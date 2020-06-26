Партия "Голос" на внеочередном съезде лишила мандата Вакарчука. ФОТО

Политическая партия "Голос" 26 июня провела внеочередной съезд, на котором прекратила полномочия народного депутата Святослава Вакарчука.

Об этом сообщила пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся уважения коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата. При этом я и в дальнейшем буду оставаться членом партии настолько долго, насколько буду приносить пользу партии, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны. Мое желание помогать "Голосу" остается, я готов делать это и в дальнейшем", - сказал Вакарчук обращаясь к делегатам съезда.

Отмечается, что после прекращения депутатских полномочий Вакарчук остается членом партии, а в парламентскую фракцию "Голоса" войдет следующий кандидат из предвыборного списка юрист и правозащитник Алина Свидерская.

Об этом такая же Вакарчук написал в Facebook.

"Я благодарю делегатов съезда за уважение к моему решению. Остаюсь активным членом партии Голос. Буду помогать всем, чем смогу и там, где буду полезен. Спасибо каждому члену фракции "Голос" за то, что создали такую команду в парламенте. Так держать. Слава Украине", - написал он.

Съезд партии "Голос" также утвердил обновленный устав партии. Новая редакция устава детализирует процедуры создания местных партийных организаций. Как отметили в партии, это важно для эффективной работы организаций "Голоса" для победы на местных выборах.

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