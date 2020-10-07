РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6823 посетителя онлайн
Новости Пожары в Украине
354 1

Правоохранительный комитет рекомендует Раде усилить ответственность за пожары в экосистемах

Правоохранительный комитет рекомендует Раде усилить ответственность за пожары в экосистемах

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №3755, усиливающий ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект предлагает значительно увеличить штрафы за нарушения правил пожарной безопасности.

В частности, за нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте предлагается штрафовать граждан на сумму от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (в ныне действующем законодательстве от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан. - Ред.) и должностных лиц от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (в настоящее время от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан. - Ред.).

За нарушение установленных правил пожарной безопасности на воздушном транспорте предлагается ввести штраф для граждан от 150 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (в настоящее время от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан), и для должностных лиц – от 250 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан (в настоящее время от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Как отметил во время заседания комитета, который проходил в режиме видеоконференции, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, в настоящее время штрафы за нарушение правил пожарной безопасности, которые существуют в законодательстве, смешные.

"34 грн за нарушение требований пожарной безопасности – это просто смешно. Пожары наносят нашей стране ущерб, который измеряется иногда миллионами, десятками миллионов гривень, и поэтому законопроект правильный, и его надо только поддерживать", - сказал Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пожары на Луганщине: осталось потушить 150 га, огонь локализован, - ГСЧС

Автор: 

ВР (29426) комитет (562) пожар (6038)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Арахамия-Савченко: Приказ взрывать склады с оружием в Украине давал лично экс-президент Украины Петр Порошенко с целью скрыть хищения. /Мысль Арахамии-Савченко интересная, оригинальная, перспективная. А что сейчас, при власти пианиста-четыреждыуклониста? А вот что. 15.11.19 Двое военных погибли в результате взрывов на складах в Балаклее, четверо - ранены, - Генштаб ВСУ/ 11.09.19 На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов./ 02.10.20 . Во время пожаров на Луганщине погибло 8 человек, травмировано 18 человек, среди которых 3 спасателя. Резонно обвинить Зеленского в организации этих взрывов и пожаров. По примеру Арахамии-Савченко.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:16 Ответить
 
 