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Партия "Голос" на внеочередном съезде лишила мандата Вакарчука. ФОТО

Политическая партия "Голос" 26 июня провела внеочередной съезд, на котором прекратила полномочия народного депутата Святослава Вакарчука.

Об этом сообщила пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся уважения коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата. При этом я и в дальнейшем буду оставаться членом партии настолько долго, насколько буду приносить пользу партии, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны. Мое желание помогать "Голосу" остается, я готов делать это и в дальнейшем", - сказал Вакарчук обращаясь к делегатам съезда.

Партия Голос на внеочередном съезде лишила мандата Вакарчука 01

Отмечается, что после прекращения депутатских полномочий Вакарчук остается членом партии, а в парламентскую фракцию "Голоса" войдет следующий кандидат из предвыборного списка юрист и правозащитник Алина Свидерская.

Об этом такая же Вакарчук написал в Facebook.

"Я благодарю делегатов съезда за уважение к моему решению. Остаюсь активным членом партии Голос. Буду помогать всем, чем смогу и там, где буду полезен. Спасибо каждому члену фракции "Голос" за то, что создали такую команду в парламенте. Так держать. Слава Украине", - написал он.

Съезд партии "Голос" также утвердил обновленный устав партии. Новая редакция устава детализирует процедуры создания местных партийных организаций. Как отметили в партии, это важно для эффективной работы организаций "Голоса" для победы на местных выборах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уход Вакарчука негативно повлияет на рейтинги "Голоса", но только в краткосрочной перспективе, - лидер партии Рудик

Автор: 

Вакарчук Святослав (353) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+15
Таки здався без бою
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26.06.2020 15:05
+15
ох, славик, полит. лузер.....
первый раз трагедия, второй - фарс
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26.06.2020 15:06
+10
за бабло, привел говно и пошел опять спивать, но не рассчитал, теперь сам в говне
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26.06.2020 15:07
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Поёт он хорошо . Для чего надо было вымазываться в политическое дерьмо ?
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26.06.2020 15:04 Ответить
за бабло, привел говно и пошел опять спивать, но не рассчитал, теперь сам в говне
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26.06.2020 15:07 Ответить
говно это ты
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26.06.2020 15:14 Ответить
100 % за бабки оно пошло, размать рейтинги
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26.06.2020 16:36 Ответить
Який рейтинг , Голосята вже давно лягли під Пороха разом з рейтингом.
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26.06.2020 17:10 Ответить
Да харчит он, а не поёт!
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26.06.2020 15:32 Ответить
Таки здався без бою
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26.06.2020 15:05 Ответить
Сдаются бойцы в безвыходной ситуации,а этот славик просто ОБІСРАВСЯ без бою.
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26.06.2020 15:31 Ответить
так рада не відпустила, а партія може тільки партійного члєна лішіть, а не діпутацької мандати
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26.06.2020 15:06 Ответить
шо ж у вас сексизм сплошной, то члєн, то *****ти
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26.06.2020 15:09 Ответить
а йа нікаво нє діскрімінірую
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26.06.2020 15:27 Ответить
Так йому і сказали:
Мандати здавай, Славко, ***** ти.
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26.06.2020 20:31 Ответить
а потом собраться всем Президиумом и дать Обожеславу коллективных трыньдюлей ногами..
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26.06.2020 15:06 Ответить
ох, славик, полит. лузер.....
первый раз трагедия, второй - фарс
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26.06.2020 15:06 Ответить
А если третьий - то привычка.
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26.06.2020 15:52 Ответить
Стартанул бы раньше, без метаний и мычания, стал бы президентом. А так это какой-то позор.
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26.06.2020 15:07 Ответить
Не было у него шансов стать президентом.
А подкосили его неуплаченные налоги.
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26.06.2020 15:09 Ответить
Были. Слава был достаточно популярен на Востоке. В любом случае, ему надо было идти, забирать голоса у этого совка Зеленского.
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26.06.2020 15:16 Ответить
Он забрал голоса у Порошенко.
Слава - Порошенко в шортиках.
И голоса, которыке потеряет Зеленский к Порошенко не перейдут.
Порошенко перейдут голоса Вакарчука.
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26.06.2020 15:23 Ответить
но не за одбор голосов у моники платил пинчук
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26.06.2020 15:24 Ответить
Да концертики - то є чорний налік
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26.06.2020 16:37 Ответить
Славко виявився слабим, як колхозне вино
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26.06.2020 15:07 Ответить
У нас не опечатка, за вино? Рифмуется то як г...но.
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26.06.2020 15:29 Ответить
У г...вна колхозного набагато більше користі для людей ніж у цьго двохразового га...дона праного.
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26.06.2020 16:39 Ответить
Голоса больше нет.
И не будет.
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26.06.2020 15:08 Ответить
какого х, чел с таким образованием вляпывается в политику? ладно бы думать не умел, а только воровать, как все остальные.
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26.06.2020 15:10 Ответить
Там-там-там де, тебе, курва, нема...Политик из тебя-как с трамвая хеджехог.
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26.06.2020 15:15 Ответить
Я не "здамся" без бою...о...єу....
и так два часа
или Гопстоп мы подошли из-за угла....
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26.06.2020 15:17 Ответить
Вакарчук виявився ненадійним чуваком. Пішов на бій - міцно стій, а по-російські це звучить, як "взялся за гуж, не говори, что не дюж". А Славко здриснув. Вже вдруге. Це йому буде зараховано якщо раптом піде на президентські вибори.
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26.06.2020 15:20 Ответить
У Славка не попа, а баррометр-анероид. Он этим своим баррометром чувствует, что скоро будут бить. И не только ногами и не только по голове. Начнут с депутатов ОПГ "Враг народа" с ОПЖЗ, ну и тем кто в партейке "Глотка" так же перепадёт. Аккурат за компашкой старухи-колясочницы.
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26.06.2020 15:28 Ответить
Другий самострєл, гівняною кулею,відбувся...
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26.06.2020 15:22 Ответить
Не розумію,а навіщо взагалі потрібно було всю цю катавасію починати? Ну співав би собі і далі,збирав стадіони.Так ні, знову поліз чомусь у політику,деяка частка виборців йому навіть і повірила,і що тепер? І що характерно,все це повторюється вже вдруге. Отака вона,гнила інтелігенція...
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26.06.2020 15:22 Ответить
АНОНС! НОВЫЙ АЛЬБОМ С.ВАКАРЧУКА!
"Я ОБІСРАВСЯ БЕЗ БОЮ!"
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26.06.2020 15:24 Ответить
Таки да, Ельза всралась не без бою.
20 голосів відібрала від Порошенка.
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26.06.2020 15:25 Ответить
Как можно было голосовать за чмошника, который уже отказывался от депутатства?
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26.06.2020 15:35 Ответить
Клоуны законтачинные...
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26.06.2020 15:39 Ответить
Соросята тирлуються.
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26.06.2020 15:55 Ответить
Морально дегенеративна людина, може психічно хвора
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26.06.2020 15:59 Ответить
Позбавили мандата, а кожанку і маузер також відібрали?
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26.06.2020 16:12 Ответить
іди Славко іди. і більше ніколи неповертайся...з тебе політик як з гівна пуля. а ще хотів в президенти...гиги, через пів рок б здався і здувся на посту президента, бо не витримав би критики и прокльонів народу... забіг би і плакався десь там дома в сльозах... куди тобі політика? співай ото краще всім буде...((
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26.06.2020 16:32 Ответить
Як в першу революцію затягнув ботів під своїм іменем потім звалив звідти...
Гроші не пахнуть..
Але реально Вакарчук розуміє що це болото не його а якщо почне виступати то чекає доля Скрябіна
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26.06.2020 16:36 Ответить
Хорошая партия,люди в ней хорошие,а вот глава партии никудышний.Вернее уже бывший глава.
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26.06.2020 16:51 Ответить
Теперь сява без манды
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26.06.2020 16:53 Ответить
сцикун
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26.06.2020 21:07 Ответить
 
 