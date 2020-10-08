РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9164 посетителя онлайн
Новости
5 582 45

Джонсон - Зеленскому: Наша приверженность Украине крепка, как скала

Джонсон - Зеленскому: Наша приверженность Украине крепка, как скала

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заверил Президента Украины Владимира Зеленского, что приверженность Лондона в Киев является весьма прочной.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Reuters.

"Наша приверженность Украине крепка, как скала - мы на 100% с вами", - сказал Джонсон Зеленскому.

Как сообщалось, Президент Зеленский 7-8 октября находится с официальным визитом в Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с Джонсоном: Обсудили ситуацию с вакциной от COVID-19 и товарооборот между странами. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (21990) Джонсон_Борис (510)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Английская "Скала" то крепка, но вот Зелина приверженность Украине сыра как памперсы.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:59 Ответить
+10
Боріс, ти зе бєст !)
показать весь комментарий
08.10.2020 18:55 Ответить
+8
Джонсон - Зеленскому: Наша приверженность Украине крепка, как скала - Цензор.НЕТ 5342
показать весь комментарий
08.10.2020 19:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как скала - это как крепкий и стойкий член партии большевиков или ещё круче?
показать весь комментарий
08.10.2020 18:51 Ответить
так и пиши-как *****...а тот чЛенин
показать весь комментарий
08.10.2020 19:00 Ответить
Моча страха перед уХйлом и скалу точит
показать весь комментарий
08.10.2020 18:52 Ответить
Боріс, ти зе бєст !)
показать весь комментарий
08.10.2020 18:55 Ответить
бубочка аж відсахнувся
показать весь комментарий
08.10.2020 18:59 Ответить
Английская "Скала" то крепка, но вот Зелина приверженность Украине сыра как памперсы.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:59 Ответить
Джонсону , ватному холую , верить - себя не уважать ) Кстати ему готовят импичмент )
показать весь комментарий
08.10.2020 19:00 Ответить
У Бориса подруга а не супруга и у ЗЕльки нет первой леди?
показать весь комментарий
08.10.2020 19:03 Ответить
Коли королева Великобританії взнала, що до Лондона приїдуть клоуни , то відпустила своїх дітей подивитись на них.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:07 Ответить
А Зеле нужно, чтобы была как корабельная сосна
показать весь комментарий
08.10.2020 19:11 Ответить
Эх, Борис, Борис..., кому ты это говоришь..!?
показать весь комментарий
08.10.2020 19:12 Ответить
При порохе такого не было. Даже порох не мог за свою каденцию добиться такого кредита от Великобритании на развитие наших ВМС
показать весь комментарий
08.10.2020 19:19 Ответить
Your banny wrote, нашли, кому верить!!
показать весь комментарий
08.10.2020 19:23 Ответить
Джонсон - Зеленскому: Наша приверженность Украине крепка, как скала - Цензор.НЕТ 5342
показать весь комментарий
08.10.2020 19:25 Ответить
Гениально...
показать весь комментарий
08.10.2020 19:43 Ответить
ВАЗ сделал просто замечательное дело!!!!!.Украина стала на несколько шагов ближе к зонтику США.США и Великобритания всегда,подчёркиваю,всегда в тандеме.В тандеме они помогали СССР громить Гитлера.Теперь в тандеме-громить Путлера.Деньги ,ссуженные Великобританией ,помогут расширить экспорт ВПК Великобритании,а Украине -создать более современные ВМС на более высоком интеллектуальном уровне.В Европейском Союзе в плюсе только Германия.За счёт расширения экспорта.Остальные страны по ВВП - в глубоком минусе.Теперь вот и Великобритания любыми путями пытается расширить промышленный экспорт.Поэтому эти деньги были навязаны Зеленскому нежданно -негаданно.И прекрасно! В орде уже истерика.Она оправдана.Виват,Великобритания!!!
показать весь комментарий
08.10.2020 19:26 Ответить
Да, виват Великобритания!
показать весь комментарий
08.10.2020 19:45 Ответить
"Наша приверженность Украине крепка, как скала - мы на 100% с вами", - сказал бы "95", Джонсону и нам...

Джонсон - Зеленскому: Наша приверженность Украине крепка, как скала - Цензор.НЕТ 8517
показать весь комментарий
08.10.2020 19:33 Ответить
Наша приверженность Украине крепка, как скала

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла...
показать весь комментарий
08.10.2020 19:38 Ответить
God bless England !

Джонсон - Зеленському: Наша прихильність Україні міцна, як скеля - Цензор.НЕТ 6637
показать весь комментарий
08.10.2020 19:59 Ответить
а що тому паяцу дали підписувати
показать весь комментарий
08.10.2020 19:59 Ответить
Где-то рыдает порося....
показать весь комментарий
08.10.2020 20:42 Ответить
"Наша прихильність Україні міцна, як скеля - ми на 100% з вами", - сказав Джонсон

**********
Джонсон міцний, як скеля.

Ага, - Двейн "Скеля" Джонсон такий. )))

Джонсон - Зеленському: Наша прихильність Україні міцна, як скеля - Цензор.НЕТ 4551
показать весь комментарий
08.10.2020 20:56 Ответить
Зеленский - Джонсону: Наша приверженность России крепче вашей скалы.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:58 Ответить
Про безВиз опять ни слова . Значит снова мимо .А Вовчик дал бритам срок до Нового года. Интересно он его каждый год теперь продлевать будет или таки введет визы для бритов .....а для кацапов нет?? !
показать весь комментарий
08.10.2020 21:07 Ответить
А теперь немного про зеленского.
- Скажите, Вы член партии ?
- Нет, я ее мозг!
показать весь комментарий
08.10.2020 21:08 Ответить
Британія союзник серйозний.
Нагадаю,що французи обісралися виконувати свої зобов'язання перед Чехословаччиною під час нападу Гітлера, за що й жорстоко поплатилися.. проте Англія , після нападу на Польщу, перед якою мала також зобов'язання - одразу об'явила війну Німеччині.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:20 Ответить
не тикай, лапоть.
Німеччина ввела війська в Чехословаччину (так, згадані тобою Судети) в березні 1939, а Франція вступила у війну у вересні 1939.
Про зобов'язання Франції перед Чехословаччиною і Англіі перед Польщею читай сам.
показать весь комментарий
09.10.2020 05:21 Ответить
Крепка, как лестница..
показать весь комментарий
08.10.2020 21:25 Ответить
Скала,бо тупа.Світ визнав Україну,як державу культурної нації,а діти комуняк зробили за 30-ть років з держави якусь покраяну окраїну.А все через те,що UKR-це не US чи UK-обєднання для українця-це щось чуже і далеке-їм ближче слово "украв".
показать весь комментарий
08.10.2020 21:28 Ответить
приверженность Лондона в Киев является весьма прочной
Это про любовь или про секс? *)
показать весь комментарий
08.10.2020 21:35 Ответить
Джонсон прикольный хдопец, а Зеленский мудак.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:30 Ответить
Англосакси природні та одвічні вороги московії, союзники та друзі з них не завжди надійні, але не дай бог мати їх за ворогів.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:46 Ответить
И кто-то уши развесил и обещал инвестиции в экономику королевства.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:46 Ответить
краіво пітїпнув
показать весь комментарий
08.10.2020 23:59 Ответить
СНАЧАЛА БРИТАНИЯ ПОДТЁРЛАСЬ БУДАПЕШТСКИМ МЕМОРАНДУМОМ.
А ТЕПЕРЬ ОНИ КАК СКАЛА...
показать весь комментарий
09.10.2020 04:55 Ответить
караул, зрадулька.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:17 Ответить
 
 