2020 22:42 Відповісти
Славко щось знав, напевно
"..Ти вийшла заміж за весну
Мені лишила осінь
І запах твоїх сосен
Машина їде по шосе
Вона мене туди несе
Де я не був ще досі
Там чути запах сосен.."
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08.07.2020 23:16 Відповісти
 
 