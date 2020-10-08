Великі пожежі на Луганщині були навмисно спричинені російськими збройними формуваннями: Україна в ОБСЄ. ФОТОрепортаж

Делегація України в ОБСЄ навела докази того, що причиною пожежі біля н.п. Попасна на Луганщині був умисний підпал з боку бойовиків російських окупаційних військ.

Це сталося під час чергового засідання Форуму безпеки співробітництва ОБСЄ у Відні 7 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Трасуючі снаряди, які застосовувалися під час збройних провокацій російських окупаційних сил, спричинили сильні пожежі. Також є докази того, що великі пожежі вздовж лінії фронту були навмисно спричинені російськими збройними формуваннями", - заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

Зокрема, він зазначив, що неспростовним доказом умисних дій збройних формувань РФ є фотоматеріали наслідків пожежі в районі н.п. Попасна, отримані українською стороною СЦКК.

Представник делегації України розповів, що відповідно до об’єктивних офіційних даних української метеослужби, станом на 1-3 жовтня 2020 року, біля Попасної було зафіксовано західний напрямок вітру з південного сходу та сходу, швидкість 4-6 м/с. Встановлені в цьому районі засоби відео та фото фіксації дають змогу оцінити загальну площу загоряння на північ та південь від дороги Т0504. Лоссовський продемонстрував датовані 3 жовтнем фотоматеріали, які легко орієнтуються за напрямком та картою Google з прив’язкою до цієї дороги і які свідчать про умисний підпал з боку російських формувань. Також він вказав на відеофіксацію того, як бойовики підпалювали суху траву неподалік позицій ЗСУ.

"За результатами попереднього аналізу можливо зробити висновок про те, що фіксується чітка лінія фронту пожежі – як з північного, так і з південного боку дороги – яка починається перед позиціями незаконних збройних формувань РФ. Зазначене можливе лише у разі одночасного підпалу в декількох місцях та на одній лінії", - заявив заступник очільника місії України при ОБСЄ.

За його словами, одне, випадкове місце пожежі виключається, "оскільки за такого напрямку та сили вітру фронт початку пожежі мав би видимі невеликі вогнища пожежі, які б розширювалися за напрямком вітру".

"Також очевидним є те, що лінія пожежі, яка була скерована на позиції ЗС України та несла загрозу цивільному населенню н.п. Попасна, починається на рівні блокпосту російських збройних формувань на автодорозі Т0504, який проглядається на фотоматеріалах", - заявив Ігор Лоссовський.

