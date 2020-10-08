Пожежі на Луганщині: рятувальники ліквідували 9 із 10 основних осередків вогню, - ДСНС

У Луганській області рятувальники ліквідували 9 із 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету і сухої рослинності, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 год. 8 жовтня із 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету і сухої рослинності 9 осередків ліквідовані. Триває гасіння 1 осередку (№ 1) поблизу населених пунктів Смолянинове, Боровеньки, Пурдівка і Гаврилівка. Загальна площа осередку - 4 тис. 640 га. Ліквідовано - 4 тис. 490 га, залишається - 150 га", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ДСНС у четвер вранці, передає Цензор.НЕТ.

Авіацією ДСНС 7 жовтня в Києві здійснено 29 скидів, 58 тонн води (з початку гасіння 617 скидів, 1 тис. 964 тонни води).

У ході ліквідації лісових пожеж на території Луганської області знайдено тіла 11 осіб. Крім цього постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС).

Читайте також: Іноземні фахівці можуть допомогти відновити постраждалі від пожеж ліси Луганщини, - ОДА

Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб.

Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Для гасіння залучено 1 тис. 130 осіб та 274 од. техніки, з них від ДСНС 363 рятувальники о/с та 82 од. техніки, у тому числі 2 вертольоти МІ-8.