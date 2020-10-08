Джонсон - Зеленскому: Наша приверженность Украине крепка, как скала
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заверил Президента Украины Владимира Зеленского, что приверженность Лондона в Киев является весьма прочной.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Reuters.
"Наша приверженность Украине крепка, как скала - мы на 100% с вами", - сказал Джонсон Зеленскому.
Как сообщалось, Президент Зеленский 7-8 октября находится с официальным визитом в Великобритании.
