Правоохранительный комитет рекомендует Раде усилить ответственность за пожары в экосистемах

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №3755, усиливающий ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект предлагает значительно увеличить штрафы за нарушения правил пожарной безопасности.

В частности, за нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте предлагается штрафовать граждан на сумму от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (в ныне действующем законодательстве от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан. - Ред.) и должностных лиц от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (в настоящее время от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан. - Ред.).

За нарушение установленных правил пожарной безопасности на воздушном транспорте предлагается ввести штраф для граждан от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (в настоящее время от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан), и для должностных лиц – от 250 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан (в настоящее время от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Как отметил во время заседания комитета, который проходил в режиме видеоконференции, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, в настоящее время штрафы за нарушение правил пожарной безопасности, которые существуют в законодательстве, смешные.

"34 грн за нарушение требований пожарной безопасности – это просто смешно. Пожары наносят нашей стране ущерб, который измеряется иногда миллионами, десятками миллионов гривень, и поэтому законопроект правильный, и его надо только поддерживать", - сказал Геращенко.

