Правоохоронний комітет рекомендує Раді посилити відповідальність за пожежі в екосистемах

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт №3755, що посилює відповідальність за порушення законодавства в сфері захисту природних екосистем від пожеж.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт пропонує значно збільшити штрафи за порушення правил пожежної безпеки.

Зокрема, за порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському і річковому транспорті пропонується штрафувати громадян на суму від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (в нині чинному законодавстві від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. - Ред.) і посадових осіб від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (в даний час від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. - Ред.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція назвала джерела займання на Луганщині: замикання проводів і розпалене багаття

За порушення встановлених правил пожежної безпеки на повітряному транспорті пропонується ввести штраф для громадян від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (в даний час від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), і для посадових осіб - від 250 до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( в даний час від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Як зазначив під час засідання комітету, який проходив в режимі відеоконференції, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, в даний час штрафи за порушення правил пожежної безпеки, які існують в законодавстві, смішні.

"34 грн за порушення вимог пожежної безпеки - це просто смішно. Пожежі завдають нашій країні шкоди, яка вимірюється іноді мільйонами, десятками мільйонів гривень, і тому законопроєкт правильний, і його треба тільки підтримувати", - сказав Геращенко.

Читайте: У Станично-Луганському районі черговий "раптовий" підпал, детонують боєприпаси, що не розірвалися, - РДА