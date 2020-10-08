Крупные пожары на Луганщине были умышленно вызваны российскими вооруженными формированиями: Украина в ОБСЕ. ФОТОрепортаж

Делегация Украины в ОБСЕ привела доказательства того, что причиной пожара возле н.п. Попасная на Луганщине был умышленный поджог со стороны боевиков российских оккупационных войск.

Это произошло во время очередного заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в Вене 7 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Трассирующие снаряды, которые применялись во время вооруженных провокаций российских оккупационных сил, вызвали сильные пожары. Также есть доказательства того, что крупные пожары вдоль линии фронта были умышленно вызваны российскими вооруженными формированиями", - заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

В частности, он указал, что безусловным доказательством умышленных действий вооруженных формирований РФ являются фотоматериалы последствий пожара в районе н.п. Попасная, полученные украинской стороной СЦКК.

Представитель делегации Украины рассказал, что в соответствии с объективными официальными данными украинского метеослужбы, по состоянию на 1-3 октября 2020 года, в районе Попасной было зафиксировано западное направление ветра с юго-востока и востока, скорость 4-6 м/с. Установленные в этом районе средства видео и фото фиксации позволяют оценить общую площадь возгорания на север и юг от дороги Т0504. Лоссовский продемонстрировал датированные 3 октябрем фотоматериалы, которые легко ориентируются по направлению и карте Google с привязкой к этой дороге и свидетельствуют об умышленном поджоге со стороны российских формирований. Также он указал на видеофиксацию того, как боевики поджигали сухую траву неподалеку от позиций ВСУ.

"По результатам предварительного анализа можно сделать вывод о том, что фиксируется четкая линия фронта пожара - как с северной, так и с южной стороны дороги - которая начинается перед позициями незаконных вооруженных формирований РФ. Это возможно только при одновременном поджоге в нескольких местах и ​​на одной линии", - заявил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ.

По его словам, одно, случайное место пожара исключается, "поскольку при таком направлении и силе ветра фронт начала пожара имел бы видимые небольшие очаги пожара, которые бы расширялись по направлению ветра".

"Также очевидно, что линия пожара, которая была направлена ​​на позиции ВС Украины и несла угрозу гражданскому населению н.п. Попасная, начинается на уровне блокпоста российских вооруженных формирований на автодороге Т0504, который просматривается на фотоматериалах", - заявил Игорь Лоссовский.

Он отметил, что характер возникновения эпицентров горения и их распространения в других местах на Луганщине также свидетельствует об умышленном поджоге, ведь огонь появился в нескольких местах одновременно.













