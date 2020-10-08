На Донбасі від початку доби 3 обстріли, - штаб ООС
Російські найманці від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку цієї доби, 8 жовтня, зафіксовано три порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, противник зробив три неприцільні черги зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Піски, а поблизу Опитного - дистанційне мінування українських позицій, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2 і ту саму зброю, використовуючи традиційні боєприпаси", - сказано в повідомленні.
У штабі зазначили, що ворожі провокації не становили загрози життю і здоров'ю військовослужбовців, тому вогонь учасники ООС не відкривали.
"Втрат і поранень унаслідок пострілів серед українських захисників немає", - додали в штабі.
