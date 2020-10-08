У Луганській області ліквідували всі осередки пожеж, - ДСНС

У Луганській області ліквідували останній осередок масштабної пожежі, який пожежники гасили з 30 вересня. Таким чином ліквідовано всі 10 основних осередків пожеж.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій станом на 9 ранку четверга, передає Цензор.НЕТ.

Останній осередок поблизу села Смолянинове Новоайдарського району площею майже 4,5 тисячі гектарів було ліквідовано близько 8:50 ранку 8 жовтня.

"Всі пожежі в природних екосистемах на території Луганської області ліквідовані. Підрозділи ДСНС протягом 8-9 жовтня залишаються для чергування на території Луганської області", - повідомили рятувальники.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тисяч га.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежі на Луганщині: рятувальники ліквідували 9 із 10 основних осередків вогню, - ДСНС

Нагадаємо, на території Луганської області протягом тижня тривало гасіння пожеж в природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найбільш складна ситуація склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапило 32 населені пункти.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких 3 людини загинули в результаті отруєння димом, 1 людина - від опіків, 3 людини - в результаті серцевих нападів, 4 людини - причина загибелі встановлюється. Також постраждало 19 осіб (в тому числі 3 співробітники ДСНС).