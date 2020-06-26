Партія "Голос" на позачерговому з'їзді позбавила мандата Вакарчука. ФОТО

Політична партія "Голос" 26 червня провела позачерговий з'їзд, на якому припинила повноваження народного депутата Святослава Вакарчука.

Про це повідомила пресслужба партії, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, Верховна Рада не залишила мені вибору, хоч я і сподівався на повагу колег до рішення вільної людини. Тому сьогодні я звертаюсь до найближчих людей, членів партії, прошу задовільнити моє прохання і припинити повноваження народного депутата. При цьому я і надалі залишатимуся членом партії настільки довго, наскільки буду приносити користь партії, і поки партія сприятиме європейському розвитку країни. Моє бажання допомагати "Голосу" залишається, я готовий робити це і надалі", - сказав Вакарчук звертаючись до делегатів з'їзду.

Зазначається, що після припинення депутатських повноважень Вакарчук залишається членом партії, а в парламентську фракцію "Голосу" увійде наступний кандидат з передвиборчого списку юрист і правозахисник Аліна Свідерська.

Про це така ж Вакарчук написав у Facebook.

"Я дякую делегатам з’їзду за повагу до мого рішення. Залишаюсь активним членом партії Голос. Буду допомагати всім, чим зможу і там, де буду корисним. Дякую кожному члену фракції Голос за те, що створили таку команду в парламенті. Так тримати. Слава Україні", - написав він.

З'їзд партії "Голос" також затвердив оновлений статут партії. Нова редакція статуту деталізує процедури створення місцевих партійних організацій. Як зазначили в партії, це важливо для ефективної роботи організацій "Голосу" для перемоги на місцевих виборах.

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