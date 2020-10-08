УКР
На Донбасі від початку доби 3 обстріли, - штаб ООС

Російські найманці від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку цієї доби, 8 жовтня, зафіксовано три порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, противник зробив три неприцільні черги зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Піски, а поблизу Опитного - дистанційне мінування українських позицій, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2 і ту саму зброю, використовуючи традиційні боєприпаси", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначили, що ворожі провокації не становили загрози життю і здоров'ю військовослужбовців, тому вогонь учасники ООС не відкривали.

"Втрат і поранень унаслідок пострілів серед українських захисників немає", - додали в штабі.

обстріл (30978) Донбас (22366) операція Об’єднаних сил (6725)
Ну, головне що перемир'я не порушене.
08.10.2020 18:42 Відповісти
три неприцельные очереди из стрелкового оружия
08.10.2020 18:47 Відповісти
Ну короче, всё ясно, враг ежедневно обстреливает наши позиции, а раненых и потерь нет. Вот это и есть по зеленскому "перемирие" и конец войны, ну раз наши в ответ не открывают огонь, то это и есть "перемирие".
08.10.2020 19:14 Відповісти
08.10.2020 18:42 Відповісти
Салют, овации, кинофильм, танцы...
08.10.2020 18:42 Відповісти
І саме це є результатом "УспішниХ" домовленностей ЗЕ з Путіним"?
10.10.2020 11:51 Відповісти
08.10.2020 18:47 Відповісти
08.10.2020 19:14 Відповісти
****, вже тошнить від цих реляцій про "не становили загрозу життю". А звідки, мерзота штабна, тоді загиблі беруться? Вам не соромно за свою нікчемну писанину?
08.10.2020 19:52 Відповісти
08.10.2020 20:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
08.10.2020 23:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
08.10.2020 23:55 Відповісти
 
 