Великі пожежі на Луганщині були навмисно спричинені російськими збройними формуваннями: Україна в ОБСЄ. ФОТОрепортаж

Делегація України в ОБСЄ навела докази того, що причиною пожежі біля н.п. Попасна на Луганщині був умисний підпал з боку бойовиків російських окупаційних військ.

Це сталося під час чергового засідання Форуму безпеки співробітництва ОБСЄ у Відні 7 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Трасуючі снаряди, які застосовувалися під час збройних провокацій російських окупаційних сил, спричинили сильні пожежі. Також є докази того, що великі пожежі вздовж лінії фронту були навмисно спричинені російськими збройними формуваннями", - заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

Зокрема, він зазначив, що неспростовним доказом умисних дій збройних формувань РФ є фотоматеріали наслідків пожежі в районі н.п. Попасна, отримані українською стороною СЦКК.

Представник делегації України розповів, що відповідно до об’єктивних офіційних даних української метеослужби, станом на 1-3 жовтня 2020 року, біля Попасної було зафіксовано західний напрямок вітру з південного сходу та сходу, швидкість 4-6 м/с. Встановлені в цьому районі засоби відео та фото фіксації дають змогу оцінити загальну площу загоряння на північ та південь від дороги Т0504. Лоссовський продемонстрував датовані 3 жовтнем фотоматеріали, які легко орієнтуються за напрямком та картою Google з прив’язкою до цієї дороги і які свідчать про умисний підпал з боку російських формувань. Також він вказав на відеофіксацію того, як бойовики підпалювали суху траву неподалік позицій ЗСУ.

"За результатами попереднього аналізу можливо зробити висновок про те, що фіксується чітка лінія фронту пожежі – як з північного, так і з південного боку дороги – яка починається перед позиціями незаконних збройних формувань РФ. Зазначене можливе лише у разі одночасного підпалу в декількох місцях та на одній лінії", - заявив заступник очільника місії України при ОБСЄ.

За його словами, одне, випадкове місце пожежі виключається, "оскільки за такого напрямку та сили вітру фронт початку пожежі мав би видимі невеликі вогнища пожежі, які б розширювалися за напрямком вітру".

"Також очевидним є те, що лінія пожежі, яка була скерована на позиції ЗС України та несла загрозу цивільному населенню н.п. Попасна, починається на рівні блокпосту російських збройних формувань на автодорозі Т0504, який проглядається на фотоматеріалах", - заявив Ігор Лоссовський.

Він зазначив, що характер виникнення епіцентрів горіння та їхнього розповсюдження в інших місцях на Луганщині також свідчить про навмисний підпал, адже вогонь з’явився в кількох місцях одночасно.

ОБСЄ (3526) підпал (724) пожежа (4425) найманці рф (2076) Лоссовський Ігор (22) Луганська область (4938)
+36
Але ж Зеленський каже, що то неправда, бо в нас перемирря...
08.10.2020 15:14 Відповісти
+21
А аваков сказав, що це енергетики винні))
08.10.2020 15:12 Відповісти
+19
а Бубочка не вірить цим фактам і доказовим фоткам. Та навіть не вірить доповідді керівників ВЦА Луганщини та Донеччини. Бо він бачив мир в очах *****.
08.10.2020 15:14 Відповісти
А аваков сказав, що це енергетики винні))
08.10.2020 15:12 Відповісти
Знач нужно подпалить им в ответку, когда будет попутный ветер.
08.10.2020 15:12 Відповісти
Масква оточена лісами...
08.10.2020 15:22 Відповісти
А "замыкание проводов и разожженный костер"?
08.10.2020 15:13 Відповісти
Это для внутреннего пользования - "проглотят". И не такое "навешивали".
показати весь коментар
Але ж Зеленський каже, що то неправда, бо в нас перемирря...
08.10.2020 15:14 Відповісти
Бо ці пожежі втюикликані саме його діями, які, зокрема заборона на відкриття вогню у відповідь, дозволили "тій стороні" без будь-якого ризику для себе обстрілювали трасерами українську територію. Якби на передку працювали снайперська групи, то паліям ніколи не прийшло б до голови робити те, що вони робили. Тому Зєлєнскій по закінченні свого президентства, можливо, дострокового мав би отримати і кримінальну справу, і конфіскацію майна, як компенсацію за згоріле майно і цінності. Зрозуміло, що загибель людей ніхто не кимпенсує. Тому стаття мала б бути дуже жорстка. А ще необхідно цей злочин вважати таким, який вчинено за попередньою змовою групою осіб, таких, як Хомчак, Єрмак, Таран і інші.
08.10.2020 15:52 Відповісти
Плюньте в его тупую рожу.
08.10.2020 16:19 Відповісти
а Бубочка не вірить цим фактам і доказовим фоткам. Та навіть не вірить доповідді керівників ВЦА Луганщини та Донеччини. Бо він бачив мир в очах *****.
08.10.2020 15:14 Відповісти
Там, де він побачив очі *****, їх апріорі бути не може! Отже, бреше.
08.10.2020 15:49 Відповісти
То була мошонка
08.10.2020 20:28 Відповісти
Так ЗЕушлёпок слеп, туп, глух и нем нихера не видит говорил
08.10.2020 15:18 Відповісти
Просто брехливый ушлёпок
https://m.youtube.com/watch?v=Peb8ZnDBw9k
08.10.2020 15:27 Відповісти
Так це ж що виходить, що Аваков брехло?
08.10.2020 15:23 Відповісти
Брехло і зрадник.
08.10.2020 16:56 Відповісти
Не может быть, это же наши братья. Это бэндэровцы подожгли.
08.10.2020 15:24 Відповісти
А что пересидент говорит? Связывает или не связывает? Сепарасты и обПОЛчленцы еще и поджигатели ....они же отравители. Нужно ху"лу в глаза посмотреть,может там мир и любовь?
08.10.2020 15:34 Відповісти
преЗЕденту об этом доложите. А то у него сомнения, разобраться хотел...
08.10.2020 15:40 Відповісти
А как же -- "я видел мир в глазах *****" ?
08.10.2020 15:43 Відповісти
Нормальна влада вже мала би робити заяви в Раді Європи та ООН про навмисне вбивство рашистами мирного населення Донбасу зумисними підпалами.
Але зелені цього не роблять.
08.10.2020 15:44 Відповісти
Може, вони самі рашисти...
08.10.2020 16:58 Відповісти
Мы, вам не верим! они хорошие. У нас, с "той стороной" перемирие, а вы все испортить хотите. Это вы, нехорошие.
08.10.2020 15:46 Відповісти
ПАЛИТЕ ДОМА ПРОПУТИНСКИХ ПДРОВ ПО ВСЕМУ МИРУ !!!
08.10.2020 15:49 Відповісти
Наступайте по всему фронту идиоты и не будет вам пожаров по всему фронту.
08.10.2020 15:54 Відповісти
ТАШОВЬІГАВАРИЕ???
Оце так "новина"...
Від початку пожеж про це відомо було.
08.10.2020 15:57 Відповісти
так! але преЗЕдент вважає протилежне...
08.10.2020 16:08 Відповісти
Його обманули, але він не лох.
08.10.2020 19:13 Відповісти
ой бідненьке жабенятко...
всі обманюють мами-Ріми дитятко...
08.10.2020 19:24 Відповісти
Если это диверсионные методы ведения войны, то почему не идут под откос скорые масква - питяр...
08.10.2020 16:14 Відповісти
Потому что украинцы - не россияне, мы не с гражданским населением боремся, а с оккупантами. Не надо путать диверсии против военных объектов и "скорые масква питяр".
08.10.2020 16:33 Відповісти
Ну, аякже, ми ж не такі, це увесь світ знає, ми взагалі унікальні, історія це підтвердить...
08.10.2020 17:04 Відповісти
я требую отставки президента!!!он заявил 3 дня назад что пожар не есть дейсвия бандформирований.меня как гражданина умышленно президент обманул!!я требую его отставки!!!
08.10.2020 16:53 Відповісти
Вибачте, він не хотів, вважав за лоха.
08.10.2020 20:34 Відповісти
тю а казалы кз пробило..ну ничё мы пункты пропуса востановим и откроем о нас ноги вытерать.. будь такое у евреев закрыле б сразу те люди нас реально ненавидят..забыть и построить стену
08.10.2020 16:56 Відповісти
Нєеее, ну народ у нас Президенту не вірять!!!
Ви чули що Зелебенське сказало, від пострілів не загориться і він не вірить у підпали!!!
Ну народ, все під сумнів ставлять!
09.10.2020 11:01 Відповісти
А кто же мешал украинцам забросить фугасы в Лугандонию и даунбасс!! Что страшно!! Боитесь суки путина!! А болтать всяк мастак!!
09.10.2020 12:12 Відповісти
Шо нашими людьми...... Сивохины родственники ......как они могли
10.10.2020 12:20 Відповісти
 
 