1 276 17

Іноземні фахівці можуть допомогти відновити постраждалі від пожеж ліси Луганщини, - ОДА

Іноземні фахівці можуть допомогти відновити постраждалі від пожеж ліси Луганщини, - ОДА

На Луганщині, де за останні тижні від пожеж постраждали майже 21 тис. га території, планують якнайшвидше взятися за відновлення лісів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформ" заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Мене запрошували особисто до себе посли Канади, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки (посла поки немає, представник посольства), і я збираюсь із ними зустрітись, обговорити питання допомоги саме фахівцями, можливо – технікою і, можливо – саджанцями дерев. Адже що США, що Канада – вони так само потерпають щороку від лісових пожеж і знають, як відновлювати ліси", - зазначив голова ОДА.

Питання відновлення лісів на Луганщині розглядатимуть і в екологічному комітеті Верховної Ради. Комітет офіційно звертатиметься до Інституту лісового господарства.

"Я не фахівець, а тут саме фахівцям треба займатися цим питанням – можливо, треба не сосною засаджувати, а листяними деревами. Якщо вони для нас розроблять проєкт, ми вже крок за кроком будемо відновлювати наші ліси. Бо якщо не буде лісу, в нас буде пустеля", - наголосив Гайдай.

Топ коментарі
+9
То бишь у нас посадить саженец некому?? Только иностранцы нас спасут да??
показати весь коментар
07.10.2020 14:46 Відповісти
+6
Это просто пипец .

Меня поражают масштаб деградации украинского общества .

Даже некому осенью взять жёлудь положить его в землю что бы весной родился дуб ?
показати весь коментар
07.10.2020 14:54 Відповісти
+6
большое озеленение идет на смену большой стройке
показати весь коментар
07.10.2020 15:31 Відповісти
