На Донбассе с начала суток 3 обстрела, - штаб ООС

Российские наемники с начала суток три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, 8 октября, зафиксировано три нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, противник совершил три неприцельные очереди из стрелкового оружия в районе населенного пункта Пески, а вблизи Опытного - дистанционное минирование украинских позиций, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2 и то же оружие, используя традиционные боеприпасы", - говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Крупные пожары на Луганщине были умышленно вызваны российскими вооруженными формированиями: Украина в ОБСЕ. ФОТОрепортаж

В штабе отметили, что вражеские провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому огонь участники ООС не открывали.

"Потерь и ранений в результате выстрелов среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Автор: 

обстрел (29640) Донбасс (26966) операция Объединенных сил (6766)
08.10.2020 18:42 Ответить
08.10.2020 18:47 Ответить
08.10.2020 19:14 Ответить
Ну, головне що перемир'я не порушене.
08.10.2020 18:42 Ответить
Салют, овации, кинофильм, танцы...
08.10.2020 18:42 Ответить
І саме це є результатом "УспішниХ" домовленностей ЗЕ з Путіним"?
10.10.2020 11:51 Ответить
три неприцельные очереди из стрелкового оружия
08.10.2020 18:47 Ответить
Ну короче, всё ясно, враг ежедневно обстреливает наши позиции, а раненых и потерь нет. Вот это и есть по зеленскому "перемирие" и конец войны, ну раз наши в ответ не открывают огонь, то это и есть "перемирие".
08.10.2020 19:14 Ответить
****, вже тошнить від цих реляцій про "не становили загрозу життю". А звідки, мерзота штабна, тоді загиблі беруться? Вам не соромно за свою нікчемну писанину?
08.10.2020 19:52 Ответить
На Донбасі від початку доби 3 обстріли, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9468
08.10.2020 20:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
08.10.2020 23:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
08.10.2020 23:55 Ответить
 
 