Джонсон - Зеленскому: Наша приверженность Украине крепка, как скала

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заверил Президента Украины Владимира Зеленского, что приверженность Лондона в Киев является весьма прочной.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Reuters.

"Наша приверженность Украине крепка, как скала - мы на 100% с вами", - сказал Джонсон Зеленскому.

Как сообщалось, Президент Зеленский 7-8 октября находится с официальным визитом в Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с Джонсоном: Обсудили ситуацию с вакциной от COVID-19 и товарооборот между странами. ФОТО