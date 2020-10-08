РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4982 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Пожары в Украине
11 102 37

Крупные пожары на Луганщине были умышленно вызваны российскими вооруженными формированиями: Украина в ОБСЕ. ФОТОрепортаж

Делегация Украины в ОБСЕ привела доказательства того, что причиной пожара возле н.п. Попасная на Луганщине был умышленный поджог со стороны боевиков российских оккупационных войск.

Это произошло во время очередного заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в Вене 7 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Трассирующие снаряды, которые применялись во время вооруженных провокаций российских оккупационных сил, вызвали сильные пожары. Также есть доказательства того, что крупные пожары вдоль линии фронта были умышленно вызваны российскими вооруженными формированиями", - заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Луганской области ликвидировали все очаги пожаров, - ГСЧС

В частности, он указал, что безусловным доказательством умышленных действий вооруженных формирований РФ являются фотоматериалы последствий пожара в районе н.п. Попасная, полученные украинской стороной СЦКК.

Представитель делегации Украины рассказал, что в соответствии с объективными официальными данными украинского метеослужбы, по состоянию на 1-3 октября 2020 года, в районе Попасной было зафиксировано западное направление ветра с юго-востока и востока, скорость 4-6 м/с. Установленные в этом районе средства видео и фото фиксации позволяют оценить общую площадь возгорания на север и юг от дороги Т0504. Лоссовский продемонстрировал датированные 3 октябрем фотоматериалы, которые легко ориентируются по направлению и карте Google с привязкой к этой дороге и свидетельствуют об умышленном поджоге со стороны российских формирований. Также он указал на видеофиксацию того, как боевики поджигали сухую траву неподалеку от позиций ВСУ.

"По результатам предварительного анализа можно сделать вывод о том, что фиксируется четкая линия фронта пожара - как с северной, так и с южной стороны дороги - которая начинается перед позициями незаконных вооруженных формирований РФ. Это возможно только при одновременном поджоге в нескольких местах и ​​на одной линии", - заявил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Станично-Луганском районе очередной "внезапный" поджог, детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, - РГА

По его словам, одно, случайное место пожара исключается, "поскольку при таком направлении и силе ветра фронт начала пожара имел бы видимые небольшие очаги пожара, которые бы расширялись по направлению ветра".

"Также очевидно, что линия пожара, которая была направлена ​​на позиции ВС Украины и несла угрозу гражданскому населению н.п. Попасная, начинается на уровне блокпоста российских вооруженных формирований на автодороге Т0504, который просматривается на фотоматериалах", - заявил Игорь Лоссовский.

Он отметил, что характер возникновения эпицентров горения и их распространения в других местах на Луганщине также свидетельствует об умышленном поджоге, ведь огонь появился в нескольких местах одновременно.

Крупные пожары на Луганщине были умышленно вызваны российскими вооруженными формированиями: Украина в ОБСЕ 01
Крупные пожары на Луганщине были умышленно вызваны российскими вооруженными формированиями: Украина в ОБСЕ 02
Крупные пожары на Луганщине были умышленно вызваны российскими вооруженными формированиями: Украина в ОБСЕ 03
Крупные пожары на Луганщине были умышленно вызваны российскими вооруженными формированиями: Украина в ОБСЕ 04
Крупные пожары на Луганщине были умышленно вызваны российскими вооруженными формированиями: Украина в ОБСЕ 05
Крупные пожары на Луганщине были умышленно вызваны российскими вооруженными формированиями: Украина в ОБСЕ 06
Крупные пожары на Луганщине были умышленно вызваны российскими вооруженными формированиями: Украина в ОБСЕ 07

Автор: 

ОБСЕ (4899) поджог (1122) пожар (6038) наемники рф (2102) Лоссовский Игорь (22) Луганская область (6552)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
Але ж Зеленський каже, що то неправда, бо в нас перемирря...
показать весь комментарий
08.10.2020 15:14 Ответить
+21
А аваков сказав, що це енергетики винні))
показать весь комментарий
08.10.2020 15:12 Ответить
+19
а Бубочка не вірить цим фактам і доказовим фоткам. Та навіть не вірить доповідді керівників ВЦА Луганщини та Донеччини. Бо він бачив мир в очах *****.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А аваков сказав, що це енергетики винні))
показать весь комментарий
08.10.2020 15:12 Ответить
Знач нужно подпалить им в ответку, когда будет попутный ветер.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:12 Ответить
Масква оточена лісами...
показать весь комментарий
08.10.2020 15:22 Ответить
А "замыкание проводов и разожженный костер"?
показать весь комментарий
08.10.2020 15:13 Ответить
Это для внутреннего пользования - "проглотят". И не такое "навешивали".
показать весь комментарий
08.10.2020 19:10 Ответить
Але ж Зеленський каже, що то неправда, бо в нас перемирря...
показать весь комментарий
08.10.2020 15:14 Ответить
Бо ці пожежі втюикликані саме його діями, які, зокрема заборона на відкриття вогню у відповідь, дозволили "тій стороні" без будь-якого ризику для себе обстрілювали трасерами українську територію. Якби на передку працювали снайперська групи, то паліям ніколи не прийшло б до голови робити те, що вони робили. Тому Зєлєнскій по закінченні свого президентства, можливо, дострокового мав би отримати і кримінальну справу, і конфіскацію майна, як компенсацію за згоріле майно і цінності. Зрозуміло, що загибель людей ніхто не кимпенсує. Тому стаття мала б бути дуже жорстка. А ще необхідно цей злочин вважати таким, який вчинено за попередньою змовою групою осіб, таких, як Хомчак, Єрмак, Таран і інші.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:52 Ответить
Плюньте в его тупую рожу.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:19 Ответить
а Бубочка не вірить цим фактам і доказовим фоткам. Та навіть не вірить доповідді керівників ВЦА Луганщини та Донеччини. Бо він бачив мир в очах *****.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:14 Ответить
Там, де він побачив очі *****, їх апріорі бути не може! Отже, бреше.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:49 Ответить
То була мошонка
показать весь комментарий
08.10.2020 20:28 Ответить
Так ЗЕушлёпок слеп, туп, глух и нем нихера не видит говорил
показать весь комментарий
08.10.2020 15:18 Ответить
Просто брехливый ушлёпок
https://m.youtube.com/watch?v=Peb8ZnDBw9k
показать весь комментарий
08.10.2020 15:27 Ответить
Так це ж що виходить, що Аваков брехло?
показать весь комментарий
08.10.2020 15:23 Ответить
Брехло і зрадник.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:56 Ответить
Не может быть, это же наши братья. Это бэндэровцы подожгли.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:24 Ответить
А что пересидент говорит? Связывает или не связывает? Сепарасты и обПОЛчленцы еще и поджигатели ....они же отравители. Нужно ху"лу в глаза посмотреть,может там мир и любовь?
показать весь комментарий
08.10.2020 15:34 Ответить
преЗЕденту об этом доложите. А то у него сомнения, разобраться хотел...
показать весь комментарий
08.10.2020 15:40 Ответить
А как же -- "я видел мир в глазах *****" ?
показать весь комментарий
08.10.2020 15:43 Ответить
Нормальна влада вже мала би робити заяви в Раді Європи та ООН про навмисне вбивство рашистами мирного населення Донбасу зумисними підпалами.
Але зелені цього не роблять.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:44 Ответить
Може, вони самі рашисти...
показать весь комментарий
08.10.2020 16:58 Ответить
Мы, вам не верим! они хорошие. У нас, с "той стороной" перемирие, а вы все испортить хотите. Это вы, нехорошие.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:46 Ответить
ПАЛИТЕ ДОМА ПРОПУТИНСКИХ ПДРОВ ПО ВСЕМУ МИРУ !!!
показать весь комментарий
08.10.2020 15:49 Ответить
Наступайте по всему фронту идиоты и не будет вам пожаров по всему фронту.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:54 Ответить
ТАШОВЬІГАВАРИЕ???
Оце так "новина"...
Від початку пожеж про це відомо було.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:57 Ответить
так! але преЗЕдент вважає протилежне...
показать весь комментарий
08.10.2020 16:08 Ответить
Його обманули, але він не лох.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:13 Ответить
ой бідненьке жабенятко...
всі обманюють мами-Ріми дитятко...
показать весь комментарий
08.10.2020 19:24 Ответить
Если это диверсионные методы ведения войны, то почему не идут под откос скорые масква - питяр...
показать весь комментарий
08.10.2020 16:14 Ответить
Потому что украинцы - не россияне, мы не с гражданским населением боремся, а с оккупантами. Не надо путать диверсии против военных объектов и "скорые масква питяр".
показать весь комментарий
08.10.2020 16:33 Ответить
Ну, аякже, ми ж не такі, це увесь світ знає, ми взагалі унікальні, історія це підтвердить...
показать весь комментарий
08.10.2020 17:04 Ответить
я требую отставки президента!!!он заявил 3 дня назад что пожар не есть дейсвия бандформирований.меня как гражданина умышленно президент обманул!!я требую его отставки!!!
показать весь комментарий
08.10.2020 16:53 Ответить
Вибачте, він не хотів, вважав за лоха.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:34 Ответить
тю а казалы кз пробило..ну ничё мы пункты пропуса востановим и откроем о нас ноги вытерать.. будь такое у евреев закрыле б сразу те люди нас реально ненавидят..забыть и построить стену
показать весь комментарий
08.10.2020 16:56 Ответить
Нєеее, ну народ у нас Президенту не вірять!!!
Ви чули що Зелебенське сказало, від пострілів не загориться і він не вірить у підпали!!!
Ну народ, все під сумнів ставлять!
показать весь комментарий
09.10.2020 11:01 Ответить
А кто же мешал украинцам забросить фугасы в Лугандонию и даунбасс!! Что страшно!! Боитесь суки путина!! А болтать всяк мастак!!
показать весь комментарий
09.10.2020 12:12 Ответить
Шо нашими людьми...... Сивохины родственники ......как они могли
показать весь комментарий
10.10.2020 12:20 Ответить
 
 