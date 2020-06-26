УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9063 відвідувача онлайн
Новини Фото
4 764 44

Партія "Голос" на позачерговому з'їзді позбавила мандата Вакарчука. ФОТО

Політична партія "Голос" 26 червня провела позачерговий з'їзд, на якому припинила повноваження народного депутата Святослава Вакарчука.

Про це повідомила пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, Верховна Рада не залишила мені вибору, хоч я і сподівався на повагу колег до рішення вільної людини. Тому сьогодні я звертаюсь до найближчих людей, членів партії, прошу задовільнити моє прохання і припинити повноваження народного депутата. При цьому я і надалі залишатимуся членом партії настільки довго, наскільки буду приносити користь партії, і поки партія сприятиме європейському розвитку країни. Моє бажання допомагати "Голосу" залишається, я готовий робити це і надалі", - сказав Вакарчук звертаючись до делегатів з'їзду.

Партія Голос на позачерговому зїзді позбавила мандата Вакарчука 01

Зазначається, що після припинення депутатських повноважень Вакарчук залишається членом партії, а в парламентську фракцію "Голосу" увійде наступний кандидат з передвиборчого списку юрист і правозахисник Аліна Свідерська.

Про це така ж Вакарчук написав у Facebook.

"Я дякую делегатам з’їзду за повагу до мого рішення. Залишаюсь активним членом партії Голос. Буду допомагати всім, чим зможу і там, де буду корисним. Дякую кожному члену фракції Голос за те, що створили таку команду в парламенті. Так тримати. Слава Україні", - написав він.

З'їзд партії "Голос" також затвердив оновлений статут партії. Нова редакція статуту деталізує процедури створення місцевих партійних організацій. Як зазначили в партії, це важливо для ефективної роботи організацій "Голосу" для перемоги на місцевих виборах.

Читайте: Вихід Вакарчука негативно вплине на рейтинги "Голосу", але тільки в короткостроковій перспективі, - лідерка партії Рудик

Автор: 

Вакарчук Святослав (242) Голос партія (512)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Таки здався без бою
показати весь коментар
26.06.2020 15:05
+15
ох, славик, полит. лузер.....
первый раз трагедия, второй - фарс
показати весь коментар
26.06.2020 15:06
+10
за бабло, привел говно и пошел опять спивать, но не рассчитал, теперь сам в говне
показати весь коментар
26.06.2020 15:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поёт он хорошо . Для чего надо было вымазываться в политическое дерьмо ?
показати весь коментар
26.06.2020 15:04 Відповісти
за бабло, привел говно и пошел опять спивать, но не рассчитал, теперь сам в говне
показати весь коментар
26.06.2020 15:07 Відповісти
говно это ты
показати весь коментар
26.06.2020 15:14 Відповісти
100 % за бабки оно пошло, размать рейтинги
показати весь коментар
26.06.2020 16:36 Відповісти
Який рейтинг , Голосята вже давно лягли під Пороха разом з рейтингом.
показати весь коментар
26.06.2020 17:10 Відповісти
Да харчит он, а не поёт!
показати весь коментар
26.06.2020 15:32 Відповісти
Таки здався без бою
показати весь коментар
26.06.2020 15:05 Відповісти
Сдаются бойцы в безвыходной ситуации,а этот славик просто ОБІСРАВСЯ без бою.
показати весь коментар
26.06.2020 15:31 Відповісти
так рада не відпустила, а партія може тільки партійного члєна лішіть, а не діпутацької мандати
показати весь коментар
26.06.2020 15:06 Відповісти
шо ж у вас сексизм сплошной, то члєн, то *****ти
показати весь коментар
26.06.2020 15:09 Відповісти
а йа нікаво нє діскрімінірую
показати весь коментар
26.06.2020 15:27 Відповісти
Так йому і сказали:
Мандати здавай, Славко, ***** ти.
показати весь коментар
26.06.2020 20:31 Відповісти
а потом собраться всем Президиумом и дать Обожеславу коллективных трыньдюлей ногами..
показати весь коментар
26.06.2020 15:06 Відповісти
ох, славик, полит. лузер.....
первый раз трагедия, второй - фарс
показати весь коментар
26.06.2020 15:06 Відповісти
А если третьий - то привычка.
показати весь коментар
26.06.2020 15:52 Відповісти
Стартанул бы раньше, без метаний и мычания, стал бы президентом. А так это какой-то позор.
показати весь коментар
26.06.2020 15:07 Відповісти
Не было у него шансов стать президентом.
А подкосили его неуплаченные налоги.
показати весь коментар
26.06.2020 15:09 Відповісти
Были. Слава был достаточно популярен на Востоке. В любом случае, ему надо было идти, забирать голоса у этого совка Зеленского.
показати весь коментар
26.06.2020 15:16 Відповісти
Он забрал голоса у Порошенко.
Слава - Порошенко в шортиках.
И голоса, которыке потеряет Зеленский к Порошенко не перейдут.
Порошенко перейдут голоса Вакарчука.
показати весь коментар
26.06.2020 15:23 Відповісти
но не за одбор голосов у моники платил пинчук
показати весь коментар
26.06.2020 15:24 Відповісти
Да концертики - то є чорний налік
показати весь коментар
26.06.2020 16:37 Відповісти
Славко виявився слабим, як колхозне вино
показати весь коментар
26.06.2020 15:07 Відповісти
У нас не опечатка, за вино? Рифмуется то як г...но.
показати весь коментар
26.06.2020 15:29 Відповісти
У г...вна колхозного набагато більше користі для людей ніж у цьго двохразового га...дона праного.
показати весь коментар
26.06.2020 16:39 Відповісти
Голоса больше нет.
И не будет.
показати весь коментар
26.06.2020 15:08 Відповісти
какого х, чел с таким образованием вляпывается в политику? ладно бы думать не умел, а только воровать, как все остальные.
показати весь коментар
26.06.2020 15:10 Відповісти
Там-там-там де, тебе, курва, нема...Политик из тебя-как с трамвая хеджехог.
показати весь коментар
26.06.2020 15:15 Відповісти
Я не "здамся" без бою...о...єу....
и так два часа
или Гопстоп мы подошли из-за угла....
показати весь коментар
26.06.2020 15:17 Відповісти
Вакарчук виявився ненадійним чуваком. Пішов на бій - міцно стій, а по-російські це звучить, як "взялся за гуж, не говори, что не дюж". А Славко здриснув. Вже вдруге. Це йому буде зараховано якщо раптом піде на президентські вибори.
показати весь коментар
26.06.2020 15:20 Відповісти
У Славка не попа, а баррометр-анероид. Он этим своим баррометром чувствует, что скоро будут бить. И не только ногами и не только по голове. Начнут с депутатов ОПГ "Враг народа" с ОПЖЗ, ну и тем кто в партейке "Глотка" так же перепадёт. Аккурат за компашкой старухи-колясочницы.
показати весь коментар
26.06.2020 15:28 Відповісти
Другий самострєл, гівняною кулею,відбувся...
показати весь коментар
26.06.2020 15:22 Відповісти
Не розумію,а навіщо взагалі потрібно було всю цю катавасію починати? Ну співав би собі і далі,збирав стадіони.Так ні, знову поліз чомусь у політику,деяка частка виборців йому навіть і повірила,і що тепер? І що характерно,все це повторюється вже вдруге. Отака вона,гнила інтелігенція...
показати весь коментар
26.06.2020 15:22 Відповісти
АНОНС! НОВЫЙ АЛЬБОМ С.ВАКАРЧУКА!
"Я ОБІСРАВСЯ БЕЗ БОЮ!"
показати весь коментар
26.06.2020 15:24 Відповісти
Таки да, Ельза всралась не без бою.
20 голосів відібрала від Порошенка.
показати весь коментар
26.06.2020 15:25 Відповісти
Как можно было голосовать за чмошника, который уже отказывался от депутатства?
показати весь коментар
26.06.2020 15:35 Відповісти
Клоуны законтачинные...
показати весь коментар
26.06.2020 15:39 Відповісти
Соросята тирлуються.
показати весь коментар
26.06.2020 15:55 Відповісти
Морально дегенеративна людина, може психічно хвора
показати весь коментар
26.06.2020 15:59 Відповісти
Позбавили мандата, а кожанку і маузер також відібрали?
показати весь коментар
26.06.2020 16:12 Відповісти
іди Славко іди. і більше ніколи неповертайся...з тебе політик як з гівна пуля. а ще хотів в президенти...гиги, через пів рок б здався і здувся на посту президента, бо не витримав би критики и прокльонів народу... забіг би і плакався десь там дома в сльозах... куди тобі політика? співай ото краще всім буде...((
показати весь коментар
26.06.2020 16:32 Відповісти
Як в першу революцію затягнув ботів під своїм іменем потім звалив звідти...
Гроші не пахнуть..
Але реально Вакарчук розуміє що це болото не його а якщо почне виступати то чекає доля Скрябіна
показати весь коментар
26.06.2020 16:36 Відповісти
Хорошая партия,люди в ней хорошие,а вот глава партии никудышний.Вернее уже бывший глава.
показати весь коментар
26.06.2020 16:51 Відповісти
Теперь сява без манды
показати весь коментар
26.06.2020 16:53 Відповісти
сцикун
показати весь коментар
26.06.2020 21:07 Відповісти
 
 