Партия "Голос" на внеочередном съезде лишила мандата Вакарчука. ФОТО
Политическая партия "Голос" 26 июня провела внеочередной съезд, на котором прекратила полномочия народного депутата Святослава Вакарчука.
Об этом сообщила пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся уважения коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к самым близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата. При этом я и в дальнейшем буду оставаться членом партии настолько долго, насколько буду приносить пользу партии, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны. Мое желание помогать "Голосу" остается, я готов делать это и в дальнейшем", - сказал Вакарчук обращаясь к делегатам съезда.
Отмечается, что после прекращения депутатских полномочий Вакарчук остается членом партии, а в парламентскую фракцию "Голоса" войдет следующий кандидат из предвыборного списка юрист и правозащитник Алина Свидерская.
Об этом такая же Вакарчук написал в Facebook.
"Я благодарю делегатов съезда за уважение к моему решению. Остаюсь активным членом партии Голос. Буду помогать всем, чем смогу и там, где буду полезен. Спасибо каждому члену фракции "Голос" за то, что создали такую команду в парламенте. Так держать. Слава Украине", - написал он.
Съезд партии "Голос" также утвердил обновленный устав партии. Новая редакция устава детализирует процедуры создания местных партийных организаций. Как отметили в партии, это важно для эффективной работы организаций "Голоса" для победы на местных выборах.
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Мандати здавай, Славко, ***** ти.
первый раз трагедия, второй - фарс
А подкосили его неуплаченные налоги.
Слава - Порошенко в шортиках.
И голоса, которыке потеряет Зеленский к Порошенко не перейдут.
Порошенко перейдут голоса Вакарчука.
И не будет.
и так два часа
или Гопстоп мы подошли из-за угла....
"Я ОБІСРАВСЯ БЕЗ БОЮ!"
20 голосів відібрала від Порошенка.
Гроші не пахнуть..
Але реально Вакарчук розуміє що це болото не його а якщо почне виступати то чекає доля Скрябіна