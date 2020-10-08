РУС
В Луганской области ликвидировали все очаги пожаров, - ГСЧС

В Луганской области ликвидировали все очаги пожаров, - ГСЧС

В Луганской области ликвидировали последний очаг масштабного пожара, который пожарные тушили с 30 сентября. Таким образом ликвидированы все 10 основных очагов пожаров.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 9 утра четверга, передает Цензор.НЕТ.

Последний очаг вблизи села Смоляниново Новоайдарского района площадью почти 4,5 тысячи гектаров был ликвидирован около 8:50 утра 8 октября.

"Все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы. Подразделения ГСЧС в течение 8-9 октября остаются для дежурства на территории Луганской области", - сообщили спасатели.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч га.

Напомним, на территории Луганской области в течение недели продолжалось тушение пожаров в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления дымом, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, 4 человека - причина гибели устанавливается. Таже пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

пожар (6038) ГСЧС (5144)
Потрібно писати правильно - догоріло і зупинилося.
08.10.2020 15:47 Ответить
потушили - зрадулька.
09.10.2020 07:03 Ответить
 
 